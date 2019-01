Fire savnet etter skred: – Er bekymret for sikkerheten til redningsmannskapene

Været i området rundt Blåbærtinden er såpass dårlig at NRK erfarer at det trolig ikke blir iverksatt leteaksjon i dag etter de fire skituristene som er savnet.

Politiet vil avholde en pressekonferanse om redningsaksjonen på politihuset i Tromsø klokken 11.00 torsdag.

Fire personer er savnet etter en topptur til Blåbærtinden i Tamokdalen i Troms onsdag ettermiddag.

Det har gått et stort skred i området, politiet har enda håp om å finne overlevende, og redningsmannskaper vil ta seg inn så snart situasjonen vurderes som trygg nok.

– Vi må ha ekspertise opp for å vurdere forholdene i godt lys før vi sender mannskaper inn fysisk. Det er sikkerheten til mannskapet som skal gå inn vi er bekymret for, sier innsatsleder Roald Berntsen i Troms politidistrikt.

Politiet har alle ressurser og redningsmannskaper på plass i Tamokdalen.

Lyngen kommune er klar til å bistå pårørende og berørte etter at turfølget var gjester på et overnattingssted i kommunen, sier ordfører Dan Håvard Johnsen til NRK.

Skredfare gir vanskelige leteforhold

– Vi har ikke fått kontakt med de fire som har vært der oppe. Sannsynligheten er derfor stor for at noen er tatt av skred, sier innsatsleder Roald Berntsen i Troms politidistrikt.

Redningsaksjonen ble foreløpig innstilt for natta onsdag.

Skiløypa inn i Tamokdalen. Foto: Marita Andersen/NRK

Staben i Troms politidistrikt er nå samlet på politihuset i Tromsø der de vil ta stilling til hva som må gjøres før man kan sette i gang et nytt fysisk søk i skredområdet.

Det er skredfaren som vil avgjøre når redningsmannskaper kan gjenoppta og ta seg inn i området. Skredfaren er på farenivå tre og det snør og er derfor vanskelige leteforhold.

Et ambulansehelikopter fra Universitetssykehuset Nord-Norge (UNN) i Tromsø og et Sea King redningshelikopter har onsdag søkt i området fra lufta.

Politiets innsatsleder på stedet John-Kåre Granheim fortalte onsdag kveld at de har observert ett stort snøskred, at det er observert spor inn i dette skredet, men ikke ut.

– Skredet er 300 meter bredt, og anslått til 600–700 meter langt. Vi vet ikke, men vi frykter at de fire er tatt av skredet. De skulle vært tilbake for lenge siden, sier han til NRK.

Politiet bekrefter at bilen til venstre tilhører en av de savnede skituristene. Norsk Folkehjelp, Røde Kors og Norske redningshunder er blant de frivillige organisasjonene som var klar til å søke i området. Foto: Marita Andersen/NRK

– Et krevende område å lete i

Også i går var det krevende forhold for letemannskapene.

Det er observert at det har gått flere skred i området. De eneste sporene etter de savnede som funnet er skispor som ble observert fra helikopter onsdag.

Det sier Rune Granli Slettemark som jobber spesielt med snøskredberedskapen i Røde Kors.

– Tamokdalen-området er et avansert område å bevege seg i for letemannskaper da det er veldig mye skredterreng. Det er vanskelig for letemannskaper å finne en trygg vei der de kan ta seg inn, og en er ofte avhengig av god sikt for å vurdere hvor nye skred kan gå, sier Slettemark.

Som oftest er det turkamerater som finner overlevende dersom det utløses skred mens man er på tur, forteller han.

– Det finnes også historier om at noen er funnet i live etter lang tid men det er under spesielle forhold, sier Slettemark.

Men stor skredfare og dårlig vær gjorde at man onsdag ikke kunne sette inn bakkemannskaper i skredområdet. Foto: Rune Nordgård Andreassen / NRK

Har varslet de pårørende

Politiet har identiteten til de fire savnede, og holdt onsdag kveld på å varsle de pårørende.

1442 meter høye Blåbærtinden er et populært skifjell i Tamokdalen i Balsfjord kommune.

Det var en svensk mann, en svensk kvinne og tre finske menn som ifølge politiet var på topptur i området onsdag, men på ett tidspunkt har de gått hver sin retning.

Ved 17-tiden onsdag var den svenske mannen på vei ned igjen, mens letemannskapene var på vei opp til Tamokdalen.

Etter det NRK erfarer skal skituristene ha vært gjester på et overnattingssted i Lyngen i mer enn en uke.

Det har snødd mye i Troms de siste døgnene. Tamokdalen og Blåbærtinden er et område som er særlig skredutsatt.