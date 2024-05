Saken oppsummert: Ekspander/minimer faktaboks Bilister i Oslo og Akershus skal betale 93 milliarder i bompenger de tjue neste årene.

Pengene skal blant annet gå til en tunnel på Røa og en trikk til Bjerke.

Bompengene skal også bidra til finansiering av infrastruktur, drift av kollektivtrafikk, regulering av trafikk og reduksjon av klimagassutslipp.

Elbiler vil også måtte betale mer i bompenger. Bompengesatsene vil bli trappet opp i tre trinn, med større økning i rushtiden enn utenfor.

Oslopakke 3 må vedtas i Oslo bystyre og Akershus fylkesting, og godkjennes av Vegdirektoratet. Forlengelsen av bompenger fra 2036 til 2045 må vedtas i Stortinget. Oppsummeringen er laget av en KI-tjeneste fra OpenAi. Innholdet er kvalitetssikret av NRKs journalister før publisering.

Oslo og Akershus er enige om Oslopakke 3.

– Gratulerer med dagen! Da er avtalen signert, sa forhandlingsleder Ingrid Dahl Hovland fra Statens Vegvesen da avtalen ble presentert fredag.

Tøffe forhandlinger

Sentrale politikere fra Arbeiderpartiet, Høyre og Venstre i Oslo og Akershus har sittet i tøffe forhandlinger i ukevis. Torsdag ble de enige.

Både de som kjører bil, bensinbil og dieselbil må betale mer i Oslos 83 bomstasjoner.

Aller størst økning får de tunge kjøretøyene.

Alle detaljer om økte bompenger kan du lese lenger ned i saken.

Bompenger til 2045

Oslopakke 3 er den store samferdselspakka for Oslo og Akershus. Avtalen sier hvor mye bilistene skal betale i bompenger og hvilke vei- og kollektivtiltak pengene skal brukes til.

Oslopakke 3 skal bygge opp under nullvekstmålet.

Oslopakke 3 bidrar til finansiering av infrastruktur, drift av kollektivtrafikk, til regulering av trafikk og til reduserte klimagassutslipp. Mål for Oslopakke 3

Stridstemaene har vært mange. I tillegg til bompenger har partene vært uenige om hvilke nye prosjekter som skal inn.

NRK har tidligere fortalt at partene ble enige om å forlenge innkrevingen av bompenger fra 2036 til 2045.

Det gir politikerne 93 milliarder kroner å rutte med.

I tillegg kommer penger fra staten. Og 96 prosent av pengene brukes på kollektiv, sykkel og gange, ifølge Oslos samferdselsbyråd Marit Vea (V).

Fylkesrådsleder Anette Solli i Akershus sier 338 millioner hvert år er satt av til kollektiv i Akershus.

– Det er for at vi skal kunne utvikle et mer rettferdig og rimeligere takst- og sonesystem i Akershus. Samtidig som vi skal få tid til å bygge ut rutenettet, sier hun.

Røatunnelen inne

Mest krangel har det vært om Røatunnelen, etter det NRKs kilder forteller.

Tunnelen under Røakrysset ble skrinlagt av det rødgrønne byrådet. Særlig Høyre har kjempet hardt for å få den inn igjen.

Det har de nå lykkes med.

Er forprosjekt skal være i gang i 2025. Røatunnelen skal ifølge avtalen bygges «så raskt som mulig».

– Dette er en historisk dag for de som har venta i 30 år, sa Oslo Høyres Mehmet Kaan Inan da avtalen ble lagt fram.

Tunnelen finansieres 50 prosent av bompenger og 50 prosent av Oslo kommune.

RØA: Tunnelen under Røakrysset blir tatt opp fra skuffen. Foto: Hallgeir Braastad / NRK

Det settes også av penger til å fortsette planleggingen av E6 Oslo Øst som et forenklet prosjekt med tunnel på Manglerud.

E6 Oslo Øst er et annet omstridt prosjekt som ble skrotet av forrige byråd.

Trondheimsveien og trikk

Som NRK tidligere har fortalt, har Oslo Ap vært skeptiske til å legge nye prosjekter inn i pakka.

Unntaket har vært en ombygging av Rv.4 Trondheimsveien gjennom Groruddalen. Ønsket er en mer miljøvennlig bygate med mindre trafikk gjennom de tett befolkede drabantbyene.

GRORUDDALEN: Partene er enige om å gjøre noe med støy- og forurensningsproblemene langs Trondheimsveien. Foto: Hallgeir Braastad / NRK

Også der er partene nå enige om sette av penger til planlegging.

På samme vei har det også lenge vært planer om trikk, i første omgang til Bjerke.

Og det er faktisk satt av penger til forlengelse av trikken fra Sinsen og nordover, nærmere bestemt 1,9 milliarder kroner.

I tillegg er det satt av 400 millioner for å styrke busstilbudet i Groruddalen.

– Jeg er stolt av at vi endelig får til et skikkelig kollektivløft i Groruddalen, sa Marit Vea da avtalen ble lagt fram.

Mye uklart om T-bane

På T-banen fortsetter planleggingen av Furusetbanen inn i Lørenskog til Skårer. Dette er viktig for Akershus.

1,5 milliarder kroner er satt av til å bygge Ensjøsvingen. Det er en ny T-baneforbindelse som gjør det mulig å kjøre direkte mellom Ensjø og Carl Berners plass.

En tilsvarende sving i vest, den såkalte Volvatsvingen, er det derimot ikke penger til i denne omgang.

Hele T-banesystemet er imidlertid i spill. Partene vil utrede enklere og billigere måter å løsne proppen gjennom Oslo sentrum på enn å bygge helt ny sentrumstunnel.

Her vil de se på nye mulige T-baneforbindelser.

Her er hovedpunktene i milliardpakka:

Oslopakke 3 Ekspander/minimer faktaboks 28,5 milliarder kroner til rehabilitering og vedlikehold av T-bane og trikk

Over 20 milliarder kroner til drift av kollektivtrafikken i Oslo og Akershus

Vedtatte prosjekter som Fornebubanen, nytt signalanlegg på T-banen, oppgradering av Majorstuen stasjon og nye T-banevogner

Lokale veitiltak i Oslo og Akershus, inkludert gang- og sykkelveier, trafikksikkerhet og framkommelighet for kollektivtrafikk

Røatunnelen

Trikk langs Trondheimsveien

Ensjøsvingen på T-banen

Høystandard superbusstrasé fra Oslo grense til Kjeller

Planlegging av T-baneforlengelse til Lørenskog (Visperud/Skårer)

Planlegging av ny T-baneinfrastruktur i Oslo

Planlegging av E6 Oslo Øst (Manglerudtunnelen)

Planlgging av omnygging av Rv.4 Trondheimsveien i Groruddalen til miljøvennlig bygate.

– I Akershus går pengene til flere busser, hyppigere avganger, billigere billetter og et mer rettferdig takst- og sonesystem, sa Akershus Aps Hoda Imad fredag.

Hva så med bompengene?

Det er nå klart at elbilrabatten blir dårligere, men ikke så mye dårligere enn mange har fryktet etter at Stortinget åpner for å senke rabatten fra 50 til 30 prosent.

Et endelig prosenttall foreligger ikke, men rabatten vil trolig fortsatt ligge på over 40 prosent.

Bompengesatsene blir trappet opp i tre trinn. Økningen er større i rushtiden enn utenfor:

Takster lette kjøretøy Dagens takst 1. januar 2025 1. januar 2026 1. januar 2028 Bensin utenfor rush 33 kr 36 kr 37 kr 40 kr Bensin i rush 39 kr 43 kr 45 kr 50 kr Diesel utenfor rush 37 kr 40 kr 41 kr 44 kr Diesel i rush 42 kr 46 kr 48 kr 53 kr Elbil utenfor rush 16 kr 19 kr 20 kr 23 kr Elbil i rush 19 kr 23 kr 25 kr 30 kr Elvarebil 0 kr 0 kr 0 kr 0 kr Bilister med Autopassbrikke får 20 prosent rabatt. Elvarebiler kjører gratis fram til 2030.

Partene er dessuten enige om at nye fossilbiler som kjøpes nye fra 2026 skal betale dobbel takst. Det må i fall Stortinget åpne for.

Tunge kjøretøy får et formidabelt takshopp 1. januar 2026:

Takster tunge kjøretøy Dagens takster 1. januar 2025 1. januar 2026 1. januar 2028 Euro 5 og eldre utenom rush 113 kr 113 kr 156 kr 162 kr Euro 5 og eldre i rush 150 kr 150 kr 216 kr 226 kr Euro 6 utenom rush 62 kr 62 kr 105 kr 111 kr Euro 6 i rush 91 kr 91 kr 157 kr 167 kr Nullutslipp/gass 0 kr 0 kr 0 kr 0 kr

DYR TUNGTRAFIKK: Kjøretøy på over 3,5 tonn for kraftigst økning. Foto: Hallgeir Braastad / NRK

Oslopakke 3 må vedtas i Oslo bystyre og Akershus fylkesting og godkjennes av Vegdirektoratet. Forlengelsen fra 2036 til 2045 må vedtas i Stortinget.