Lundby tok historisk gullmedalje – lagvenninnen forlot sletta i tårer

Maren Lundby hadde alle forutsetninger for å ta gull i den historiske storbakke-øvelsen i VM onsdag, da hun klinket til med et kjempehopp på 128 meter og totalt 139,8 poeng i første omgang.

Og hun leverte. Lundby tok historisk gull, og sikret dermed sin sjuende medalje i et verdensmesterskap.

– Det er bare å nyte. Det er kraftfullt. Hun har prikket inn formen til et VM og det er ingen så hopper så pent som henne, ropte NRKs ekspert Anders Jacobsen.

Silje Opseth leverte også et knallsterkt hopp i andre omgang, men falt like etter nedslag.

– Nei, nei, nei, dette så ut som pallen, sier NRKs ekspert Anders Jacobsen.

En gråtende Opseth gikk nedbrutt ut fra stadion. Hoppet ble på hele 138 meter, men fallet trakk betraktelig ned på den totale poengsummen.

Selv om det kanskje ikke så ut kampen om storbakke kostet krefter denne gangen, erkjenner gullvinneren at det har vært tøft til tider.

Mistet gnisten

– Hadde det ikke vært for Maren Lundby, hadde det ikke vært noe renn her, sa sportssjef Clas Brede Bråthen etter kvalifiseringa tirsdag.

Sportssjefen for de norske hopperne er krystallklar.

Sportssjef for de norske hopperne, Clas Brede Bråthen. Foto: Lise Åserud / NTB

Maren Lundby har mye av æren for at det for aller første gang kan arrangeres hopp i stor bakke for kvinner i dette VM.

Det er nemlig ikke mer enn ett år siden at beskjeden kom om at de kvinnelige hopperne ikke skulle få hoppe i stor bakke i Oberstdorf - til tross for at de fikk gjøre dette i prøve-VM.

Kvinnene hadde også hoppet stor bakke i verdenscupen siden 2012-13-sesongen.

– Jeg mister gnisten av det for å være ærlig, sa en frustrert Maren Lundby da, som allerede hadde brukt mye tid og mange år av sin karriere på å fronte kvinners rettigheter i idretten. Hun har blant annet uttalt at hun føler at hun kunne blitt likestillingsminister.

Nå var hun i ferd med å miste motet av all motgangen fra FIS, som i mange år har hatt en konservativ holdning til kvinner i hoppsporten.

– Det var et kok her

Men hopperen fikk gnisten tilbake, og sammen med landslagstrener Christian Meyer, sportssjef Clas Brede Bråthen og Norges Skiforbund ble det satt i gang en massiv kampanje for å få VM-arrangøren til å endre standpunkt i spørsmålet om stor bakke.

– Det var et kok her under konkurransene i fjor, fortalte Meyer tirsdag.

– Men vi fikk det til slutt. Det var ganske interessant å se hvordan ting fungerer i den politiske verden.

Landslagstrener Christian Meyer forteller at Lundbys engasjement var avgjørende for å få FIS til å snu. Foto: Lars Erik Skrefsrud / NRK

For til slutt vedtok Det internasjonale skiforbundet (FIS) et norsk forslag om storbakkerenn for kvinner i VM.

– Hun (Maren Lundby) påpekte det som ikke var naturlig, nemlig at det var prøve-VM i stor bakke, men VM i liten bakke, forteller landslagstreneren, som er overbevist om at det var Lundbys engasjement som førte til at FIS snudde.

Hylles av konkurrent

Arbeidet er blitt lagt merke til og satt pris på av andre hoppere. Slovenske Nika Krizna hyller innsatsen til Lundby.

– Jeg mener Maren har ført internasjonal hopping opp på et høyere nivå. I mange år var hun den hopperen alle skulle slå. Hun og det norske skiforbundet har gjort mye for skihopping for kvinner, sa hun.

– Vi har måttet vente lenge. Men vi vil ha mer, sier hun før det historiske storbakkerennet.

Fremdeles kan ikke kvinner konkurrere i skiflyging eller i storbakken under OL.