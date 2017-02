Foto: Matthias Schrader / AP

Fenomenet Fourcade Martin Fourcade pleide å skyte så dårlig at trenerne ikke visste hva de skulle gjøre med ham. Plutselig forvandlet han seg til en skiskytter verden sjelden har sett maken til.

Det er den første pressekonferansen i VM i Hochfilzen. Martin Fourcade og resten av det franske skiskytterlandslaget har satt seg på podiet foran journalistene som har møtt opp.

Etter at kvinnen som styrer seansen har stilt sine «pliktspørsmål» til alle på laget, er det tid for finske, tyske, norske og svenske reportere.

Nå handler alt om Martin Fourcade. Verdens beste skiskytter.

I sporet er han kjent for å være nådeløs og iskald, men nå vil han vise andre sider av seg selv.

Ordet «humble», eller ydmyk på norsk, går igjen i alle svar. «Humble» med maksimal tenkelig fransk uttale, uten tendenser til at bokstaven H høres.

– Målet mitt i VM er å ta én gullmedalje. Men man vet aldri. Jeg prøver å være «humble».

Sier Fourcade. Og beviser at han lykkes bra med nettopp det. Broren og landslagsløperen Simon Fourcade ler og ser på de andre arbeidsledige lagkompisene, som bare sitter der og hører på. Alle spørsmål går til Fourcade.

Men så vil en journalist vite hvordan det er å være på lag med en som er så suveren. Å trene daglig med verdens desidert beste. Er det inspirerende eller kjedelig?

Jean-Guillaume Béatrix forstår ikke spørsmålet på engelsk, og må spørre sidemannen om hjelp. Martin Fourcade oversetter spørsmålet - som handler om hans egen suverenitet. Når man hører på dette, forventer man nesten at han skal komme med en eller annen reaksjon.

Men Fourcade ler ikke, virker ikke brydd, og fremstår heller ikke overlegen. Bare tvers gjennom fokusert. Som alltid.

FOURCADE I FOKUS: Det var én mann som fikk spørsmålene på Frankrikes pressekonferanse tirsdag. Foto: Martin Schutt / DPA

– En perfekt skiskytter

På mange måter er skiskyting en enkel idrett. Et gitt antall kilometer skal gås, 10 eller 20 blinker skal ned. Løperen med raskest tid vinner.

Likevel skjer det hele tiden; løperne får problemer med vind og vær, de psykes ut, de bommer, mister formen, blir syke. Det er få som greier å kjempe i toppen lenge av gangen.

Men så har vi Martin Fourcade. Av og til kan det nesten se ut som om han har enklere forutsetninger enn konkurrentene.

Siden 2011 har franskmannen vunnet verdenscupen sammenlagt hele fem ganger og tatt ikke mindre enn 20 VM-medaljer. Totalt har han 24 medaljer fra OL og VM – inkludert stafetter.

På 19 verdenscupstarter denne sesongen, har han 13 førsteplasser. Ved kun tre anledninger Fourcade ruslet i bussen mens pallen inntas.

Emil Hegle Svendsen har selv kjent på følelsen av å være best i verden. Men også han måtte til slutt gi tapt for franskmannen. Om Fourcade, sier Svendsen det sånn:

– Han er vanvittig bra. En perfekt skiskytter, rett og slett.

– Han går fortest, skyter best og vinner nesten samtlige renn. Det har vi ikke sett på lang, lang tid, er kommentaren fra Johannes Thingnes Bø.

Mange har sikkert tenkt at Fourcade nærmest må være laget av noe annet enn konkurrentene. Men sannheten er at det ikke er så lenge siden han rett og slett var en ganske middelmådig idrettsutøver.

Var ikke et stort talent

Tidlig i karrieren var det nemlig lite som tydet på at franskmannen skulle prege skiskyting i en årrekke.

Løpene hans ble som regel ødelagt av dårlig skyting, og det tok mange år før han egentlig fikk sitt gjennombrudd. Før han dro til sitt første junior-VM var han storfavoritt, men Fourcade feilet på fire av fire distanser og reiste hjem uten medaljer. Dette var i 2007.

Noen år senere kom skytetreneren Sigfried Mazet på banen. Det kan ha reddet Fourcades karriere.

– Det kanskje viktigste var at vi fikk ham til å forstå at han kunne bli god, forteller Mazet til NRK.

Men de måtte legge ned en solid jobb. Gjennom hele karrieren har Fourcade vært lynrask i sporet, men på standplass har han til tider vært fryktelig. Det satte en stopper for topp-plasseringene i starten av karrieren.

– At jeg skulle drive med ski var helt naturlig, men jeg var forferdelig til å skyte. Jeg tror jeg elsker det fordi jeg ikke var god. Jeg ville bli god, og bli en mester. Det var drømmen min, har Fourcade forklart.

Fourcade hadde store problemer med skytingen i starten av karrieren. Foto: FRANCK FIFE / AFP

Skyteproblemene

Mazet innrømmer også at han var alt annet enn imponert over skytingen til Fourcade i starten.

– Da han var yngre, drev han med skiskyting som en turist. Han var ikke seriøs nok før han kom på elitelaget, forteller Mazet, som i dag er skytetrener for Norge.

Men med Mazet som trener utviklet Fourcade seg i rakettfart. De kommende årene ble innbringende. Fourcade begynte å hevde seg i toppen internasjonalt.

TV-bildene viste stadig oftere Mazet bak kikkerten, og oftere og oftere kunne han knytte neven og vise frem et bredt smil omringet av mørkt skjegg.

Fullt hus på Fourcade.

SE VIDEO: Det beste sprintløpet noensinne?

Krangler med russere

– Han var bra på stående skyting, men slet på liggende. Da vi fikk teknikken på plass, ble det viktigste å forstå konkurranseaspektet og situasjoner som da man kommer sammen inn til en avgjørende skyting, sier Mazet.

I dag er det som om ingenting biter på Fourcade når han først har kommet seg inn på standplass.

Skytetrener Sigfried Mazet var med på å forvandle Fourcade fra en middels skiskytter til verdens beste skiskytter. Foto: Cornelius Poppe / NTB scanpix

– Selv nærmest dårlige skudd treffer for ham. Han er utrolig godt forberedt og har litt mer buffer enn de andre, sier NRKs skiskytterekspert Halvard Hanevold.

Fourcades psyke kan få seg en solid test i konkurransene som nå venter i VM.

På VMs første dag skapte nemlig franskmannen overskrifter da han forlot seierspallen i det som så ut som en protest mot Russland.

Fourcade har uttalt seg kritisk til at laget stiller med den tidligere EPO-utestengte løperen Aleksandr Loginov. Russland er også i hardt vær etter den såkalte McLaren-rapporten, som avdekket det som skal ha vært systematisk doping i russisk idrett.

Det russiske laget mener på sin side at Fourcade og det franske laget oppfører seg ufortjent dårlig mot dem.

Dette ligger som et bakteppe for konflikten. Fourcades protest utløste full krangel etter torsdagens mixed stafett.

Nå er spørsmålet om bråket vil påvirke Fourcade under VM, eller om også dette preller rett av.

Bryr seg ikke om resultater lenger

Etter at Fourcade inntok verdenstoppen, har han stått for en revolusjon i skiskytingen - der ingen har maktet å holde følge.

Mazet er en av suksessfaktorene. En annen finnes i Østerrike og heter Simon Eder. Kjent for å skyte «links», og en mester på liggende.

Etter at Fourcade fikk orden på skytingen, har han aldri sett seg tilbake. – Spørsmålet er ikke om resultater lenger. Jeg har klart alt jeg kan klare, sier han. Foto: VINCENZO PINTO / AFP

– Jeg har sett mye på Simon Eder. Jeg har så mye å lære av ham. Det er mange som forteller hva du skal gjøre, men det handler om å ta til deg de gode rådene. Se på dem som er bedre enn deg. Det er da du blir bedre, forteller Fourcade til NRK.

Etter seiersmarsjen de siste sesongene, blir han sammenlignet med Ole Einar Bjørndalen - ofte titulert «Kongen av skiskyting». Men det spørs om tronen snart overtas av en franskmann vokst opp i byen Perpignan - helt sør i Frankrike nær grensen til Spania.

Fourcade er best, men er fortsatt ikke fornøyd.

Hvordan motiverer han seg for å fortsette seiersmarsjen?

– Spørsmålet er ikke om resultater lenger. Jeg har klart alt jeg kan klare. Jeg gjør det bare fordi jeg elsker skiskyting og for å ha et liv knyttet til sporten, sier Fourcade.

Lever et normalt liv

På pressekonferansen i Hochfilze virker det som om få tror på Fourcades spådom om at han kommer til å ta ett gull. NRK-ekspert Ola Lunde mener franskmannen kan ta seks gull i Hochfilzen.

Journalistene gir seg heller ikke, og spør Fourcade om det virkelig kan stemme at den suverene verdenseneren vil se tilbake på VM som en suksess med ett enslig gull.

– Ett individuelt gull og en medalje med laget vil være fint.

Fortsatt «humble». Heller ikke da en svensk reporter spør om Fourcade, som Zlatan Ibrahimovic, er opptatt av statistikk og det å være nummer én på diverse lister, biter han på:

– Det er ingen hemmelighet at jeg ikke har samme personlighet som Zlatan. Jeg kan være fornøyd med å bli nummer to dersom jeg har gitt alt. Jeg hater å tape, men av og til kan noen andre være sterkere enn meg.

Fourcade innrømmer at skiskyting har fått en sterkere status i Frankrike delvis takket være ham selv, men sier oppmerksomheten først og fremst er bra for hans samarbeidspartnere, rekrutteringen og forbundet.



– Jeg kan leve et helt normalt liv, slår Fourcade fast på NRKs spørsmål om han fortsatt kan gå i fred ned Champs-Élysées.