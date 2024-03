Her vil MDG bygge ny T-banetunnel

Dette er saken: Ekspander/minimer faktaboks - MDG vil bygge en ny T-banetunnel under St. Hanshaugen, Øvre Grünerløkka og Torshov i Oslo.

- Partiet ønsker en ny utredning av hvor de neste store kollektivutbyggingene skal skje, og har lansert en ny tunnel i indre by som et eksempel.

- MDG vil både bygge en ny sentrumstunnel og en ny tunnel lenger nord, og mener staten må bidra mer til kollektivtransport.

- Miljø- og samferdselsbyråd Marit Kristine Vea avviser ideen om både ny sentrumstunnel og ny tunnel lenger nord, men er enig i at det er behov for å tenke nytt. Oppsummeringen er laget av en KI-tjeneste fra OpenAi. Innholdet er kvalitetssikret av NRKs journalister før publisering.

– Dette er et område som er tett befolket og som ikke har T-bane i dag, sier Sirin Stav (MDG).

Partiets Oslo-topp står i parken sør for Alexander Kiellands plass.

Under henne vil det en gang i framtida komme en T-banestasjon, hvis partiet får viljen sin.

MDG vil ha en ny utredning av hvor de neste store kollektivutbyggingene skal skje. På årsmøtet tidligere i mars ble en ny tunnel i indre by lansert som eksempel.

Den er tenkt fra Filipstad via Frogner, St. Hanshaugen, Øvre Grünerløkka og Torshov til Sinsen.

MDG-TUNNEL: Dette er MDGs eksempel på enda en T-banetunnel gjennom indre by. Foto: Norgeskart.no/MDG

– Vi må tenke nytt om hvor vi kan få til skinnegående løsninger i byen. Det er ti år siden dette ble utredet sist.

– Siden da har Oslo fått ambisiøse klimamål. Vi skal bli en nullutslippsby og redusere biltrafikken med en tredjedel. Og vi har vokst mer enn forventet, sier Sirin Stav.

Sentrumstunnel i spill

I forrige store utredning ble en ny sentrumstunnel sett på som mest prekært.

Vurderingen var at den måtte være klar i 2028.

Planleggingen av tunnelen har gått sin gang siden. Nye beregninger viser imidlertid at dagens tunnel ikke vil være sprengt før i 2040.

Derfor er sentrumstunnelens videre skjebne tema i Oslopakke 3-forhandlingene som nå pågår.

Ny tunnel kan komme til å koste 30 milliarder kroner.

SENTRUMSTUNNEL: Det er fortsatt en ny tunnel via Stortinget som planlegges. Den skal få to nye stasjoner, på Bislett og ved Nybua nederst på Grünerløkka. Foto: Ruter

Høyre har tatt til orde for å skrote hele prosjektet.

Partiet vil i stedet avlaste dagens tunnel med to nye og langt billigere svinger utenom sentrum, Volvatsvingen og Ensjøsvingen.

Samtidig presser forhandlerne fra Akershus på for å få bygd T-bane til Lørenskog.

Gammelt Høyre-forslag

Nå spiller altså MDG inn et helt nytt forslag. Eller er det helt nytt?

Tanken om å legge tunnelen nord for sentrum er nemlig tenkt før. Allerede i 2019 gikk Høyre til valg på å utrede en slik trasé i stedet for en ny sentrumstunnel.

Ideen ble sablet ned av det rødgrønne byrådet, der MGD satt.

HØYRES TUNNEL: Høyre lanserte et nordlig alternativ til ny sentrumstunnel i 2019. Siden har de gått vekk fra akkurat denne ideen. Illustrasjon: Oslo Høyre

– Er ikke det MDG nå går inn for til forveksling likt det Høyre foreslo i 2019?

– Vi mener ikke det. De ønsket å skrote sentrumstunnelen. Det ville bare ha økt kapasitetsutfordringen, sier Sirin Stav.

Ja takk, begge deler

MDG vil nemlig både bygge ny sentrumstunnel og ny tunnel lenger nord. Hvordan i all verden skal de skaffe penger til det?

– Staten må bidra mye mer til kollektiv. Vi må legge bort ulønnsomme, dyre og forurensende motorveiprosjekter. Og vi må se på bompengene.

– Det er også viktig å påpeke at dette er planer som ligger et stykke fram i tid. Men vi må begynne å tenke nytt nå, sier den tidligere miljø- og samferdselsbyråden.

Er MDGs nye T-banetunnel er god idé? Ja, vi får aldri nok T-bane Nei, dette blir garantert altfor dyrt Bør vurderes, men som et alternativ til ny sentrumstunnel Vis resultat

ALEXANDER KIELLANDS PLASS: MDGs nye T-banelinje går i dette området på sin ferd fra Filipstad til Sinsen. Foto: Bård Nafstad / NRK

Neppe tre tunneler

Stavs etterfølger fra Venstre gir MDG rett i at det er behov for tenke nytt.

– Mye at det vi har som kunnskapsgrunnlag er ting vi la fram forrige gang vi var i byråd i 2015. Jeg kan være enig i at det er på høyt tid at vi ser på en del av disse tingene med et friskt blikk, sier miljø- og samferdselsbyråd Marit Kristine Vea.

Hun avviser derimot ideen om både ny sentrumstunnel og ny tunnel lenger nord.

VIL TENKE NYTT: Marit Kristine Vea (V) varsler at byrådet vil gjennomføre er ny analyse av framtidas transportbehov. Her sammen med byrådsleder Eirik Lae Solberg (H). Foto: Rolf Petter Olaisen / NRK

– Jeg tror ikke det er realistisk at vi skal ha tre tunneler under Oslo. Men jeg tror det vil være behov for én til. Heldigvis ikke med en gang, for det er en stor investering.

– Jeg er veldig åpen for å diskutere hvor den skal gå for at flest mulig får et bedre kollektivtilbud, sier Vea.

Ny analyse

Hun varsler at byrådet skal i gang med noe hun kaller en helhetlig transportanalyse. Alle transportformer ses i sammenheng, alt fra gåing og elsparkesykler til tung, skinnegående trafikk.

– I forbindelse med det kommer jeg også til å bestille et utredningsarbeid for å se om vi bør tenke på løsninger vi i dag ikke har tenkt på, sier Marit Kristine Vea.