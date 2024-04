Saken kort oppsummert: Ekspander/minimer faktaboks Elise Haavik, en advokat i Oslo, er avhengig av økonomisk hjelp fra foreldrene sine for å komme seg inn på boligmarkedet til tross for høy lønn.

To av tre unge boligkjøpere i Oslo får nå hjelp fra foreldrene sine, en økning fra tidligere år.

Eiendomsmeglerforbundet foreslår endringer i reglene for boliglån for å hjelpe folk med lite eller ingen egenkapital, men høy betalingsevne.

En professor i finansiell økonomi ved NTNU mener at løsningen er å bygge flere boliger, og advarer om at høye boligpriser kan føre til sosiale ulikheter.

Han råder førstegangskjøpere uten økonomisk støtte fra foreldrene til å vurdere å flytte ut av byen for å bygge opp boligkapital. Oppsummeringen er laget av en KI-tjeneste fra OpenAi. Innholdet er kvalitetssikret av NRKs journalister før publisering.



Jakten på et hjem i hovedstaden har vært lang. 28 år gamle Elise Haavik er ikke sikker.

Var det 10 visninger eller 15? Bare én gang la hun inn bud.

– Og den leiligheten gikk langt over takst, sier hun.

Kvadratmeterne koster og renta er høy.

– Det hjelper ikke å ha en god jobb med høy lønn. Det er egenkapitalen det står på, sukker hun.

Elise Haavik ble ferdig med masteren i rettsvitenskap i 2019. Nå er hun i full jobb som advokat, men det holder ikke.

– Så jeg må ha hjelp hjemmefra. Jeg hadde ikke klart meg uten.

Og hun er langt ifra alene om det.

Andelen som får hjelp fra foreldrene sine til å kjøpe bolig har økt kraftig de siste årene. I hele landet, men mest i hovedstaden.

Nå får faktisk 2 av 3 unge boligkjøpere i Oslo hjelp fra foreldrebanken.

Det viser ferske tall fra Norges Eiendomsmeglerforbund (NEF) og Statistisk sentralbyrå (SSB).

Foreldre på slep

Denne ettermiddagen er Elise og rundt 30 andre på visning på Carl Berner.

Leiligheten er en toroms på 41 kvadratmeter.

Den er antatt å gå for rett under 4 millioner kroner. For Elise er det en stor investering.

– Hva tenker du om denne leiligheten?

– Den er fin, og relativt stor i sin prisklasse. Men det er litt mer slitt enn på bildet.

Foreldrene bor i Kristiansand, så oppdateringer på leilighetsjakten får de digitalt.

– Jeg må ta alle valgene selv nå. Det er litt skummelt, men det blir gøy når det ordner seg.



KRIKER: Elise Haavik sjekker alle kriker og kroker i leiligheten. Hun vil være nøye når hun kjøper sin første bolig. Foto: Nadir Mohammad Alam / NRK

Eiendomsmegler Thea Marie Gjerdalen møter ofte førstegangskjøpere med foreldre på slep.

– Å ha med seg mor og far gir nok en trygghet når man skal gjøre en så stor økonomisk investering, sier Gjerdalen.

At de tar litt av regningen er heller ikke uvanlig. Spesielt blant de yngste kjøperne.

– De siste syv årene har jeg sett mye av det. Mange ser at det er veien å gå for å faktisk komme seg inn, i og med at det er vanskelig på egen hånd.

Eiendomsmegler Thea Marie Gjerdalen ser at de fleste i begynnelsen av 20-årene, kommer med foreldre. Foto: Nadir Alam / NRK

Flere bruker foreldrebanken

Og det er nettopp de yngste kjøperne som går til mor og far. I 2023 fikk halvparten av alle mellom 20–29 år økonomisk hjelp fra foreldrene sine.

For under ti år siden var det rundt 51 prosent i Oslo som fikk det. I fjor hadde det økt til 67 prosent.

Administrerende direktør Carl Geving i NEF tror tallet bare vil øke videre.

Det blir nemlig bygget få nye boliger. Særlig i Oslo. Og da blir etterspørselen høy og prisene stiger.

Geving har en løsning, at myndighetene endrer reglene for boliglån.

– Utlånsforskriften har blitt en forskjellsmaskin. Det er viktig å ha klare regler, men innretningen bør endres, mener direktøren.

Administrerende direktør Carl Geving i NEF sier det må bli enklere å få lån uten stor egenkapital. Foto: Torstein Bøe / NTB

Forbundet foreslår at folk med lite eller ingen egenkapital, men som likevel har høy betalingsevne, får boliglån med et krav.

At de binder seg til en lang kontrakt, eller kjøper forsikring mot boligprisfall.

Ifølge en ekspert på boligmarkedet er dette kun et plaster på såret.

– Flytt ut av byen

– Om vi mykner opp lånereglene gjør vi det bedre akkurat nå. Men da er vi tilbake til samme marked om fem år. Det vil kun gi høyere boligpriser for alle, sier Are Oust.

Han er professor i finansiell økonomi ved NTNU og har forsket mye på boligmarkedet i Oslo.

Are Oust er professor i finansiell økonomi ved NTNU Handelshøyskole. Foto: Privat

Ifølge professoren er det kun én varig løsning.

Vi må bygge mer.

– Uten flere boliger er det umulig å få et boligmarked der alle kan komme seg inn.

Å lindre problemet vil ta tid og politisk vilje, mener han.

I mellomtiden frykter han at boligprisene vil sementere sosiale ulikheter.

– Hva skjer med dem uten pengesterke foreldre. De vil trolig bli presset ut av byen og kanskje mister byene verdifull arbeidskraft.

– Har du noen råd til førstegangskjøpere uten foreldre som kan bidra?

– Det hjelper ikke å vente på bedre priser, så du må kanskje flytte ut fra byen og begynne å bygge opp boligkapital et annet sted.

Å leie beskriver han nemlig som et tapsprosjekt.

– Leiemarkedet krever veldig mye av kapitalen din og gjøre det vanskelig å spare opp til å kjøpe egen bolig. Du får aldri en fot inn.

Håper på den siste visningen

Elise Haavik har ikke tid til å vente på politikere eller boligutbyggere.

– Det går jo som hakka møkk nå, så man blir litt stresset. Jeg opplever at jeg må smi mens jernet er varmt, sier hun.

Om det blir to-2-romsen på Carl Berner vet hun ikke.

– Jeg vil ikke ta noen forhastet konklusjoner heller.

KUPPA: Mange av leilighetene Elise Haavik har siklet på ble kjøpt før visning. Foto: Nadir Alam / NRK

Håpet er å snart ta steget over terskelen med husnøklene i hånden.

– Forhåpentligvis er det kun noen uker igjen. Jeg krysser fingrene.