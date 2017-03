– Vi har en utvikling i toppidretten som er etisk og medisinsk uforsvarlig, sier lederen for Sveriges olympiske komité (SOK), Peter Reinebo, til Sveriges Radio.

Derfor vil han overbevise Det internasjonale skiforbundet (FIS) og Den internasjonale olympiske komité (IOC) om å stramme inn reglene for medisinbruk i idretten.

I løpet av de neste ukene skal SOK samle sine eksperter for å utarbeide retningslinjer for bruk av astmamedisin. Deretter vil de invitere FIS' medisinske komité og IOC-representanter til et møte for å se om det er mulig å få til en regelendring allerede før OL i 2018.

Vil ha møte med FIS og IOC

Utvalget som gransket medisinbruken i norsk langrenn frikjente bruken av astmamedisin, og slo fast at ingen friske utøvere har blitt medisinert. Det er ikke nok for SOK.

– Det er viktig at vi adresserer spørsmålet og jobber for en utvikling i toppidretten som er medisinsk og etisk forsvarlig, sier Reinebo.

Til våren vil de kalle inn FIS og IOC for å diskutere idrettens etiske fremtid.

– Vi ønsker gjerne at grensen settes før gråsonen. Vi vil at FIS og IOC snur hver stein og tar et steg i den retningen, sier svensken.

– Må avgjøres av eksperter

Inggard Lereim, nestleder i FIS' etiske komité, ønsker initiativet velkommen, men ber SOK-lederen overlate regelskrivingen til de medisinske ekspertene.

STØTTER SPESIALISTENE: Nestleder i FIS' medisinske komité, Inggard Lereim mener ikke-medisinere bør holde seg unna regelverket for medisinbruk. Foto: Lise Åserud / NTB scanpix

– Det må spesialister i lungemedisin avgjøre på rent faglig grunnlag. En ikke-medisiner kan ikke legge seg bort i behandlingen av en utøver eller grupper av utøvere med en angitt lidelse, sier han.

Lereim og hans kolleger i den medisinske komiteen har lenge arbeidet for å kartlegge utbredelsen av kuldeinduserte luftveisproblemer i idretten.

– Det er positivt, han er velkommen til oss, men jeg vil også si velkommen etter, sier han om Reinebos møteinvitasjon, som han ikke har hørt om før.

Sverige strengest i verden

De svenske idrettstoppene har i spørsmålet om bruk av astmamedisin lagt seg på en langt mer restriktiv linje enn de fleste av sine utenlandske kolleger. Det kom det frem på et møte mellom landslagslegene i langrenn i Lahti i starten av VM.

– Vi er ganske alene. Det er ulike oppfatninger, sa den svenske landslagslegen Per Andersson til Aftonbladet etter møtet.

– Er andre nasjoner enige med Sverige?

– Vi er nok alene om dette, men jeg føler meg trygg på den diskusjonen vi har hatt.