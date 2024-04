– Det einaste eg har fått høyre er ein femminuttars telefonsamtale frå Egil (Kristiansen) på søndag. Utanom det har det vore tyst frå forbundets side.

Det seier Filip Fjeld Andersen til NRK etter at skiskyttarlandslaga for kommande sesong blei offentleggjorde tysdag.

Geilingen stod ikkje på lista over namna som blei presenterte, verken på elite- eller rekruttlandslag.

Skiskyttaresset visste allereie før NM på Geilo, for vel ei veke sidan, at plassen på elitelaget ville ryke etter ein tung sesong.

– Eg er hundre prosent einig i at eg ikkje har nokon plass på elitelaget, seier han.

VRAKET: Fjeld Andersen fekk ikkje landslagsplass.

Men at han også blei vraka frå rekruttlandslaget, var han ikkje førebudd på. Fjeld Andersen etterspør meir openheit rundt sjølve uttaksprosessen.

– Når ein går frå å vere på elitelaget, til ikkje å ha nokon plass på landslaget i det heile, ville eg i alle fall tenkt at det var naturleg å gjere det på ein annan måte enn ein telefon søndag kveld, seier Fjeld Andersen.

– Vi er menneske oppe i dette

24-åringen har ikkje gått eit einaste verdscuprenn denne sesongen. Han har heller ikkje hevda seg i noregscupen. Før jul fekk han nemleg konstatert svineinfluensa og i ettertid har han slite med å komme tilbake i form.

– Eg har ein litt sånn identitetskrise, vil eg seie, sa han til NRK i mars.

Landslags-exiten blei nok ein nedtur for Fjeld Andersen.

– Det er ein brutal bransje. Det er heilt klart frivillig, men vi er menneske oppe i dette òg. Det er tøffe påkjenningar.

Stjerneløpar Vetle Sjåstad Christiansen har tidlegare kritisert behandlinga han fekk av leiinga da han blei vraka til verdscuprunden i Oberhof denne sesongen. Fjeld Andersen meiner at Christiansen hadde eit godt poeng og seier at uvissa «går på helsa laus».

STJERNE: Vetle Sjåstad Christiansen.

– Ein står i tøffe situasjonar og det er ikkje ein vanleg jobb der ein får ein arbeidskontrakt og må gjere noko ekstraordinært for å få sparken. Her får ein vite at ein har jobben i ei veke, og så kan du på søndag og få beskjed om at du ikkje har jobben din lenger, påpeikar han.

– Korleis synest du den prosessen er?

– Den er brutal nok som han er med tanke på korleis situasjonen er. Da står ein litt meir i det. Da er alle innforståtte med det og veit at det er ein brutal måte, og så er det individuelt kor gode folk er til å snakke om kjenslene sine. Dei er kanskje litt meir opptatte av det undervegs i sesong, og så gløymer ein det kanskje litt når sesongen er ferdig, seier Fjeld Andersen.

Derfor meiner skiskyttaren at det er heilt nødvendig med ryddige prosessar. Han meiner at forbundet går på akkord med seg sjølv når dei hevdar å ta vare på den mentale helsa til utøvarane.

– Dei har i alle fall sjølv påstått at dei har hatt veldig mykje fokus på mental helse i vinter. Men når slike ting skjer, så har dei i alle fall ikkje enda hukt tak i, og gjort noko spesielt for å verne om dei som dei «sparkar».

– Ikkje ofte

Landslagssjef, Per Arne Botnan, fortel til NRK at det er avgrensa kor mykje ein kan seie på eit tidleg tidspunkt når det gjeld uttak. Men han forstår frustrasjonen til Fjeld Andersen.

– Dei (utøvarane) veit i ei viss grad kor landet ligg med tanke på eit uttak. Til Filips forsvar er det ikkje ofte du ryk rett gjennom frå eit elitelag og ikkje får plass på eit lag, seier Botnan, som understrekar at toppidretten tidvis er tøff.

Vidare påpeikar Botnan at mental helse er eit viktig punkt for forbundet.

– Vi prøver å ha ei føreseielegheit i prosedyrane når det gjeld uttak, slik at kvar enkelt kan sjå korleis det ligg an. Men det har jo andre kjent på i vinter, og det er ei utfordring når det er så mange, spesielt på herresida, som presterer så godt, seier Botnan.

PRØVER Å HA FØRESEIELEGHEIT: Landslagssjef Per Arne Botnan.

På herresida enda seks nordmenn blant topp sju i verdscupen. Også i IBU-cupen, nivået under, herja dei norske utøvarane og tapetserte dei fem øvste plasseringane samanlagt.

– Det er mange som denne sesongen har kjent på at dei er usikre kor dei er neste veke, men slik er konkurranseidretten. Det må vere sunn konkurranse om plassane. Vi hadde jo ein runde med Vetle (Sjåstad Christiansen) som måtte stå over i Oberhof fordi Johan-Olav gjekk så bra i IBU-cupen. For mange blir det ei omstilling frå korleis det har vore tidlegare, påpeikar Botnan.