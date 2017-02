Artikkelen oppdateres

– Anton Sjipulin nektet å ta meg i hånden og snudde ryggen til meg da vi skulle gratulere hverandre med medaljen. Det er grunnen til at jeg gikk ned fra seierspallen, sier en ordknapp Martin Fourcade til NRK.

Det var på blomsterseremonien etter mixed stafetten Fourcade gjorde manøveren som fikk mange til å stusse. Da Russlands lag var på vei opp på pallen klappet Fourcade først veldig høyt, før han hoppet av pallen og gikk ut av området.

Franskmannen hadde en innbitt mine etter at han forlot podiet.

– Det er pipekonsert på tribunen. Martin Fourcade har forlatt podiet, utbrøt NRK-kommentator Andreas Stabrun Smith.

Se video av situasjonen. Du trenger javascript for å se video. Se video av situasjonen.

– Kan du forklare?

Situasjonen ble naturlig nok samtaleemne på pressekonferansen med løperne etterpå. Russland stilte blant annet med den tidligere dopingtatte løperen Aleksandr Loginov, og mange lurte på om Fourcades reaksjon var en protest. Det var også slik russerne selv tolket det, kan det virke som.

– Laget vårt er en stor familie. Om noen har problem med en av oss, gjør det meg trist, sa russeren Anton Sjipulin.

– Kan du forklare hva jeg gjorde, parerte Fourcade.

– Jeg tror vi skal se videoen om igjen. Vi har sett mange situasjoner før med negativitet fra de franske mot Loginov. Oppførselen var ikke bra, sa Sjipulin.

Så tok Fourcade ordet igjen:

– Jeg fikk mye respekt fra mange i dag og er fornøyd med det. Hvis folk vil gi meg disrespekt er det deres valg, sa han.

Fourcade: – Ba om sanksjoner mot meg

På Instagram har Fourcade kommet med et syrlig stikk til Loginov, som gikk dagens tredje etappe for russerne.

Franskmannen kommentert på et bilde av Loginov der han poserer med to EM-gull og et EM-sølv som russeren nylig tok.

– Og han har hatt to års utestengelse for EPO-bruk. Ikke glem et av hans beste trofeer, skrev Fourcade til russeren.

På pressekonferansen forklarte Fourcade at denne kommentaren på Instagram var noe av grunnen til bråket.

– Den russiske presidenten ba om sanksjoner mot meg forrige uke på grunn av min tweet om Loginov. Jeg fortjener respekt når jeg kjemper og vinner fair. Men jeg bryr meg ikke. Vi leverte en fin konkurranse i dag, men de ville ikke ta meg i hånden, fortalte Fourcade.

Russland har vært i hardt vær det siste året etter den såkalte McLaren-rapporten, der det ble slått fast at landet har drevet med systematisk doping. I går ble det kjent at Russland mister VM i Tjumen i 2021 på grunn av dette.

Fourcade har markert seg i dopingdebatten i skiskyttersporten denne vinteren. Før jul uttalte han at han vurderte boikott av verdenscupen om ikke Det internasjonale skiskytterforbundet straffet Russland.