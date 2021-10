Tårevåt Lundby står over OL: – Det er veldig tungt

– Det stilles ekstreme krav til ulike ting i skihopping, og vekt er én av dem, sier en svært emosjonell Lundby.

Stemmen hennes knekker flere ganger, og tårene presser på. Hun har bestemt seg for å stå over vinterens sesong, og hun har bestemt seg om å være helt ærlig om årsaken.

– Det er veldig tungt. Jeg tror det er et bra valg, og jeg gjør det for å ta vare på meg selv, for ikke å ta noen snarveier. Jeg vet at jeg alltid har vært veldig flink til å gjøre ting ordentlig, og det har jeg tenkt til å fortsette med.

27-åringen får dermed ikke muligheten til å forsvare OL-gullet fra Pyeongchang.

– Kroppen har blitt litt annerledes i det siste av naturlige årsaker, derfor er jeg ikke villig til å ofre hva som helst for å være på toppnivå i Beijing. Jeg vil heller ha en lang karriere. Det er vanskelig, for jeg har veldig lyst til å være skihopper. Men det blir ikke sånn i år, konstaterer hun.

REGJERENDE MESTER: Lundby med OL-gullet i 2018. Foto: Cornelius Poppe / NTB

Klar beskjed til de yngre

Det er godt kjent at hoppsporten favoriserer lette utøvere, men Lundby er tydelig på at dette kun gjelder de som er i den ypperste verdenseliten. Hun ønsker ikke at yngre utøvere skal ha vektfokus.

– Det gjelder ikke for de som driver breddeidrett, eller de yngre. For dem skal ikke dette være tema i det hele tatt, og det har det aldri vært for meg heller, presiserer Lundby, som tror at deler av hennes suksessformel har vært at hun aldri har kontrollert vekten på en usunn måte.

– Det er nok grunnen til at jeg har fått til såpass mye også, at jeg aldri har rotet med disse tingene her på egen hånd.

Likevel er hoppdronningen svært bevisst ansvaret sitt, og hun er derfor redd for å sende ut feil signaler.

– Det er ikke min intensjon. Det har ikke vært min vei til OL-gull. Hvis du skal bli god i noe, så kan ikke temaet vekt være der for tidlig. Da ødelegger du alt. Det er mitt budskap. Ja, det er et krav helt i toppen, men for yngre skal det ikke være et tema. Det er viktig å skille mellom det som er toppidrett, og det som er alt annet, sier hun, og fortsetter:

– Jeg tenker på signalet jeg sender. Likevel føler jeg ikke at jeg kan sitte inne med dette.

– Aldri vært sunnere

Mange stusset da det ble kjent at 27-åringen er en av høstens deltakere i TV 2-programmet Skal vi danse, og langrennsløper Emil Iversen gikk så langt at han omtalte valget som uprofesjonelt.

Nå letter hovedpersonen på sløret og forteller om den egentlige grunnen til at hun har valgt stiletthæler foran hoppstøvler de siste månedene.

ALTERNATIV TRENING: Maren Lundby bruker høsten til dans med Philip Raabe. Foto: Thomas Andersen / TV 2 / TV 2

– Skal vi danse var et forsøk på å finne noen svar som kanskje kunne ta meg til OL. Jeg tror ikke det er så mange som har sett for seg at det var på den måten.

Hun følte seg på ingen måte truffet av kritikken.

– Jeg ler litt av det, for jeg synes det er komisk at andre uttaler seg uten å vite noe om situasjonen. Og det at det ble kalt uprofesjonelt, jeg er sikker på at det er det stikk motsatte som gjør at jeg sitter her i dag. At jeg har vært utrolig profesjonell i alt jeg har gjort, og at jeg fortsetter å være det, sier Lundby.

Hun ler litt mellom tårene, og fremstår som lettet for at hemmeligheten hennes nå er ute i verden. Dessuten føler hun seg i god form.

– Jeg har det kjempebra, og jeg trives veldig godt. Helsa er i god behold, jeg har kanskje aldri vært sunnere enn jeg er nå. Men den kroppen passer ikke helt for skihopping. Det må det være lov til å si, og så håper jeg at folk setter pris på at jeg er såpass åpen rundt det.

Slet også i fjor

Også fjorårssesongen var trøblete for en av kvinnehoppingens pionerer. Diagnosen «jumpers knee» ødela mye for henne, men hun fant formen rett før VM i Oberstdorf.

Det ga medalje i fire av fire konkurranser, og gull i øvelsen hun har brukt enormt med tid og krefter til å kjempe for: Nemlig storbakkerennet.

Nå forteller hun at vektproblematikken også var til stede i fjor.

VM-SUKSESS: Lundby tok fire VM-medaljer tidligere i år. Foto: Geir Olsen / NTB

– Det var utfordrende for meg i forrige sesong, men så hadde jeg veldig god oppfølging på det mot VM. Det var det som var hovedmålet i sesongen, og da lyktes jeg heldigvis der. Det er noe av det fineste jeg har opplevd i hoppbakken. Men det var en utfordring for meg forrige sesong, det skal jeg ikke legge skjul på, svarer hun på spørsmål om dette med vekt har vært en negativ faktor for henne tidligere.

Drømmer om endringer

Lundby trekker frem at det er en helt annen åpenhet innenfor eksempelvis kampsport, der det er dagligdags å høre utøvere som skal ned i vekt for å konkurrere i riktig klasse.

Hun sier at det innad i det norske laget er høyt under taket når det kommer til å snakke om vektdelen av toppidretten, men at hun kunne ønske at det var regler i idretten som gjorde at man kunne ha rettferdige konkurranser mellom utøvere med ulik kroppsbygning.

– Vi har hatt en BMI-regel som har endret seg, som gjør at vi kan være tyngre enn vi var før, så det har jo vært en utvikling. Jeg tenker at alt som kan gjøre det enklere for alle mulige mennesker å hoppe på ski, det hadde vært bra. Om noen har noen innspill på hvordan det kunne ha blitt ordnet, så tar jeg gjerne imot det, sier Lundby, før hun avslutter med et aldri så lite løfte til det norske folk:

– Jeg er ikke den som gir meg. Jeg har veldig lyst til å hoppe mer på ski. Dette kan løses på en god måte, men jeg må bruke tid på å komme tilbake.