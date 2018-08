Venstre: Skal Finnmark stå alene, må de få færre oppgaver

– Hvis konsekvensen blir at Stortinget lar Finnmark få stå alene og fortsette som eget fylke, kommer vi ikke utenom at generalistprinsippet må fravikes, sier Venstres kommunalpolitiske talsperson André N. Skjelstad til Aftenposten.

Prinsippet, som innebærer at alle fylker skal ha de samme oppgavene, har vært en forutsetning for regionreformen.

Venstre har lenge kjempet for et sterkt regionalnivå og var sammen med KrF, Høyre og Frp med på å vedta det nye regionkartet i fjor sommer.

– Regjeringen leter etter løsninger

Ingalill Olsen (Ap) har siden hun ble stortingsrepresentant for Finnmark i 2017 vært klar på at Finnmark må forbli et eget fylke.

– Det er veldig interessant at et av regjeringspartiene har endret oppfatning og signaliserer at det er fult mulig for Finnmark å bli stående alene. Det betyr at regjeringen leter etter løsninger i saken, sier Olsen.

Stortingsrepresentant for Finnmark, Ingalill Olsen (Ap), mener uttalelsene fra Venstre er positivt for kampen hun og partikollegene hennes i Finnmark kjemper for at fylket skal stå alene. Foto: Anniken Pedersen / NRK

Hun sier at klimaet på Stortinget og debatten rundt konflikten lengst nord om regionreformen har endret seg siden folkeavstemningen i mai.

Der sa 87 prosent av Finnmarkingene sa nei til sammenslåing med Troms

– Jeg tror det var en øyeåpner. Partiene og folk sørpå var ikke klar over at motstanden var så enorm, sier Olsen.

Troms aksepterer ikke færre oppgaver

Nå åpner Skjelstad og partiet hans for at Finnmark kan stå alene i regionreformen.

Men det må komme på bekostning av færre oppgaver til både Finnmark og Troms.

Det faller ikke i god jord hos fylkesrådsleder i Troms, Willy Ørnebakk.

– Vi kan ikke på noen slags måte akseptere at vi skal bli behandlet på en annerledes måte enn de andre regionene i Norge. Det kan ikke bli slik at vi skal bli sittende igjen med halvparten av oppgavene som de andre får, sier fylkesrådslederen.

Fylkesrådsleder i Troms mener det er uaktuelt at Troms ender opp med færre oppgaver enn de andre regionene. Foto: PÅL HANSEN/NRK

Nå frykter fylkesrådslederen at tiden begynner å renne ut i sammenslåingsprosessen ettersom Finnmark nekter å starte arbeidet om det nye storfylket i nord.

– Vi må bare konstatere at tiden har løpt ifra oss for å klare å gjøre den samme prosessen rundt bygging av den nye organisasjonsstrukturen som de andre fylkene sør for oss holder på med.

– Uaktuelt å stanse oppgaveoverføring

Nå frykter Skjelstad og Venstre for at Finnmarks boikott av arbeidet om sammenslåingen med Troms kan velte regionreformen.

Mandag satte kommunalminister Monica Mæland (H) sammenslåingen av Troms og Finnmark på vent.

Ingen av de to fylkene vil sitte i fellesnemnda som skal bygge det nye storfylket.

– For Venstre vil det være uaktuelt å stanse en oppgaveoverføring til fylker som Trøndelag, Viken og Vestland, bare fordi Finnmark får fortsette som eget fylke, fortsetter han.

Skjelstad mener i så fall generalistprinsippet bør fravikes for begge de nordligste fylkene.

NRK har foreløpig ikke fått kommentar fra fylkesordfører Ragnhild Vassvik.