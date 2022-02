Välbe raste og nektet å stille til intervju – går til angrep på NRK

Jelena Välbe var først strålende fornøyd da hun ankom pressesonen på skistadion i Zhangjiakou. Russlands skipresident hadde all grunn til å smile.

Den russiske olympiske komité hadde nettopp tatt sin fjerde medalje på fire øvelser. Natalja Neprjajeva tok sølv på kvinnenes åpningsdistanse. Dagen etter vant Aleksandr Bolsjunov gull på herrenes 30 kilometer. Denis Spitsov ble nummer to.

GRATULERTE BRONSEHELTEN: Jelena Välbe gir Aleksandr Terentjev et klapp på skulderen etter bronsen på sprinten. Foto: CHRISTOF STACHE / AFP

Tirsdag tok sprintfenomenet Aleksandr Terentjev bronse. Han ble kun slått av Johannes Høsflot Klæbo og Federico Pellegrino på sprinten.

Russerne har hatt en fenomenal åpning på mesterskapet. Så god at Välbe kostet på seg en liten seiersdans foran mikrofonene til russiske MatchTV.

– Dere har baktanker

Men noen minutter senere sluknet humøret. Stort lenger enn til en gratulasjon kom ikke NRK, før hun sa hun ikke ønsket å snakke med norske medier.

– Hvorfor ikke?

– Fordi dere snakker veldig dårlig om Bolsjunov, sier Välbe til NRK.

Skipresidenten virker svært oppgitt og misliker «måten» norske medier har omtalt russiske utøvere på.

– Jeg vil overhodet ikke snakke med norske journalister. Dere sier bare dårlige ting om oss. Det er ikke pent. Vi har aldri minnet dere på at Therese Johaug også ble disket. Vi har aldri nevnt at Sundby også ble disket. Og hvorfor sier dere nå at Bolsjunov ikke er «ren»?

– Hvorfor er det nødvendig for Norge? Dere har baktanker, det er ikke bra.

Välbe mener blant annet at norske medier snakket dårlig om Bolsjunov etter tremilsgullet på søndag.

FRUSTRERT: Jelena Välbe freser mot det hun mener er negativ omtale av Aleksandr Bolsjunov. Her er de sammen under en pressekonferanse i 2019. Foto: Fredrik Hagen / NTB

– Det var veldig utrivelig. Han (Bolsjunov) er ikke noe «fenomen». Han trener bare veldig mye, sier hun.

Mer rekker ikke NRK å spørre om før Välbe forsvinner videre.

Välbe-angrep mot NRK-kommentar

Det er ikke første gang en fra den russiske leiren reagerer på norske presseoppslag under lekene i Kina. Mandag ble OL-sølvvinner Denis Spitsov frustrert opp da han fikk høre hva NRK-kommentator Jan Petter Saltvedt mener om russernes OL-deltakelse i Beijing.

Saltvedt skrev søndag at Aleksandr Bolsjunov OL-gull på tremila nesten var så fortjent som det er mulig å bli. Men at Russlands olympiske komité – som er Russlands navn i OL – burde vært hardere straffet og ikke fått deltatt.

Kommentaren er omtalt som et «propagandatriks» i russiske medier, og har vært et tema blant den russiske pressen på plass i Kina.

SØLVVINNER: Denis Spitsov var provosert etter å ha fått høre om NRK-kommentator Jan Petter Saltvedt tanker om russernes OL-deltakelse i Beijing. Foto: MARKO DJURICA / Reuters

Välbe bekrefter overfor Sport-Ekspress at det er den teksten som har irritert henne. Hun mener «noen tullinger bestemte seg for å gjøre seg lesbare og dekke over fiaskoen fra det første rennet på denne måten».

Hun mener NRK burde beklage det offentlig.

Saltvedt har uttalt at Bolsjunovs seier og Spitsovs sølvmedalje er positivt for interessen rundt langrennssporten. Og han presiserer at han ikke mistenker Bolsjunov for doping – kritikken i kommentaren er rettet mot IOC.

PS! Fredag skal de norske herrene nok en gang måle krefter med Bolsjunov. 15 kilometer klassisk kan du høre på NRK Sport fra klokken 08.00.