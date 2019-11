Enorme snømengder i Tromsø: Ikke hatt like mye på nesten hundre år

– Det er veldig mye til å være starten av november. Kun en gang tidligere etter at vi startet med måling i 1920 har vi hatt like mye eller mer så tidlig, og det var i oktober i 1922. Det er det vel ikke mange som husker, sier statsmeteorolog Geir Bøyum.

For å friske opp minnet var det den gang 83 centimeter snø utenfor Vervarslinga i Tromsø. Nesten hundre år senere har det samlet seg 70 centimeter. Aldri før har det vært så mye snø på akkurat denne datoen.

Brøytebilene har gått i skytteltrafikk natt og dag, og flere tromsøværinger er nok stiv i musklene etter å ha ryddet unna mengder med snø. For sistnevnte har meteorologen en liten trøst.

– Heldigvis ser det ut som vi ikke kommer over 70 centimeter de nærmeste dagene. Det ser ut som snøværet er over for en stund. Snøbygene som vi har hatt har trukket ut i havet. Folk kan dermed hvile musklene eller bruke dem i skiløypa.

En som benyttet seg av de flotte skiforholdene onsdag er Torkel Olav Seip.

– Føret er veldig deilig, men selve snømengden er både og.

Torkel Olav Seip synes det er greit med mye snø, så lenge han kan kose seg i skiløypa. Foto: Pål Hansen / NRK

Kan bli bitende kaldt

Statsmeteorolog Geir Bøyum forteller at det er rekordmye snø for tiden i hele fylket. Fremover ser det ut til å bli oppholdsvær, men kjøligere temperaturer.

– På innlandet i Troms kan det bli nede i minus 20 grader. Men det ser ut til å bli flotte vinterdager med godt skiføre og nydelige forhold, selv om vi har usedvanlig mye snø nå.

Det er særlig de siste dagene all snøen har kommet, men allerede forrige uke var skisesongen i full gang i Tromsø. Vinteren har også satt sine spor i trafikken. Det har vært mange uhell, og enkelte vogntog har mistet kontrollen.

Statsmeteorolog Geir Bøyum kan trøste folk som synes det har kommet nok snø med at det blir en liten pause nå. Foto: Martin Steinholt

Det er ikke bare i Troms vinteren har meldt sin ankomst. Store deler av Nord-Norge har fått mye snø de siste dagene. Meteorologene melder at det fra fredag ventes sludd og snø i Vestfold, Østfold, Buskerud, Oslo, Akershus og Hedmark. Det kan komme opp til 15 centimeter som kan gi trafikale problemer.

Onsdag snør det også for første gang denne sesongen på Ulriken i Bergen. Det vil fortsette utover torsdagen.

Advarer mot skredfare

Den tidlige vinteren skaper også utfordringer for folk som ferdes i fjellet. For selv om vintersesongen er i full gang, starter ikke snøskredvarslinga sin daglige vurdering av forholdene før første desember.

Skredekspertene har likevel valgt å gå ut med en advarsel. Det samme gjør Røde Kors.

Varselet onsdag kommer kun dager etter at styreleder Trond Løkke i Vesterålen Turlag ble tatt av et skred ved Trollfjordhytta i Lofoten søndag.

– Denne hendelsen er en påminnelse om at det kan gå snøskred selv om snøskredvarslingen for årets sesong ikke har startet, sier landsrådsleder Kjersti Løvik i Røde Kors Hjelpekorps.

Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) har poengtert at ustabilt snødekke og vedvarende svake snølag i Nord-Norge gjør at snøskredfaren er reell, allerede ved inngangen til november.