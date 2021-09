Langrennsleiren kritisk til Lundbys «Skal vi danse»-valg: – Veldig uprofesjonelt

– Det hadde ikke gått an, svarer Iversen på NRKs spørsmål om en langrennsutøver i disse dager kunne deltatt i programmet.

– Hun er veldig politiker og skal ha litt mer premiepenger, og det er veldig bra. Men å kombinere det med å være realitydeltaker hele høsten er for meg veldig uprofesjonelt. Det hadde jeg aldri fått godkjent av min trener, sier han.

– Kan vente med «Skal vi danse»

Iversen er snar med å understreke at han selv har deltatt i TV 2-programmet «Landskampen». Men han kaller det korte innhopp som har kostet ham bare én eller to innspillingsdager.

– For oss som er aktive idrettsutøvere, så kan vi vente med «Skal vi danse» til etter karrieren. Det kan godt hende det er noe for meg også. Men det er uprofesjonelt av en aktiv idrettsutøver å bruke tid på det. Jeg synes det er spesielt.

– Er det nedtrapping, eller?

STUSSER: Erik Valnes, her avbildet under en treningsøkt tidligere i år. Foto: Geir Olsen

Den oppfatningen deles av VM-sølvvinner Erik Valnes.

– Det hadde ikke gått i langrenn. Det er ikke tid til det, rett og slett. Hvis hun får til det, så er det imponerende, sier han, og innrømmer at han stusset da han så den oppsiktsvekkende nyheten.

– Hva tenkte du, da?

– Er det nedtrapping, eller? Men det var jo ikke det. Hun får bare prestere der. Men jeg tror ikke du ser en langrennsutøver som hiver seg på «Skal vi danse» som en satsende utøver.

Fikk støtte av hoppsjefen

At Lundby skulle delta i programmet som går på TV-skjermen hver lørdag ble kjent 10. august. I en pressemelding understreket den regjerende OL-mesteren i normalbakke at valget er utradisjonelt.

Men sammen med det sportslige apparatet i hopplandslaget hadde de blitt enige om det var riktig løsning for at hun skal komme opp på nivået hun ønsker. NRK-ekspert Johan Remen Evensen var skeptisk.

Hoppsjef Clas Brede Bråthen mente på sin side at «ekstreme historier blir skapt av mennesker som er i stand til å gjøre ting annerledes enn resten».

– Mulig Emil er misunnelig

PÅ HOPPTRENING: Maren Lundby, her i Midtstuebakken i Oslo i forbindelse med at Daniel-André Tande skulle hoppe på ski igjen etter et dramatisk fall sist vinter. Foto: Lise Åserud / NTB

Nå har i hvert fall Lundby vært deltaker i danseprogrammet en god stund. I tillegg til forberedelser, har hun to lørdager på rad svingt seg over parketten sammen med partner Philip Raabe, og danseeventyret fortsetter til helgen.

Konfrontert med kritikken fra Iversen svarer Lundby slik:

«Jeg kan godt skjønne at de er kritiske, men så vidt jeg vet er det vel bare jeg som vet hva som kreves for å bli best i verden til å hoppe på ski. Og derfor gjør jeg som jeg gjør i år, uten at jeg trenger å utdype det noe mer», skriver hun i en tekstmelding til NRK, og fortsetter:

«Det er mulig Emil er litt misunnelig på at han ikke ble spurt, men jeg vet ikke. Kan godt invitere han nedover på dansetrening og en kaffe om han vil høre mer om hvorfor jeg gjør som jeg gjør. Jeg håper på positivt svar til det»

Hun avslutter med følgende stikk og blunkefjes i retning langrennsløperen:

– Kanskje han vil ha noe tips til hvordan man kan ta OL-gull også, for det har kanskje ikke han?

– Det hadde jeg ikke tolerert

Men i langrenn hadde det ikke vært mulig for en aktiv utøver. Allroundtrener Eirik Myhr Nossum svarer slik på om en utøver på hans lag kunne deltatt i et slikt program i en OL-sesong:

– Da hadde jeg kalt vedkommende ekstremt useriøs, hvis en av mine utøvere sa at de skulle være med på «Skal vi danse» i høst.

– Nå kjenner jeg ikke den idretten, men som langrennsløper på mitt lag hadde du ikke bare ødelagt for deg selv, men for et helt lag der du er del av et fellesskap som skal være med å bidra. Så det hadde jeg ikke tolerert, sier Nossum klokkeklart. Trenerkollega Arild Monsen legger heller ikke skjul på at det ikke hadde fungert i hans lag.

KLAR TALE: Fra langrennstrenerne Eirik Myhr Nossum (venstre) og Arild Monsen (høyre). Foto: Mikal Aaserud

Landslagstrener for damehopperne, Christian Meyer, kommenterer kritikken slik:

– Folk må jo mene det de vil om dette, men vi bruker ikke energi på å kommentere andres profesjonalitet, det overlater vi til de som føler for det, sier han til NRK.

– Ikke det beste man kan gjøre

Emil Iversen svarer slik på om han tror Maren Lundby klarer å kopiere bragden fra OL i Pyeongchang i 2018.

– Jeg tviler på det. Men hvis det viser seg at det er veien å gå, så er det en kjempenyhet for meg og. Det er bra at hun prøver å finne det ut. Kanskje man kan drive på med TV og sosialt samvær på høsten?

– Da blir jeg med på «Skal vi danse» neste år jeg, hvis det funker for henne. Vi får se, men her jeg sitter nå, så tror jeg ikke det er det beste man kan gjøre, sier Iversen.