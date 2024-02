– Jeg tror jeg må begynne med pensjonsparingen snart.

– Mine besteforeldre har lite pensjon, og det er kjedelig å tenke på at du skal ha så lite å leve av når du begynner livet ditt etter jobb, sier Julie Stensvold (21). Hun studerer sykepleie på Universitet i Stavanger.

Selv om ikke pensjonssparingen har tatt fart enda, sparer både hun og studievenninna Adele Gjøse (21) aktivt andre steder.

– Jeg fyller opp BSU-kontoen min hvert år, og jeg prøver å sette av halvparten av lønna på en sparekonto hver måned, sier Gjøse.

Hvor mye skal de trenge de å tenke på pensjon? NRK har hørt med ekspertene.

Yngre i dag risikerer å gå på en historisk pensjonssmell om det ikke blir tatt grep.

Viktigere å spare pensjon selv

Se for deg at du vil spare en million til du er 67 år. Tabellen under, fra SpareBank 1 Forsikring, viser hvor mye mer du må spare hver måned etter hvor sent du begynner med sparingen.

Hvor du får utbetalt pensjon fra, kan deles opp i tre deler:

Alderspensjon fra folketrygden

Pensjon fra arbeidsgiver

Egen sparing

– Pensjonsytelsene fra Folketrygden fremover blir redusert. Når de blir mindre og mindre er de to andre delene som må dekkes opp, sier pensjonsekspert i Storebrand, Erik Kaland.

Erik Kaland er pensjonsekspert i Storebrand. Foto: Storebrand

– Arbeidsgivere vil ta noe av regningen. Men man må dekke opp deler av gapet selv gjennom egen sparing, sier Kaland.

Starter du pensjonssparingen tidlig, vil du få mye mer ut av rentesrente effekten.

Det vil si at du tjener renter på dine allerede opptjente renter. Noe som blir mer gunstig desto lenger du sparer.

Pensjonseksperten i DNB, Stian Revheim, mener noe av det viktigste å gjøre er å få oversikt over pensjonen fra arbeidsgiver.

– Ordningene i dag krever at de ansatte tar stilling til pensjonen på en annen måte. Med en gang du begynner å jobbe, må du passe på at pengene blir plassert på best mulig måte, sier Revheim.

... men prioriter BSU først

Ekspertene anbefaler å prioritere sparing til bolig først.

Boligsparing for unge (BSU) har høyere rente enn sparekontoer, og kan gi skattefradrag om du betaler skatt. I tillegg er det en risikofri sparing, så pengene blir ikke tapt.

– Sparing til pensjon er viktig, men vi anbefaler å fylle BSU først. Det aller beste er selvfølgelig om man har mulighet til begge deler, sier pensjonsekspert i SpareBank 1 Forsikring, Marianne Christensen.

– Husk at å spare litt er bedre enn ikke noe, sier Marianne Christensen. Foto: Sparebank 1 Forsikring

Det å ha en bolig, er også en form for pensjonssparing. Ifølge Christensen er det flere som bruker nedbetaling av boliglån som en sparing.

Om lånet er nedbetalt innen du er pensjonist, slipper du å betale renter og avdrag.

Med tanke på at det blir vanskeligere å få kjøpt seg bolig, vil BSU være et godt hjelpemiddel på veien.

Du kan spare BSU til du er 34 år. Stian Revheim mener det går fint å vente med pensjonsparingen til den tid.

Joar er en av de som heller valgte fondssparing enn BSU da skattefradraget ble halvert.

Individuelle behov

Til syvende og sist kommer det ned til hva man selv ønsker som person. Å komme tidlig i gang med sparing er nok viktigere for noen enn andre.

– Har du en drøm om å pensjonere deg tidlig, har dårlig tjenestepensjon, jobber mye deltid eller tar deg lange pauser fra arbeidslivet, bør du komme i gang med egen sparing til pensjon, sier Christensen.

Skal du spare over lang tid, er det fond som blir anbefalt. Foto: Simon Elias Bogen / NRK

Noen generelle råd fra ekspertene Ekspander/minimer faktaboks Få oversikt over pensjonen din

Samle det du kan samle

Logg deg inn der arbeidsgiver sparer til pensjon for deg og sjekk aksjeandelen

Pensjonssparing er langsiktig sparing.

For å få en best mulig pensjon er det viktig å komme i gang med egen pensjonssparing tidlig, og holde ut fram til pensjonsalder.

Det er lurt å sette av et lite sparebeløp i aksjefond

Å spare litt er bedre enn ikke noe

Finn en jobb du liker og kan jobbe lenge i

David Eriksen (20) studerer statsvitenskap på Universitetet i Stavanger. Han har selv et klart mål om hva han ønsker seg som pensjonist.

– Jeg vil være minst mulig avhengig av stat og trygd. Idealet er å flytte ut på landet helt selvstendig med familie, sier han.

– Da må du vel spare en del?

– Gjett om!