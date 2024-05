Borussia Dortmund er bare nummer fem i Bundesliga, men i Mesterligaen har de imponert stort.

Det tyske laget gikk seirende ut av «Dødens gruppe» med PSG, Milan og Newcastle, før de i tur og orden har slått ut PSV Eindhoven, Atlético Madrid og nå PSG på vei til finalen i Mesterligaen.

TV 2s Jesper Mathisen er full av beundring for Ryersons bidrag i semifinalene.

– Har Ryerson gjort en eneste feil i løpet av disse to kampene? Han har vært utrolig solid i alt han har foretatt seg. Brutt foran, vunnet dueller, bidratt offensivt og vært trygg med ballen. Ganske sliten de siste minuttene her nå, men for en leveranse i sine to største kamper, skriver Mathisen på X tirsdag kveld.

– Julian Ryerson - for en helt ! Det er vrient å spille veldig mye bedre enn han gjorde som back i kveld. Fantastisk fortjent framgang han opplever nå, skriver Viaplay og Aftenpostens fotballekspert Lars Tjærnås.

– Det er en praktkamp. Hvis dette var en eksamen, så gir jeg ham karakteren seks, sier TV 2s fotballekspert Simen Stamsø Møller.

Møller var langt mer kritisk til hva Kylian Mbappé presterte, i duell mot blant andre Ryerson.

– Skal vi snakke om Mbappé? Det er stryk. Man må dømme etter den spilleren det er. Etter en slik type kamp vil han få fullstendig slakt i franske medier. Det er en kriseprestasjon av en så god spiller, sier Møller.

SLET: Kylian Mbappé gikk målløs av banen i Paris. Foto: AP

Stolpebonanza over to kamper

I Paris leverte Julian Ryerson og Dortmund en strålende bortekamp, hvor de også hadde marginene på sin side. For gang på gang traff PSG-stjernene stengene og tverrliggeren.

Totalt endte de med hele seks skudd i metallet i løpet av de to kampene mot Dortmund, men med null mål. Dermed ble det avansement til Mesterliga-finalen for Dortmund, som scoret ett mål i begge kampene.

OPP PÅ RYGGEN: Ryerson feiret sammen med Mats Hummels like etter kampslutt. Foto: AP

– Ingen vil spørre om hvordan vi vant kampen i morgen. Skudd i stengene har ikke noe å si i morgen. Det som betyr noe er at Borussia Dortmund er i finalen igjen. Ingen forventet dette. Det er bare utrolig, sier Dortmund Marco Reus til DAZN.

For Dortmund blir det deres første Mesterliga-finale siden 2013. Da tapte de finalen mot Bayern München – noe som også kan bli finalemotstanderen på Wembley 1. juni.

I den andre semifinalen møtes Real Madrid og Bayern München onsdag kveld, i et oppgjør hvor det står 2–2 etter første kamp.

JUBEL: Dortmund-spillerne kunne slippe jubelen løs foran egne supportere etter kampslutt. Foto: AP

Ryerson mot Mbappé

Borussia Dortmund vant hjemmekampen 1–0 i forrige uke og hadde dermed med seg et fint utgangspunkt før returmøtet i Paris.

Der fikk Julian Ryerson den kanskje største utfordringen til nå i karrieren: Stoppe Kylian Mbappé.

PSG startet best i tirsdagens kamp, men uten å skape store sjanser. Gradvis kom Dortmund mer inn i kampen og Ryerson yppet seg med et skudd fra skrått hold etter 18 minutter.

Lyngdølen måtte se at ballen gikk i nettveggen på utsiden av målet, men Dortmund fortsatte å yppe seg. Karim Adeyemi fikk den største sjansen til da i kampen etter 35 minutter.

Vingen tok ballen med seg i 50–60 meter og kom inn i PSGs 16-meter, men PSG-keeper Gianluigi Donnarumma var lynraskt nede og reddet avslutningen.

TETTE DUELLER: Julian Ryerson hang som en klegg på Kylian Mbappé i store deler av kampen. Foto: AFP

– Utilgivelig

Dermed sto det 0–0 til pause. I den andre omgangen ble det full fyr fra start.

18-åringen Warren Zaïre-Emery skulle bare spasere inn ballen på bakre stolpe etter et hjørnespark, men fra noe skrått hold sendte PSG-spilleren ballen i stolpen, ut i egen kropp og over dødlinja.

To minutter senere sørget en slurvete pasning fra PSG-kaptein Marquinhos for et hjørnespark til Dortmund. Den sjansen utnyttet de til det fulle.

Mats Hummels steg til værs og headet Dortmund i ledelsen. Og Dortmund et langt stykke mot en finale i Mesterligaen.

– Beraldo mister Hummels fullstendig. Det er utilgivelig, sa TV 2s ekspertkommentator Brede Hangeland om Hummels scoring.

SCORINGEN: Mats Hummels kom seg fri bak i feltet og headet inn kampens eneste mål. Foto: AFP

Fremdeles gjensto det 40 minutter av ordinær tid, og presset fra PSG økte i minuttene som fulgte. Det sang i metallet bak Dortmund-keeper Gregor Kobel flere ganger, men scoringene uteble og Dortmund tok seg til finalen.

Der får de muligheten til å vinne Mesterligaen for første gang siden 1997. Den gang var en annen sørlending, Steinar Pedersen, med på å vinne Mesterligaen for den tyske storklubben.