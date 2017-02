Sjipulin ut mot Fourcade: – Dette var dråpen

– Vi er en stolt nasjon. Hvis noen vil krige med oss, kjemper vi til siste slutt, sier Sjipulin til NRK via tolk.

Åpningsdagen under VM i skiskyting skulle handle om alt annet enn sportslige prestasjoner.

– Dette var dråpen

Ifølge Sjipulin er bakgrunnen en episode under vekslingen før den siste etappen på mixed-stafetten. Martin Fourcade og Aleksandr Loginov kom borti hverandre, og russeren gikk i bakken.

ISKALDT: Det ble et iskaldt møte mellom Anton Sjipulin og Martin Fourcade på podiet. Foto: FRANCK FIFE / AFP

– Jeg har snakket med Aleksandr etterpå. Han mente det var med vilje. Og jeg tror på ham. Vi er et folk som er gode på å holde frustrasjonen inne, men dette var dråpen, sier Sjipulin.

På blomsterseremonien kort tid etter stafetten, klappet Fourcade demonstrativt høyt med russerne på vei opp på pallen, før han hoppet ned og forlot området tydelig oppgitt.

– Anton Sjipulin nektet å ta meg i hånden og snudde ryggen til meg da vi skulle gratulere hverandre med medaljen. Det er grunnen til at jeg gikk ned fra seierspallen, sier en ordknapp Martin Fourcade til NRK.

– Det var hans avgjørelsen å forlate podiet. Ingen andres. Det kan alle se. Laget vårt tok ham ikke i hånden, men det var vår reaksjon etter hendelsen med Loginov, forklarer Sjipulin.

– Vi kan se videoen om igjen

Diskusjonen ble selvsagt også et hett tema på den internasjonale pressekonferansen der kun de tyske vinnerne skilte russerne og det franske laget. Sjipulin uttalte der at det russiske laget er en stor familie som holder sammen på spørsmål om hendelsen under blomsterseremonien.

Da brøt Fourcade inn fra andre siden av podiet:

– Kan du forklare hva jeg har gjort?

– Jeg tror vi alle kan se videoen om igjen. Vi har sett mange situasjoner også før med negativitet fra det franske laget. Oppførselen var ikke bra, svarte russeren.

PASSERER: Martin Fourcade passerer Alexandr Loginov og Anton Sjipulin etter å ha forlatt podiet under blomsterseremonien. Foto: FRANCK FIFE / AFP

– Fourcade er en gris

Fourcade tok igjen ordet og uttalte at han ikke hadde gjort noe galt mot tidligere dopingtatte Loginov. Det var også franskmannen selv som nevnte et Instagram-bilde av Loginov poserende med tre EM-medaljer han skal ha kommentert under.

– Og han har hatt to års utestengelse for EPO-bruk. Ikke glem et av hans beste trofeer, skrev Fourcade i en kommentar som siden skal ha blitt slettet.

– Vi ble veldig skuffet over det der. Aleksandr hadde bursdag og alle ville feire ham, men så kom Martin med en veldig dårlig kommentar, sier Anton Sjipulin til NRK.

Den kjente russiske TV-kommentatoren Dmitrij Guberniev reagerte voldsomt på krangelen i pressesenteret. Han viste NRK videoen av Loginovs fall en rekke ganger fra sin telefon.

– Det er min vilje og ikke god sportsånd! Jeg sa live på TV til hele Russland at Martin Fourcade er en gris. Er du en stor idrettsutøver og ikon, må du oppføre deg som det og ikke en gris.