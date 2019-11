Dronningas turkamerat overlevde snøskred

Turfølget på ni personer var på Trollfjordhytta i anledning en styresamling i Vesterålen Turlag. Skredet gikk da følget var på vei ned, rundt 300 meter fra hytta langs den anbefalte vintertraseen.

Løkke ble funnet etter 1,5 time under snøen, og frakta ut. Tilstanden mandag formiddag er stabil, og han blir på sykehuset ett døgn til, skriver Den Norske Turistforening i ei pressemelding mandag formiddag.

Mannskap fra Luftambulansetjenesten og redningshelikoptertjenesten deltok under berginga av Trond Løkke. Foto: Luftambulansetjenesten,. Foto: Luftambulansetjenesten

Løkke har bred erfaring fra friluftsliv og har vært turleder og frivillig i Vesterålen turlag i en årrekke. Han er kjent for å ha vært guide for Dronning Sonja på mange fjellturer i Vesterålen. Løkke var nominert til Friluftslivets ildsjelpris 2014.

– Vi er veldig glade for at dette gikk bra, og at alle som var involvert er i trygge hender, sier generalsekretær i DNT, Dag Terje Klarp Solvang.

Vi vil gjerne takke redningsmannskapene og alle som bidro til at Trond ble funnet så fort og frakta i sikkerhet, sier Solvang.

Trond Løkke ble tatt av skred ved Trollfjordhytta sist søndag. Han ble funnet etter 1,5 time under snøen. Han ligger på UNN i Tromsø, og tilstanden er stabil. Foto: Marius Dalseg Sætre

Turfølget gikk på truger. Resten av gruppa ble igjen på Trollfjordhytta, sammen med en representant fra politiet. Politiet frakter disse ut i dag, mandag.

– Vi jobber fortløpende med å kartlegge hendelsesforløpet, og vil ta en runde med de involverte når de er klare for det. Frem til da trenger de berørte ro og vi ber om at pressen kontakter oss i DNT sentralt for ytterligere spørsmål, sier Klarp Solvang i turistforeninga.

Den norske turistforening bekrefter at de har gått ut med navnet i samråd med familien.