Presidenten i Røde Kors takker de frivillige i Tamokdalen: – Uvurderlig innsats

– Hjelpekorpsaktiviteten er en av søylene i Røde Kors som vi står veldig støtt på. Innsatsen til de frivillige i Røde Kors og Norsk Folkehjelp er en uvurderlig del av innsatsen som gjøres her, sier Mood.

President i Norges Røde Kors, Robert Mood er imponert over innsatsen til de frivillige. Foto: Eric Kama / NRK

Søndag var presidenten i Norges Røde Kors på plass i Tamokdalen, som de siste ukene har vært hovedkvarter for en stor aksjon for å lete etter og hente ut fire omkomne skiturister som ble tatt av snøskred 2. januar.

Robert Mood understreker viktigheten av arbeidet de frivillige har bidratt med i et letearbeid som dette.

– Både når det gjelder den umiddelbare innsatsen, men ikke minst når dette varer over tid, så er den frivillige delen av arbeidet helt avgjørende, og en viktig støtteaktør til myndighetene.

Imponert over profesjonaliteten

– Det er et krevende og komplekst arbeid, i tillegg er det svært kaldt. Legg tre fotballbaner ved siden av hverandre, og seks etter hverandre, så har man det området de jobber med, sier Mood til NRK.

Gravingen oppe i fjellsiden etter de omkomne foregår for hånd. Dette er et tungt og krevende arbeid som krever stadig rotering av personell. Tre av de fire skituristene som ble tatt av snøskredet like etter nyttår er så langt funnet. Fortsatt ligger det en person begravd i snømassene.

– Som president i Røde Kors er det også ekstra motiverende å høre om og se profesjonaliteten blant alle i letemannskapet. Det er veldig imponerende, sier Mood.

Mood har hatt lagt fartstid i Forsvaret som blant annet generalinspektør for Hæren og sjef for FNs observatørstyrke i Syria. Han ble president i Røde Kors i 2017.

2. januar gikk et stort snøskred i Tamokdalen i Troms, og fire skiturister ble tatt. Etter nesten tre uker med intensivt arbeid er fortsatt ikke den siste funnet og hentet ut. Foto: Jørn Inge Johansen / NRK

– Frivillige best rustet

Både politiet, Røde Kors, Norsk Folkehjelp og Forsvaret har vært på plass i Tamokdalen.

– Vi har vært i ledelsen og en del av planarbeidet, i tillegg til å være aktiv i selve letingen, sier Vegard Olsen, fagleder skred i Norsk Folkehjelp.

Vegard Olsen, som er fagleder skred i Norsk Folkehjelp sier de har hatt fokus på sikkerheten i arbeidet i det store skredet. Foto: Eric Kama Steinberg / NRK

Han mener det er de som frivillige som er best rustet til å gjøre en slik jobb, hvor de søker etter noen som har omkommet.

– For vår del er det ikke veldig forskjellig fra klassisk redningstjeneste, våre søksmetoder vil gjelde uansett situasjon vi står ovenfor. Vi mener vi er en god ressurs i dette tilfellet.

Olsen fikk søndag møte Robert Mood for å fortelle hvordan han har opplevd arbeidet.

– Det er et stort fjell og skredet er stort, derfor har vi vært nødt til å ta store hensyn til sikkerheten. Tankene våre går til de som savner noen hjemme, men vi har fokus på oppgaven som vi skal løse på best mulig måte, sier han.

Har jobbet i snart tre uker

Hallvard Solborg fra skredgruppa i Røde Kors, har jobbet med skred- og redningsaksjoner i godt over 10 år. Han sier at de har brukt verktøykista deres til det fulle, og at de har erfart mye nytt.

Hallvard Solborg forteller at denne type oppdrag er veldig spesielt, og at det betyr mye å få være en del av det. Foto: Eric Kama Steinberg / NRK

– Jeg har opplevd det som ekstremt givende og riktig å delta i dette arbeidet. Jeg er også veldig stolt over mannskapet som har stått på hver eneste dag, i over to uker. Jeg kan nesten ikke sette ord på det, sier han.

Er det frustrerende å jobbe uten resultater, dag etter dag?

– Vi har et stort behov for å gjøre det siste funnet. Vi kjenner til den omkomnes familie som venter på å få sin kjære hjem. Vi føler ikke så mye på frustrasjon, vi har bare lyst til å komme i mål, sier Solborg.

Line Grønstrand har vært med i arbeidet med hund, som er en del av Norges Redningshunder. Hun sier de alle ønsker å finne den siste personen.

– Det er en familie som sitter og håper på det, så det er frustrerende når vi ikke får til.