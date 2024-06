– De øverste etasjene får terrasser, så der blir det jo ekstra fint, sier Svein Hov Skjelle.

Han er administrerende direktør i Anker-stiftelsen.

I Platous gate på Grønland i Oslo vil de nå gjøre et gammelt kontorbygg om til 100 leiligheter.

Her kan det bli studentboliger. Samtidig vil Anker-stiftelsen pusse opp og «åpne» bakgården ut mot naboene. Foto: Bård Nafstad / NRK

– Bygget passer veldig bra til studentleiligheter, sier Skjelle.

For planløsninga er god. Etasjene er lyse med store vinduer. Bygget er i god stand og kan gjøres klart raskt.

– Så det kan være klart til studiestart neste år. Men nå begynner det å bli veldig stramt for å få til det, sier Skjelle.

Stor mangel

For det mangler studentboliger i Oslo.

I motsetning til for eksempel Bodø, som ikke får leid ut alle sine, står tusenvis av Oslo-studenter i kø hvert år.

Samtidig øker leieprisene i Oslo, og at få nye boliger bygges gjør ikke saken bedre.

– Vi tror det å fylle på med flere studentboliger i Oslo er en lur måte å dempe presset på, sier Anker-sjef Skjelle.

Stiftelsen eier alt 1800 studentboliger i Oslo. Kun Studentsamskipnaden i Oslo (SiO) eier flere.

Noen av Ankers studentboliger i Ankerkvartalet, sentralt i Oslo. Stiftelsen er redd de må øke husleia framover. Foto: Bård Nafstad / NRK

Og de er klare for å bygge mer.

Men nye regler fra regjeringen gjør det vanskelig.

For: Fram til nå har de fått hjelp fra staten. Enten i form av statsstøtte, eller husbanklån.

Men nå er det stopp. Regjeringa har stramma inn reglene for husbanklån for bygging av studentboliger.

Driver for mye næring

– Anker driver betydelig næringsvirksomhet, sier minister Oddmund Hoel for forskning og høyere utdanning.

For stiftelsen eier og driver nemlig både hotell, hostel og leier ut lokaler og parkeringsplasser i Oslo.

Anker hotell i Storgata er kjent for de fleste oslofolk. Men ikke alle vet at det drives av en studentbolig-stiftelse. Foto: Bård Nafstad / NRK

Det gjør at de faller utenfor alle statlige ordninger. Regjeringa har nå stramma inn. Eller tydeliggjort reglene, mener de selv.

Som betyr at kun samskipnader eller idelle stiftelser kan få støtte.

– Det er her vi får den beste effekten av de pengene vi bruker fra statens side. sier Hoel.

Et sentralt krav er at stiftelser har studentbolig som hovedformål.

Tar ikke ut utbytte

Noe Anker mener de har. Stiftelsens formål er å drive og bygge studentboliger. Og målet er å ha leie på nivå med SiOs priser. Langt under markedspris.

I fjor subsisiderte de leia med nesten 60 millioner kroner, ifølge Skjelle.

– Men for å få til dette, så driver vi næringsvirksomhet, forklarer han.

Anker-sjef Svein Hov Skjelle frykter det blir tøffere å bygge studentboliger framover. Foto: Bård Nafstad / NRK

Som stiftelse har de ikke eiere som tar ut utbytte.

I stedet går alt overskuddet til å holde leia lav. Og bygge flere studentboliger.

Grunnlagt av «Makta» Ekspander/minimer faktaboks Stiftelsen ble grunnlagt i 1975. Da gikk Oslo kommune, LO og NHO sammen med støtte fra staten og lagde stiftelsen. Målet var å tilby leiligheter til yrkesskolelever og lærlinger. De falt utenfor kravene til vanlige studentboliger. Og det var ikke småkarer som sto bak. Har du sett NRK-serien «Makta», vil du kjenne igjen hovedaktørene. Brynjulf Bull var ordfører i Oslo. Bjartmar Gjerde kunnskapsminister. Og den legendariske «Tor med hammer'n», Tor Aspengren, var LO-leder. Ronald Bye, kjent som partisekretær i Ap, ble stiftelsens første daglige leder. Fortsatt utnevnes styret av representanter fra fagbevegelsen, yrkesskoler i Oslo og studentenes organer. Helt fra begynnelsen har stiftelsen drevet kommersiell virksomhet for å drifte studentboligene.

«Tor med hammer'n» i TV-serien Makta. Tor Aspengren ble her spilt av Torbjørn Davidsen. Slik så han egentlig ut, den mektige LO-lederen Tor Aspengren som gikk under navnet «Tor med hammer'n». Han var sentral i oprettelsen av og en sterk støttespiller for Anker-stiftelsen i 1975. Bjartmar Gjerde (Ap) var undervisningsministeren som ga grønt lys og statsstøtte til Anker. Her er han portrettert i TV-serien Makta av skuespiller Øyvind Brandtzæg. Ronald Bye, spilt av Olav Waastad. I serien er Bye partisekretær i Ap. Men etterhvert ble han Stiftelsen Ankers første daglige leder.

Men det hjelper ikke. Regjeringa mener Anker driver for mye næring.

På ti år har stiftelsen bygd ca. 1000 studentboliger.

– Vår mulighet til å gjøre det blir mindre framover, sier Skjelle.

For uten drahjelp fra staten, blir det dyrt.

– Jeg syns dette er helt håpløst. Vi trenger flere studentboliger i Oslo, og da kan vi ikke si nei til et flott prosjekt som dette, sier Oslos byrådsleder Eirik Lae Solberg (H).

Store, tomme rom. Planen er å gjøre dem om til studentboliger i forskjellige størrelser. TV-stue og et rom til arrangementer blir det også plass til. Foto: Bård Nafstad / NRK

Frykter økt leie

– Utfordringa for alle som skal bygge i Oslo nå, er at byggekostnadene er høye. Rentene er høye, som gjør at regnestykkene er vanskelige å få i hop, sier Skjelle.

Skjelle frykter nå at de må øke husleia.

– Vi må etterhvert vurdere om vi er i stand til å holde så lav leie som vi har. Eller om vi må nærme oss markedsleie, sier han.

Fordi studentboligmarkedet er så tøft, har de bestemt seg for å sette i gang med bygget i Platous gate. Selv om de ikke får statlig hjelp.

– Dermed må vi ta risikoen for å måtte ta markedsleie for disse boligene og generelt øke leiene fremover.

Svein Hov Skjelle beundrer utsikten fra det som foreløpig er øverste etasje i bygget. Herfra kan man se til Bjørvika. Foto: Bård Nafstad / NRK

– Må kunne skille

Venstre-politiker Abid Raja er provosert over regjeringas innstramming.

– Vi er i en tid hvor vi desperat trenger flere aktører som ønsker å bygge studentboliger. Det ønsker Anker å gjøre, men det setter altså regjeringen kjepper i hjulene for.

Raja mener det handler om prinsipiell motstand mot private aktører.

– Det forstår ikke vi noen ting av. Det å åpne for ikke-kommersielle er ikke det samme som å åpne for kommersielle aktører, sier Raja.

Stortingsrepresentant Abid Raja (V) mener det er ideologisk motstand mot private aktører som gjør at regjeringa nå strammer inn. Foto: Nadir Alam / NRK

Han har engasjert seg i saken i Stortinget. Raja mener det bør være enkelt å skille mellom stiftelser, som Anker, og private selskaper. Med krav for støtte at det ikke tas ut utbytte og alt overskudd går tilbake i driften.

– Det er ikke veldig komplisert, mener han.

Men regjeringa er uenig.

– Vi mener at det vil være et krevende skille å dra, helt konsekvent, hvis en åpner døra i den retninga, sier utdanningsminister Hoel.

Han og regjeringa mener det vil åpne døra for aktører som driver med kommersiell virksomhet.

Forsknings- og høyere utdanningsminister Oddmund Hoel (Sp) mener det er krevende å åpne for at næringsdrivende kan få statsstøtte, selv om de er stiftelser. Foto: Ragnhild Vartdal / NRK

Det kan ikke byrådsleder Solberg forstå.

– Anker er jo en stiftelse hvor hele overskuddet brukes på å bygge nye studentboliger. Så dette kan ikke være et problem. Ikke engang for regjeringa, sier han.

Solberg har tatt opp saken med sitt parti på Stortinget, som vil foreslå å endre regelverket.

