Fourcade om Thingnes Bø: – Han gjorde bare halve jobben

– Johannes, ja? Han må være skuffet.

Det svarer verdensener Martin Fourcade på NRKs spørsmål om hva han han synes om Johannes Thingnes Bøs VM i Hochfilzen. 23-åringen fra Stryn berget mesterskapet for Norges del med tre sølvmedaljer.

I forkant uttalte Bø at han ønsket å bli historisk med seks medaljer av seks mulige. Fourcade brukte VMs første pressekonferanse til å komme med et stikk til nordmannens ambisjoner, og gjentok disse etter den siste distansen i Østerrike søndag kveld.

– Han kom for seks medaljer, men gjorde bare halve jobben. Han må være skuffet, sier Fourcade uten antydning til å trekke på smilebåndet.

Også imponert

Men selv om Fourcade holder på at det voldsomme medaljemålet var i overkant, mener han Bø nå har vist at han tilhører verdenseliten.

– Han er en av de beste skiskytterne i verden. Veldig talentfull. Denne sesongen har han også forbedret skytingen mye, er dommen fra franskmannen.

– Hva syns du om VM for Norges del?

– De har ikke hatt et dårlig VM, men det er ikke bare Norge mot resten lenger. Og det er bra for sporten.

Sølv til Johannes Thingnes Bø

Bø lar seg ikke provosere av Fourcades uttalelser, men sier seg meget fornøyd med å reise hjem fra Hochfilzen med tre sølv.

– På forhånd trodde jeg på to medaljer på stafettene og at jeg måtte jobbe på for de individuelle, men nå ble det på en måte omvendt. Målet var å kjempe om medalje på alle distanser, og det føler jeg at jeg har gjort til gagns, sier Bø til NRK.

«Sølvgutten»

I pressesonen snakket Tarjei Bø mer om broren enn seg selv, men han måtte komme med et lite stikk til det han omtalte som «sølvgutten».

– Han mobbet meg veldig for et par år siden da jeg tok masse bronse og han mente han kun tok gull, men nå er det bare sølv på ham. Nei da, dette var en kjempeopptur for Johannes. Han er en mesterskapsmann uten like. Å være en å regne med hele tiden har vært målet hans på vei mot å ta Fourcade, sier Bø.