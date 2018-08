Studenter finner ikke bolig. Skylder på Airbnb

I Tromsø er 1400 studenter uten bolig. Tirsdag starter skoleåret.

Mange steder står hybler og små leiligheter ledige i påvente av at vinterturister skal strømme til byen. De siste par årene har folk i Ishavsbyen oppdaget at det er gode penger å tjene på å leie ut til turister.

Da blir det mange studenter som konkurrer om de hyblene som finnes.

– Jeg har prøvd å finne hybel gjennom ulike nettsteder og på Facebook. Ofte er det 30–40 forespørsler på én hybel, og da er det vanskelig å være en av de om får komme på visning eller får kontrakt, sier han.

Hos Airbnb varierer prisene per natt i Tromsø fra knappe 200 kroner til drøye 800 kroner, alt etter beliggenhet og størrelse på utleieenheten.

Daniel Masvik leder studentparlamentet ved UiT, Norges arktiske universitet. Foto: Dan Henrik Klausen / NRK

Ti tusen på vent

Som student får Tobias Hjulstad rundt 8000 kroner i lån og stipend i måneden.

– Med så stor etterspørsel, stiger prisene. Jeg har venner som studerer andre steder i landet og de synes det høres dyrt ut her.

Per 12. august sto 10 612 studenter uten bolig i Norge. Det er 1720 færre enn på samme tid i fjor. Det viser en nasjonal oversikt som Norsk studentorganisasjon (NSO) har laget i samarbeid med studentsamskipnadene i Norge.

– Det er bra at færre studenter er i studentboligkø. Over 10 000 studenter som venter på studentboliger i studiestarten er allikevel altfor mange. De første ukene skal brukes til å bli kjent med medstudenter og faget ditt, ikke til å stresse med å finne et sted å bo, sier leder av NSO Håkon Randgaard Mikalsen.

I universitetsbyen Tromsø står 1400 studenter uten bolig. Foto: Marita Andersen / NRK

– Vanskelig for mange

Det er bygd rundt 500 nye studentboliger i Tromsø, men ifølge studentparlamentet har like mange forsvunnet fra det private leiemarkedet. Ifølge Statistisk sentralbyrå har utleieprisene i byen økt de siste årene, i takt med Airbnb sitt inntog i byen.

Daniel Masvik er leder i Studentparlamentet ved UiT, Norges arktiske universitet. Han sier situasjonen er blitt vanskeligere for studentene.

– Det er tydelig at det ikke er mangel på boliger. Men de brukes ikke til det jeg mener de bør brukes til, nemlig å huse studenter. Mange vier boligen sin til korttidsleie, og ikke studenter.

Regiondirektør Målfrid Baik i NHO sier likevel at boligmangelen for studenter ikke alene kan skyldes økningen i korttidsleie gjennom Airbnb. Tall fra Capia, som bearbeider Airbnb-statistikk, viser at det per i dag leies ut 968 enheter gjennom Airbnb i Tromsø.

Dette tilsvarer en økning på 170 enheter siden i fjor sommer.

– For det første kan dette dermed ikke alene forklare at 1400 studenter står uten bolig, og for det andre så vet vi jo ikke om disse enhetene ville blitt leid ut til studenter i stedet, sier Baik.

Må likevel vaske

Merete Karlsen er én av dem som leier ut deler av boligen sin til Airbnb. Dette gjør hun for andre år på rad.

– Jeg hadde to studenter boende tidligere. Da opplevde jeg at jeg måtte vaske for oss alle tre. Så da tenkte jeg å prøve Airbnb og det har vært en fantastisk opplevelse. Fine vennskap oppstår, og innkomsten er større. Enkelte måneder kan jeg tjene opptil ti tusen kroner på det ene rommet, sier hun.

Merete Karlsen synes det er givende å leie ut deler av boligen sin til turister. I tillegg tjener hun bedre på det enn på å leie ut til studenter. Foto: Marita Andersen / NRK

I dag har hun én student boende hos seg, mens én hybel leies ut til Airbnb-gjester.

– Hos Airbnb tjener jeg det samme fra oktober til april, som jeg gjør på hele året når jeg leier ut til en student, sier Karlsen.

Hun tror det er økonomi som får så mange boligeiere til å velge korttidsleie framfor studenter.

Må bygges mer

Daniel Masvik i Studentparlamentet mener politikerne både må bevilge flere tomter til studentboliger, men at det også må vurderes å regulere Airbnb på en måte som kan hjelpe studentene.

– Studenter er en sårbar gruppe. De har dårligere økonomi enn på lenge. Det skal ikke være nødvendig at man må jobbe mens man studerer. Greit nok er det bra med arbeidserfaring, men du skal først og fremst være student, sier Daniel Masvik.

NRK har vært i kontakt med Airbnb om saken, og de viser til at den typiske verten i Tromsø leier ut tre dager i måneden, og tjener rundt 37.000 kroner i året.

– Den typiske Airbnb-verten i Tromsø tilbyr rommet for tre dager i måneden, og derfor er det ikke tilgjengelig på langtidsleiemarkedet. Airbnb-vertene har ikke skyld i at det er mangel på boliger for studenter, skriver selskapets PR-agent Jan Fredriksson i en e-post.