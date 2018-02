Forsker på «Klæbo-klyvet»: – Absolutt ikke noe alle kan gjøre

Han er bare 21-år, men har allerede revolusjonert skisporten. Og til tider virker Johannes Høsflot Klæbo uslåelig. Som da han lekent gikk inn til OL-gull på sprinten i Pyeongchang.

En del av suksessoppskriften er Klæbos særegne teknikk i motbakkene. «Klæbo-rykket» eller «Klæbo-klyvet». Metoden som var med å bidra til å ta han fra en middelmådig norsk skiløper til verdenseliten på noen år.

Så spesielt er «Klæbo-klyvet» at det nå blir pensum både på norske og finske skiskoler. I tillegg har forskere ved Idrettshøgskolen på UiT Norges arktiske universitet rettet lupen mot 21-åringen.

– Det Klæbo tjener aller mest på er den nesten overdrevne tyngdeoverføringen hans. Den gir et raskt og godt trykk på skiene, slik at han får spikerfeste i motbakkene. Dermed kan han smøre et tynnere lag med smurning på skiene, eller han kan ha en kortere festesone, som igjen kan gi bedre gli i andre partier av løypa, sier Boye Welde, førsteamanuensis på UiT.

EFFEKTIVT: Her får du en rask innføring i «Klæbo-klyvet». Du trenger javascript for å se video. EFFEKTIVT: Her får du en rask innføring i «Klæbo-klyvet».

Forsket i flere år

Under NM på ski i Tromsø i 2016 starter Welde og hans kollegaer et større forskningsprosjekt på skiteknikken, ved å studere de beste norske skiløperne. Som en del av prosjektet har de formidlet sine funn til landslagsledelsen.

Professor Hans-Christer Holmberg tok også turen til Pyeongchang for å forske spesifikk på teknikken til Johannes Høsflot Klæbo.

– Vi gjør det først og fremst fordi han har utmerket seg med måten han går motbakker på i klassisk. Når noen gjør noe så spesielt, og samtidig oppnår resultater, er det svært interessant, sier Boye Welde.

Holmberg har foreløpig bare observert «Klæbo-klyvet», men har allerede noen tanker om hvorfor denne teknikken er så effektiv:

«Klæbo-klyvet» for nerder Foto: Lise Åserud / NTB scanpix Ekspandér faktaboks «Klæbo-klyvet» gir virkelig god tyngdeoverføring og et tydelig trykk på fremste ski. Den gode tyngdeoverføringen gir ham mulighet for et dynamisk og eksplosivt fraspark, med høy frekvens.

Steget utføres med en kort strekking av det bakre benet og en tydelig bøying av kneet.

Etterfølges av en dynamisk og rask, aktiv framføring av pendelbenet med kneet høyt løftet.

Klæbo får dermed en høy utgangsposisjon med høy hofte og høyt kne før det påfølgende frasparket. Dette hjelper ham med å bedre utnytte kroppsvekten sin, i tillegg til muskelkraft, for å skape trykk med skia mot underlaget; økt trykk mot underlaget gir bedre mulighet for å få godt feste i bratte motbakker.

Samtidig bruker Klæbo armene aktivt. Hurtig og aktive armføring, med markert bøy i albuen, bidrar til høye frekvensen i beinarbeidet. Kilder: Professor Hans-Christer Holmberg og førsteamanuensis Tor Oskar Thomassen.

– Ikke for alle og enhver

– Men dette er absolutt ikke en teknikk for alle og enhver. Det er en veldig krevende teknikk. Vanlige folk har ikke nødvendigvis de fysiske forutsetningene for å mestre «Klæbo-klyvet», sier Welde.

– Tror du vi i fremtiden vil se at alle langrennsutøverne bruker denne teknikken?

– Egentlig ikke. Det er alltid sånn at de beste idrettsutøverne ofte er nysgjerrige personer, som ikke bare gjør det andre har gjort før dem. Det ligger nok i utviklingen at det kommer både tilpasninger og nyutviklinger av skiteknikk.