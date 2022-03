Ja til gjenbruks-OL i Norge

Skiidrett bør være fri idrettsglede, mangfold og fellesskap. Den må ha et minimum av fellesskap med naturen og klimaet som disse idrettene kommer fra.

Det må vel være vitsen med å samle utøvere i all verdens vintersportsgrener til en diger felles fest?

Sporene etter Beijing-OL er heslige. Vinter-OL, med alle utøvere, solgt av IOCs korrupte pamper som propagandaprodukt til høystbydende diktatur, for perverst mye penger, mens verdens idrettsforbund lydig dilter med.

Et vinter-OL arrangert på et sted uten snø, hvor det er for kaldt til å gå på ski og ingen har hørt om vintersport. Hvor vertskapet ønsket utøverne velkommen med så grove trusler at ikke en eneste torde si et ord om hva de var med på.

Norge må invitere til gjenbruks-OL.

Og bedre blir det ikke av at Paralympics nå pågår samme sted. Et i utgangspunktet spesielt flott prosjekt, som burde stille spesielt høye krav til respekt for menneskers rettigheter.

Dette må være siste gang.

Vinter-OL er ikke lenger en parodi. Det er en global skam for vinteridretten.

Norge vant mest. Fantastisk levert av norske utøvere. Men verdens beste vinteridrettsnasjon ble dermed også den nasjonen som bidro mest til at Xi Jinpings undertrykkelsesshow kunne glitre.

Derfor er det nå Norges ansvar å redde vinter-OL. Fra vanvittig penge- og ressursbruk, grov politisk misbruk og fullstendig mistillit.

Som ikke koster mer enn at folk synes det er verdt pengene.

Som viser at hoppere og løpere kan konkurrere i brukte bakker. At skiskyttere kan gå på snø som har ramla ned fra himmelen.

At en vinteridrettsfest skal feire mangfold, ytringsfrihet og demokrati. At idrett kan bevare, og ikke ødelegge natur og klima, og ikke trenger være en orgie i ressursforbruk.

At 15-åringer kan få slippe å være med i kunstløpfinalen og skiløperne kan få konkurrere med likt utstyr, slik folk gjør i verdens virkelig store idretter. At folk som vinner sølv gidder å være glade for det.

Ikke spør hva IOC-pampene vil ha. Hvis ikke Norge kan tilby et anstendig vinter-OL som setter vakre spor, og hvis ikke IOC vil ha det, da trenger vi ikke flere vinter-OL.