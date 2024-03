– Det er heilt tragisk. Vi blir skyvd unna grunna gutane. Skulle ønske vi hadde hatt to renn. Det er ein heilt nydeleg bakke og trur det kunne blitt trøkk, seier Eirin Kvandal til NRK.

22-åringen var best av alle i kvalifiseringa torsdag, men rauk ut etter første omgang fredag morgon. Dermed er hoppfesten over før helga eigentleg er komen i gang.

Herrehopparane har renn på ettermiddagen både laurdag og søndag. Det same har dei mannlege kombinertutøvarane. Kvandal hadde gjerne sett at også dei fekk bli med på festen i helga, i staden for å hoppe for nesten tomme tribunar ein fredag morgon.

– Det er litt færre som har mogelegheit å kome og sjå ein fredag morgon. Det skjønar vel dei fleste, så det er jo litt kjenslene av å ikkje bli prioritert.

PUBLIKUM: Det var særs glissent på tribunen under kvinnene sitt hopprenn fredag morgon. Foto: Anders Skjerdingstad / NRK

Helga over før den har starta

Slovenske Nika Kriznar vann kvinnene sitt hopprenn etter eit hopp på 131.5 meter i første omgang. Beste norske blir Thea Minyan Bjørseth, som med eit hopp på 123 meter i finaleomgangen, hoppa seg opp frå ein 15.-plass til ein 7.-plass. Silje Opseth tok plassen bak Bjørseth.

Også dei støttar lagvenninna i kritikken mot oppsettet for kvinner.

– Helga er jo over før helga eigentleg har starta. Det er litt kjedeleg å dra hit for ein konkurranse, seier Bjørseth til NRK.

Silje Opseth kallar det heile stussleg, men meiner likevel det har vore framskritt mot tidlegare.

– Vi får lov vere med, det har vi ikkje alltid fått lov til. Så vi for ta med oss det, og så håpar eg det skjer noko med utviklinga for vår framtid.

Skuldar på arrangøren

Renndirektør Chika Yoshida i FIS, forstår frustrasjonen til dei norske hopparane, men forklar at helga alt er tettpakka med både langrenn, kombinert og herrehopp på programmet.

TETTPAKKA: Renndirektør Chika Yoshida. Foto: Geir Olsen / NTB

– Når vi sat kalenderen så var vårt ønske å ha to konkurransar i helga, men som du skjønar så er dette ein tradisjonell «Lahti ski games», og med alle disiplinane er det fullbooka. Vi må ta steg for steg for å forbetre vårt program.

Alt denne helga skal renndirektøren ha eit møte den finske arrangøren i håp om å finne ei løysing for neste år.

– Eg håpar verkeleg at arrangøren vil samarbeide med oss. Dei vil også få det til, har dei sagt.

Den lokale arrangøren svarar NRK med å spele ballen vidare til Det finske forbundet og herrane sin renndirektør Sandro Pertile. NRK har ikkje lykkast å få tak i Pertile.