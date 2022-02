Johannes Høsflot Klæbo smøg seg kattemykt unna da Aleksandr Bolsjunov gikk ned for telling allerede på den første runden i klassisk i lørdagens 30 km fellesstart med skibytte:

Her faller Aleksandr Bolsjunov Du trenger javascript for å se video.

Men det var ikke en dag for katter Zhangjiakou. Herrenes åpningsdistanse i OL skulle bli beviset på hvorfor Bolsjunov ofte omtales som en «russisk bjørn».

Etter tre sølv og en bronse i Pyeongchang for fire år siden, var det bare gull i Bolsjunovs blikk i de tunge løypene med det trege føret på 1800 meters høyde i Kina.

Klæbo? Han kom til slutt i mål over ni minutter bak sin rival – på det som ble en svart norsk dag.

– Det skal ikke gå an å vinne med så mye. Det er noe av det sykeste som har blitt gjort. Helt vilt, sier britiske Andrew Musgrave.

– Jeg kan fortsatt nesten ikke tro det. Jeg er perpleks over det som skjedde. For å være ærlig har det vært en vanskelig vei, men jeg har trodd på meg selv og er så glad for at jeg har klart dette, sier Bolsjunov til TV Norge.

Ble jaget av landsmann

Det var Iivo Niskanen som satte opp farten på klassiskdelen i OL-tremila, men Bolsjunov sørget for at det raskt ble en lederduo.

Etter hvert var det Denis Spitsov som prøvde å ta opp jakten i gruppa bak. Med Hans Christer Holund og Pål Golberg i ryggen, prøvde russeren å tette luka opp til sin landsmann i tet.

– Jeg begriper nesten ikke det jeg ser, for det er så dårlig lagtaktikk at ... At han får lov til å fortsette med det synes jeg er snodig, sa Martin Johnsrud Sundby på TV Norge da.

– Tusen takk for det, Spitsov, som jakter sin egen landsmann, sa NRKs kommentator Jann Post.

– Spitsov økte farten med Holund fordi han prøvde å lage en luke. Men vi var redde for at han kom til å taue Holund opp til Bolsjunov, så vi ba han å vente med å øke farten til skøytedelen, sier trener Jegor Sorin til NRK.

– Maktdemonstrasjon

Men Spitsov «klarte ikke» å ødelegge for Bolsjunov. Etter skibytte var det nemlig kort prosess.

ALENE PÅ BILDET: Ingen var å se i nærheten av Bolsjunov. Foto: MARKO DJURICA / Reuters

Aleksandr Bolsjunov var rett og slett i en klasse for seg. Han kunne feire med folk og flagg i et par kilometer før målgang.

– Dette er en maktdemonstrasjon av de sjeldne. På en dag hvor samtlige i verdenseliten har spisset formen og skal være på sitt aller beste, så feier han bare fra alle sammen. De er ikke i nærheten heller, konstaterte Jann Post.

– Jeg tror mange har undervurdert belastningen det er å gå i høyde, sier NRKs ekspertkommentator Torgeir Bjørn.

Holund 2.30 bak

– Det er ekstremt imponerende å se Bolsjunov sånn han går nå. Han har vært tam til han å være så langt i sesongen, og det å grave frem dette under OL vitner om ekstremt god oppladning til dette mesterskapet, sier Martin Johnsrud Sundby på TV Norge.

Denis Spitsov sørget for dobbelt russisk, men ble slått med ett minutt og 11 sekunder. Iivo Niskanen tok bronse, nøyaktig to minutter vak suverene Bolsjunov.

– Det var utrolig. Russerne flyr i oppoverbakkene. Jeg kunne ikke følge dem. Så det ble lenge å gå alene, men jeg klarte å holde farten oppe og er fornøyd med løpet, sier Niskanen til NRK.

Hans Christer Holund ble beste nordmann på en fjerdeplass, hele 2.30 bak gullet.

Skader og trøbbel

Bolsjunovs første OL-gull kommer i en sesong der han før mesterskapet ikke har vært på sitt aller beste. Men det har hatt sine årsaker. Både et sykkelvelt og tannproblemer har skapt utfordringer.

Men da det gjaldt som mest, var formen der.

– Han har en annen oppkjøring til mesterskapet denne gangen. Han har tonet ned betydningen av verdenscupen for første ganng i sin karriere etter alle avbrekkene i somme. Han har valgt å trene på en annen måte, alt var rettet inn mot OL i Beijing, og Bolsjunov han er i sitt livs form, konstaterer Torgeir Bjørn.