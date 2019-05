Fire måneder siden skredet: Niklas ligger fortsatt begravet i snøen

Stor snøskredfare og vanskelige værforhold skapte store utfordringer for letemannskapene som jobbet iherdig med å lokalisere og grave ut de omkomne skikjørerne etter snøskredet 2. januar i år.

Først to uker etter at skredet gikk, var det gode nok forhold til å starte gravingen etter de fire turistene.

Men søket etter den siste omkomne førte ikke frem, og etter tre uker med iherdig leting, ble det besluttet å utsette søket til våren.

Fire måneder senere ligger den siste av de fire omkomne skikjørerne, 36-årige Niklas Nyman fra Finland, fremdeles nedgravd i snømassene.

Kan fortsatt ta en måned

Området er jevnlig sjekket, men store snømengder setter en stopper for letearbeidet. I tillegg har nattefrost og ny nedbør på stedet opprettholdt de vanskelige leteforholdene.

Det er derfor fortsatt uklart når søket vil gjenopptas.

– Slik vi ser det er det ikke formålstjenlig å starte søk nå. Vi vil derfor avvente situasjonen til tineprosessen har kommet godt i gang, sier lensmann Andreas Nilsen i Midt-Troms, og legger til;

Det kan ta en måned eller mer før søket etter den siste omkomne gjenopptas, opplyser lensmann i Midt-Troms politidistrikt, Andreas Nisen. Foto: Petter Strøm / NRK

– Slik det ser ut nå kan det ta en måned eller mer før vi vil se merkbar tining.

Politiet opplyser at Forsvaret vil fortsette å sjekke søksområdet jevnlig, i forbindelse med treningsflyging med helikopter.

Krevende arbeid

Redningsmannskapene har ikke visst eksakt lokasjon på den siste omkomne, noe som har gjort søkearbeidet ekstra krevende.

Skredområdet har blitt gjennomsøkt ved hjelp av flere ulike teknikker; søkestenger, Recco-søker, radar og lavinehunder. I tillegg har Forsvaret bistått ved å bruke sprengstoff for å utløse skredfarlig terreng. Også frivillige fra Røde Kors, Norsk Folkehjelp, Norske Redningshunder har bidratt i letearbeidet.

Tre av de fire omkomne skikjørerne er hentet ut etter snøskredet i Tamokdalen 2. januar i år. Fortsatt ligger en begravd i snømassene. Foto: Arild Moe / NRK

Dødeligste skredsesongen på mange år

Det var 2. januar i år at den første meldingen om snøskredet kom, og at fire skiturister var savnet. Kort tid senere ble det klart at letemannskapene hadde mistet håpet om å finne turistene i live.

Det var Mikael Sten (29), André Stenfors (32), Niklas Nyman (36) fra Finland og Disa Bäckström (29) fra Sverige ble tatt i skredet.

Disa Bäckström (29), Niklas Nyman (36), Mikael Sten (29) og André Stenfors (32) omkom i skredet i Tamokdalen 2. januar 2019. Foto: Privat

Gruppen hadde vært i Troms i noen dager, og skulle til det populære Blåbærfjellet før de dro hjem. Det var betydelig snøskredfare i området.

Turen opp på det 1 442 meter høye fjellet skulle være den siste turen i Tromsalpene etter en uke med kurs i isklatring i Lyngen, men skisporene deres ender i det 300 meter brede og 600–700 meter lange snøskredet.

Totalt 11 personer har mistet livet i snøskred i år. Det gjør skredsesongen 2018/19 til den dødeligste på åtte år, ifølge NVE.