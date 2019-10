Folk i Nord-Norge har denne uken hatt muligheten til å starte skisesongen, og den har mange benyttet.

Særlig i Troms og Nordland har det kommet flere snøfall.

Snøskredvarslingen starter vanligvis ikke sin daglige vurdering av forholdene før første desember. Men nå har skredekspertene likevel valgt å gå ut med en advarsel.

De har mottatt en rekke rapporter om at det finnes vedvarende svake lag i snødekket.

– Det bør man virkelig ha respekt for. Hører man de ordene så betyr det at man bør være veldig skeptisk til bratt terreng. Det er da det går flest liv.

Det sier vakthavende i snøskredvarslinga Solveig Kosberg.

Vedvarende svake lag oppstår i snødekket i kaldt vær og kan være en trussel sesongen igjennom. Snølagene binder seg dårlig til hverandre, har lett for å skli ut og er årsaken til mange skredulykker.

– Det er rett og slett farlig.

Solveig Kosberg i skredvarslingstjenesten advarer folk som ferdes i fjellene i Nord-Norge nå. – Hold deg unna terreng som er brattere enn 30 grader. Foto: Solveig Kosberg / NVE

Snøskred utløst i Kåfjord

Torsdag ettermiddag ble et stort snøskred fjernutløst i Kåfjord i Nord-Troms.

Regionen er kjent for å ha en rekke populære topper blant skikjørere. Fjernutløst skred betyr at skred kan utløses selv om du beveger deg i avstand fra skredfarlig terreng.

– Da kan man få et skred i fanget om man er for nær et heng med nok snø, sier Solveig Kosberg.

Også i Kåfjord har vind fraktet snø med seg. I kombinasjon med det svake grunnlaget gir det all grunn til å være forsiktig.

– At det er lite snø og at det stikker opp steiner trenger ikke bety at det er trygt, men nesten heller motsatt. Det er stor sjanse for å bli skadet. Vær generelt veldig forsiktig i bratt terreng nå, sier Solveig Kosberg.

Slik ser du etter faretegn: Foto: ScanStockPhoto Ekspandér faktaboks Se etter faretegn som drønn, skytende sprekker og ferske skred.

Bruk varsom-regobs appen til å se om noen har meldt inn observasjoner der du tenker å gå på tur, og del dine observasjoner med andre varsom-regobs appen.

Bruk skredskolen og møt opp på skredkvelder der du bor for å tilegne deg mer kunnskap.

Snøskredvarslingen startet ikke med sine daglige vurderinger før 1. desember.

Om det ventes stor snøskredfare, faregrad 4 eller meget stor snøskredfare, faregrad 5, vil vi sende ut varsler likevel. Kilde: Varsom

Forrige sesong var den dødeligste på fem år

Aldri før har det vært flere som går i norske fjell.

Dette, kombinert med lite kunnskap om snøskredfare, kan være grunnen til at den forrige vinteren ble den med flest dødsulykker på fem år, mente forskere.

Siden sesongen 2014/2015 har 20 personer mistet livet i fjellet som en følge av snøskred. 10 mistet livet i Troms-fjellene, viser tall fra NVE.

– Denne skredsesongen har startet tidlig. Men er det lagdelt snø på bakken så må man passe seg, uansett tid på året. Jeg vil anbefale folk å holde seg unna terreng som er brattere enn 30 grader, sier vakthavende i snøskredvarslinga, Solveig Kosberg.

Men det er flere gode grunner til å holde seg i lavlandet.

Foto: Sigrid Agnethe Hansen/NRK

300 kilometer skispor i lavlandet

Tråkkemaskinene i Nord-Norge har kjørt mange kilometer med spor de siste dagene. 300 kilometer bare i Tromsø.

Og det er lite som tyder på at oktobersnøen bare er en smakebit.

– Så langt våre prognoser går, ser det ut til at det holder seg kjølig fremover, sier statsmeteorolog Ola Bakke Aashamar til NRK.

Et lavtrykk i Barentshavet sør for Svalbard ventes å nå Troms i helgen. Da blir det ifølge Aashamar litt mildere, med en del nedbør i form av snø eller sludd.

– Men starten av neste uke blir også ganske kjølig. Vi kan vente oss bygevær og temperaturer under null, sier Aashamar.

LES OGSÅ: Redde dem som ikke reddes kan