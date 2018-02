De har brukt fem millioner på dataspill om fisking – nå er det solgt til 10 land

Fishing Barents Sea heter simulatorspillet, som er utviklet av Gøran Myrland, opprinnelig fra Ringvassøya i Troms, og hans kompanjong i Misc Games, Jørgen Manke.

Gøran Myrland fra Ringvassøya er overveldet over mottakelsen spillet har fått. Foto: NRK

Onsdag var det verdenslansering på spillet fra Nord-Norge.

– Dette er en stor dag, og det har gått over all forventning. Spillet har bare tatt helt av. Vi hadde sett for oss at vi kom til å gjøre det greit. Men dette er helt fantastisk, sier Myrland.

Youtube-suksess

Allerede før lanseringen onsdag var spillet en suksess. Og nå får de stort sett gode tilbakemeldinger, selv om anmeldelsen fra nettstedet Gamer.no er litt lunken.

Ifølge spilldesignerne har «Fishing Barents Sea» kostet vel fem millioner kroner å utvikle. 30.000 spill er forhåndssolgt til ti land. Sist uke hadde spillet en halv million visninger på Youtube.

Som barn lærte Gøran Myrland å fiske av bestefaren. Nå har han lagd et spill som handler om å gjøre bestefaren stolt.

– Tiden er overmoden for et ordentlig fiskespill som kan konkurrere med farming- og flightsimulatorer verden over, mener nordlendingen.

Se video om spillet:

Hadde små ambisjoner

Myrland har selv jobbet på fiskebåt, og forteller at ideen om spillet kom som et resultat av nettopp det yrket.

– Jeg har gått og lekt med ideen i mange år, frem til vi har fått realisert den i dag, sier han.

I juni 2013 tok Myrland for alvor tak i planene:

– Ideen i utgangspunktet var å lage et spill som skulle koste veldig lite å lage, fordi jeg hadde ikke ressurser. Jeg måtte begrense meg med tanke på hvor mye jeg skulle putte i det, og hvor lang tid det skulle ta å lage.

Men slik gikk det ikke.

– Flere tusen personer spiller det akkurat nå. Det er litt uvirkelig, sier Myrland.