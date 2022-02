25. februar 2010 ble hun olympisk mester i stafett sammen med Vibeke Skofterud, Kristin Størmer Steira og Marit Bjørgen. Etterpå har det blitt 14 VM-gull, hvorav ti individuelle.

Men det individuelle OL-gullet har latt vente på seg for Therese Johaug – av sammensatte årsaker. Sist det var OL, for fire år siden, sonet hun en dopingdom for bruk av en leppekrem som inneholdt anabole steroider.

Nå er imidlertid ventetida over. 5. februar 2022 skulle gullet endelig komme. 33-åringen fra Dalsbygda levnet ingen tvil på 15 km fellesstart med skibytte på langrennsstadion i Zhangjiakou lørdag morgen.

GULL I DEBUTEN: I sitt første OL, i Vancouver for 12 år siden, tok Therese Johaug stafettull sammen med Vibeke Skofterud, Kristin Størmer Steira og Marit Bjørgen. Foto: Heiko Junge / NTB

– Hun vinker til kineserne på tribunen i motvinden. Det har vært så trøblete i OL-sammenheng for Johaug. Det har vært mye tungt, det har vært mye vanskelig. 10.000 treningstimer ligger bak siden hennes forrige OL-start. Og nå – endelig – etter 15 år i verdenstoppen, så er Therese Johaug olympisk mester, sier NRKs kommentator Jann Post.

– Et av de mest fortjente individuelle OL-gullene i langrennshistorien, fastslår ekspertkommentator Torgeir Bjørn.

Se avgjørelsen her:

Her rykker Johaug ifra

I en klasse for seg

På det meste ledet Johaug med minuttet. Til tross for at hun tok seg meget god tid på oppløpet vant hun med over halvminuttet. Russiske Natalja Neprjajeva slo østerrikske Teresa Stadlober i kampen om sølvet.

Finske Kerttu Niskanen ble nummer fire og henviste svenske Frida Karlsson – Johaugs på papiret tøffeste utfordrer – til en skuffende femteplass.

Forhåndsrapportene gikk ut på at Johaug skulle starte kontrollert. Men allerede fra den andre runden i klassisk dro hun til fra front. Johaug så ut til å ha litt løst feste i motbakkene, men til gjengjeld superglid utfor og på flatene.

Ut fra skibytte hadde hun kun med seg Kerttu Niskanen (Finland), Krista Pärmäkoski (Finland) og Frida Karlsson (Sverige).

RØRT MESTER: ET stort øyeblikk for Therese Johaug.

Rykket som avgjorde

Allerede i første motbakke ut fra stadion etter skibyttet, gjorde Johaug kort prosess med rivalene. På bare et par hundre meter skaffet hun seg fem-seks sekunders ledelse.

– Det er en helt annen frekvens, en helt annen driv på den trå snøen i Kina, på det Therese Johaug gjør. De er akterutseilt, de har ikke en sjanse, de makter ikke å være med, konstaterte Jann Post.

Rett etterpå skvatt han til da Johaug så ut til å måtte justere noe på bindingen. Men utstyret var under kontroll, og etter 10 av 15 kilometer hadde ledelsen økt til hele 26 sekunder ned til Frida Karlsson.

– Hun har lagt ned våpnene, Jann! Hun har lagt ned våpnene! Therese Johaug kan hun aldri gjøre noe med, Frida Karlsson, fastslo Torgeir Bjørn da luka hadde økt til et drøyt halvminutt.

Helene Marie Fossesholm og Ragnhild Haga ble henholdsvis nummer 18 og 29.