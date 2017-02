Det er krise i på kvinnesiden i norsk skiskyting. VM i Hochfilzen ble det svakeste mesterskapet resultatmessig noensinne – selv med et stort team på plass i Østerrike.

I Hochfilzen har nemlig 20 stykker vært i sving i det norske støtteapparatet, ifølge Erlend Slokvik, president i Norges Skiskytterforbund.

EVALUERE: Skiskytterpresident Erlend Slokvik sier at de skal diskutere størrelsen på støtteapparatet. Foto: NRK

Han forklarer at det store støtteapparatet har vært et tema og flere av utøverne har reagert på at det har vært for mange i teamet.

– Det er nok mange som har spilt inn det. Det er helt klart noe vi skal diskutere. Jeg kan forstå det, sier Slokvik til NRK.

– Kan skape usikkerhet

Nå skal størrelsen på støtteapparatet evalueres etter mesterskapet sammen med skiskytterne.

– Det er klart at det blir mange personer å forholde seg til og det kan skape usikkerhet. For jentene er det ekstremt viktig med trygghet. At de har personer rundt seg som de stoler på. Hvis det blir veldig mange, kan det bli litt mange innspill også, forklarer Slokvik.

NRKs skiskytterekspert Liv Grete Skjelbreid mener at de norske skiskytterne ikke trenger et så stort støtteapparat. Blir det for mange folk rundt løperne kan det skape uro.

– Når du skal bygge opp en god form og du skal prestere med mye press, er det om å gjøre med trygge og gode rammer. Hvis det blir for mange folk rundt, kan det fort bli et kaos, forklarer Skjelbreid til NRK.

– Det er mange trenere her

Om under et år er OL i gang i Pyeongchang. Slokvik antyder at støtteapparatet der kan bli mindre.

KLEM: Marte Olsbu får en klem av Tiril Eckhoff etter en skuffende fellesstart. Foto: Berit Roald / NTB scanpix

– Per i dag har vi kanskje dobbel bemanning på noen roller, forklarer Slokvik, og utdyper:

– Det er mange trenere her for eksempel. Det får de se på.

Trolig vil den sportslige ledelsen i Norges Skiskytterforbund gi sine innspill til presidenten om hvilke roller de vil luke bort. Slokvik er imidlertid fornøyd med å ha en langrennstrener og en skytetrener til hver landslag.

Det er trolig andre trenere rundt jentene, som de vil evaluere om de skal være like tett på ved neste mesterskap.

– Det er flere trenere rundt apparatet, som er med sånn delvis. Det er klart at vi kanskje ikke hadde trengt alle til stede under VM, forteller presidenten.

– Ikke for stort

Sportssjef for skiskytterne, Morten Aa Djupvik, er imidlertid ikke enig i at støtteapparatet har vært for stort under VM.

– Det er en stor belastning og det er mange oppgaver som skal gjøres. Jeg synes absolutt ikke at vi har for mange. Vi har et støtteapparat som står på og som jobber sent og tidlig. Det er sannsynligvis det beste støtteapparatet som finnes. Jeg er stolt over det, og mener vi har bruk for absolutt alle, sier Djupvik, som mener hovedproblemet til skiskytterne er den dårlige skytingen.

– Vi må øke treffprosenten i skytingen. Vi må få ned flere blinker, kommenterer han.