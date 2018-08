– Bedre at Nord-Norge blir én region enn en kvasiløsning slik det ser ut nå

– Hvis Troms og Finnmark havarerer kan det bli meget interessant. Jeg hørte i sommer seks fylkesordførere si at de da også vil ta opp hele regionreformen til en ny vurdering, sier John Karlsen.

Han er gruppeleder for FrPs fylkestingsgruppe i Troms og representerer også partiet for både Troms og Finnmark, etter at Frp i valgte å slå seg sammen til ett fylkeslag i de to nordligste fylkene i mai.

Fremskrittspartiet har i sitt program for 2017–2021 sagt at fylkeskommunen ikke har tilstrekkelig legitimitet og er et unødvendig og fordyrende ledd som bør legges ned som forvaltningsnivå.

En meningsmåling fra mars i år viser også at få synes fylkeskommunen er svært viktig.

Det har så langt ikke vært flertall for denne modellen på Stortinget, men Fremskrittspartiets representant mener dagens debattklima viser at å samle Nord-Norge i en region fortsatt er det beste alternativet.

Finnmark nekter å sammenslås med Troms, og vil ikke møte kommunal- og moderniseringsministeren for å diskutere prosessen.

Aftenposten fortalte først at regjeringspartiet Venstre åpner for at Finnmark kan fortsette som eget fylke, ifølge partiets talsperson.

Venstre legger til grunn at både Finnmark og Troms da får tildelt færre oppgaver.

Troms vil ikke akseptere færre oppgaver.

Dersom Finnmark lykkes i å hindre sammenslåingen med Troms, kan det i neste omgang velte Viken fylke, som Østfold skal bli en del av, mener fylkesordføreren der.

Også regjeringspartiet KrF har sagt at de avventer fordeling av de nye regionenes oppgaver før de vil ta et klart standpunkt.

Om de nye regionene dermed går opp i limet er dermed usikkert frem til oppgavefordelingen er kjent og frem til Stortingets behandling senere i høst.

Dersom reformen havarerer vil Fremskrittspartiet gå tilbake til sitt opprinnelige politiske standpunkt: nedleggelse av fylkeskommunen og en to-nivåmodell.

Tror finnmarkingene ville akseptert en nordnorsk region

– Jeg har kolleger over hele landet som biter negler mens de ser hva som skjer her i nord, sa Troms fylkesrådsrepresentant Willy Ørnebakk til NRK mandag.

Finnmarks fylkesordfører Ragnhild Vassvik møtte ikke til et møte innkalt av kommunal- og moderniseringsminister Monica Mæland, og det er midlertidig stillstand i sammenslåingsprosessen i påvente av en ny behandling i Stortinget.

– Hvis regionreformen havarerer er et samlet Nord-Norge i én region det beste alternativet, sier John Karlsen, og er beredt til å ta debatten om muligheten viser seg.

Også sentrale personer i Fremskrittspartiet sier de vil gå tilbake til sitt ønske om å legge ned fylkeskommunene dersom reformen havarerer.

Her er kortversjonen bak opprøret i Finnmark:

Troms har vært åpen for et samlet nord

Det tror ikke fylkesrådsleder i Troms Willy Ørnebakk (Ap) at Fremskrittspartiet får muligheten til.

– Jeg har ikke tro på at det vil komme nye forslag om regioninndelinger i Stortinget. Men fylkestinget i Troms har tidligere vært veldig åpen for en geografidiskusjon, sier fylkesrådsrepresentant Willy Ørnebakk.

Når fylkestinget i Troms gjorde sin behandling med tanke på inndeling og geografi tidlig i 2017 ble også en samlet region i Nord-Norge satt som Troms fylkestings fremste prioritet.

– Det ble det store diskusjoner rundt. Jeg er ikke sikker på at en slik diskusjon ville skape mindre rabalder i dag, sier Ørnebakk.

Fremskrittspartiets John Karlsen tror Finnmarkingene lettere ville akseptert en slik løsning.

– Man har etterlyst en samlet stemme i nord. Vi hadde gjerne sett at Nord-Norge ble én slagkraftig region fremfor denne kvasiløsningen med et sammenslått Troms og Finnmark, sier FrPs John Karlsen.

Stortingsrepresentant og kommunalpolitisk talsperson i Frp, Kari Kjønaas Kjos, sier også følgende i en e-post til NRK:

«Vi har ingen signaler om at en reversering av vedtak vil skje og Frp forholder seg derfor til det vedtaket gjort i Stortinget. I motsatt fall vil Frp jobbe videre for det som står i vårt partiprogram, nemlig å legge ned fylkeskommunene.»