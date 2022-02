Russernes OL-helt provosert av NRK-kommentar

Pjotr Tsjajkovskijs klaverkonsert nr. 1 er nettopp ferdigspilt her i Zhangjiakou. Mest til ære for Aleksandr Bolsjunov som utklasset alle på herrenes tremil. Men også litt for Denis Spitsov som gikk inn til suverent sølv. Mandag fikk de utdelt medaljene.

Russerne får stadig ikke høre sin egen nasjonalsang etter dopingskandalen i Sotsji i 2014, ei heller får de kalle seg Russland eller bruke sitt eget flagg i olympisk sammenheng.

«Propagandatriks»

NRK-kommentator Jan Petter Saltvedt skrev søndag at gullet nesten var så fortjent som det er mulig å bli. Men at Russlands olympiske komité – som er Russlands navn i OL – burde vært hardere straffet og ikke fått deltatt.

Kommentaren er allerde plukket opp i de russiske mediene Sport.ru og Sport-Ekspress. Sistnevntes kommentator, Vladimir Ivanov, kaller det et klassisk «propagandatriks» etter en norsk nedtur.

NRK spør Denis Spitsov hva han syns.

– Jeg oppfatter dette som et provoserende spørsmål. Det er vanskelig for meg å si noe om dette, sier en oppgitt Denis Spitsov på spørsmål fra NRK – og begrunner det:

SØLVHELT: Denis Spitsov mottok mandag det synlige beviset etter sin prestasjon på 30-kilometeren. Foto: MARKO DJURICA / Reuters

– Det norske laget har også hatt visse problemer med doping.

Spitsov ser tydelig skuffet og frustrert ut over spørsmålet.

– Dumt å mistenke oss

Overraskelsesmannen var – i likhet med Bolsjunov – kun 17 år da Sotsji-skandalen utspilte seg.

Ingen av dem var i nærheten av OL-diskusjonen den gang. Bolsjunov har tidligere uttalt at andre må stå til ansvar for det som skjedde den gangen. Det var et helt annet lag.

Mens Sergej Ustjugov ikke fikk delta i OL i 2018, fikk søndagens medaljevinnere delta under nøytralt flagg for fire år siden i Pyeongchang. Gullvinneren svarte at han «kastet opp» på spørsmål om doping fra en amerikansk journalist søndag.

– Det er dumt å snakke om utøverne som for tiden konkurrerer i OL. De er helt rene. Vi tester oss mer enn andre idrettsutøvere i landet. I verden, sier Spitsov.

– Det er veldig dumt å mistenke oss for noe.

– Jeg skjønner godt at Spitsov reagerer, og det er bra at han gjør det. Dette dreier seg jo overhodet ikke om troverdigheten hans eller til Bolsjunov eller noen av de andre nåværende russiske utøverne i OL. Selv om det nok føles sånn, sier NRK-kommentator Jan Petter Saltvedt.

– Burde vært strengere

NRK-kommentatoren presiserer at dette dreier seg om idrettens rettslige instanser og deres manglende evne til å ta grep.

– De verken kan eller tør sanksjonere et system som har drevet med systematisk fusk i en årrekke på tilstrekkelig vis.

Til de norske dopingsakene, svarer Saltvedt:

– Vi skal passe oss for å bli altfor fordømmende. Og norske skiledere uttrykte lenge en godt utviklet berøringsangst overfor realitetene i dem. Men uansett vil de ikke være i nærheten av dimensjonene i den russiske skandalen rundt Sotsji. Det har blitt avslørt som systematisk, særdeles omfattende og statsstyrt. Og det bør russerne snart erkjenne og komme videre, mest av alt for sin egen del.

Saltvedt mener Bolsjunovs seier og Spitsovs sølvmedalje er positivt for interessen rundt langrennssporten.

Han mener imidlertid straffen Russland fikk, da det ble avslørt systematisk doping, var altfor mild.

– Når man først har blitt avslørt i systematisk doping rundt OL i 2014 og likevel fortsetter å manipulere prøveresultater mange år senere, er det et signal om at altfor lite er endret. Og da mener jeg fortsatt konsekvensene burde vært strengere.