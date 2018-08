KrF opnar for å vurdere regionreforma på nytt

Tidlegare måndag vart det klart at kommunalminister Monica Mæland (H) legg prosessen med samanslåing mellom Finnmark og Troms på is fram til ei eventuell ny behandling av saka i Stortinget .

– Eg les saka som at Mæland no spelar ballen tilbake til Stortinget. KrF meiner det er ho som sit med ballen. Ho må levere og regjeringa må levere. Den store ideen bak regionreforma er å få oppgåver og tenester nærmare folk. Det må regjeringa levere på. Om dei ikkje gjer det, så skal KrF vere med på å diskutere saka i Stortinget. Men ikkje før, seier ei bestemt Olaug Bollestad til NRK.

– Oppgåvefordeling først

Næringsminister Monica Mæland (H) seier at ho må føye seg etter vedtaket i Stortinget og skuldar Senterpartiet og Arbeidarpartiet for å oppmode til boikott av stortingsvedtaket. Foto: NRK

Ho meiner at Stortinget ikkje bør diskutere denne saka på nytt før regjeringa har gitt klar informasjon om kva oppgåver som skal skje i dei nye regionane, kva oppgåver og arbeidsplassar som skal flyttast ut til regionane, både i Nord-Noreg og i resten av landet.

Monica Mæland kalla i dag inn til møte med fylkestoppane frå både Finnmark og Troms, men berre fylkesrådsleiar Willy Ørnebakk (Ap) frå Troms møtte opp . Fylkesordførar Ragnhild Vassvik (Ap) frå Finnmark boikotta møtet.

Stortinget har to gongar vedteke samanslåing av Finnmark og Troms frå 1. januar 2020. Røystene frå Kristeleg Folkeparti var i begge avrøystingane avgjerande for at regionreforma fekk fleirtal.

Nytt forslag frå Sp

Leiar i Senterpartiet, Trygve Slagsvold Vedum, har på si side gjort det klart at partiet ved første høve i Stortinget kjem til å leggje fram eit forslag om at dei to fylka ikkje skal slåast saman.

Ap-leiar Jonas Gahr Støre sa i Dagsnytt 18 på NRK i kveld at det ikkje er tvil om at regjeringa har maktmiddel til å tvinge fram samanslåing mellom Troms og Finnmark, men han stilte spørsmål om kor klokt det ville vere. Han sa at Arbeidarpartiet går inn for ei utsetjing av samanslåinga i Nord-Noreg, for å sjå om det er mogleg å kome fram til betre løysingar.

Han viste til den sterke folkelege motstanden mot samanslåinga.

Trygve Slagsvold Vedum sa i sendinga at det faktum at 87 prosent av finnmarkingane røysta nei til samanslåing, burde få regjeringa til å forstå at det ikkje er vegen å gå. Han bad også KrF, som er på vippen, om å endre standpunkt i saka.

– Støttar boikott av stortingsvedtak

Monica Mæland gjorde i debatten eit poeng av at både Arbeidarpartiet og Senterpartiet faktisk støttar ein boikott av eit vedtak i Stortinget, og at dette er heilt spesielt. Ho fryktar at dersom samanslåinga mellom Finnmark og Troms går i vasken, .

Ho avviste også at samanslåingsprosessen er parkert, sjølv om ho seier at det ikkje er aktuelt å kalle saman eit nytt møte i fellesnemnda for Finnmark og Troms no.

– Bakgrunnen er at nokon håpar det blir ein omkamp på Stortinget. Eg må halde meg til stortingsvedtaket, sa kommunalministeren blant anna.