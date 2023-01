Stilte med denne T-skjorten i VM – nå føler dommeren seg frosset ut

– Generelt sett har jeg respekt for at dommerne skal være nøytrale, men jeg synes ikke denne markeringen er et problematisk tilfelle, sier Peter Heine Nielsen til NRK.

Han er trener for Magnus Carlsen og har engasjert seg i saken om den iranske sjakkdommeren Shohreh Bayat.

ENGASJERT: Carlsen-trener Peter Heine Nielsen. Foto: Jørund Wessel Carlsen / NRK

Dommeren gjorde seg bemerket under VM i fischersjakk i oktober. På mesterskapets første dag gikk hun med en T-skjorte, med påskriften: «Women, life, freedom» – «kvinner, liv, frihet».

Ordene sto skrevet i de iranske fargene, et land som hun har ikke vært i siden januar 2020. Det etter at hun fikk trusler og ble pålagt en offentlig beklagelse for å ha blitt avbildet med en løs hijab.

– Hun har flyktet fra Iran, og dette (T-skjorten) er en naturlig reaksjon. Det hun gjør utfordrer ikke hennes sportslige uavhengighet, for det var ingen spillere i turneringen som kan ha hatt et problem med det, sier Peter Heine Nielsen og oppfordrer sjakkverdenen til å ta stilling til hvilken side de står på.

Nå – bare noen måneder etter VM – føler iraneren seg presset ut av Det internasjonale sjakkforbundet (Fide).

– Han er Kremls bonde

I et intervju med Süddeutsche Zeitung forteller Bayat at hun dagen etter fikk skriftlig beskjed fra den mektige presidenten i Det internasjonale sjakkforbundet (Fide), Arkadij Dvorkovitsj, om å endre antrekket.

Dvorkovitsj er tidligere visestatsminister i Russland under regjeringa til Putin-vennlige Dmitrij Medvedev.

Fide bekrefter til NRK at presidenten ga beskjed om å ikke blande sport og politikk.

Bayat fulgte den påfølgende dagen opp med et antrekk hvor hun var ikledd fargene til det ukrainske flagget: gult og blått.

PRESSEANSVARLIG I FIDE: Davis Llada. Foto: CHRISTIAN KRAKENES / CHRISTIAN KRAKENES

– Uansett hvor edel eller ukontroversielt saken er, er det upassende og uprofesjonelt å drive med aktivisme når du har den jobben, skriver David Llada, presseansvarlig i Fide, i en e-post til NRK.

Til Süddeutsche Zeitung retter Bayat sterk kritikk mot Fide-president Dvorkovitsj.

– Jeg ville kalt ham en sjakkbrikke. Han er Kremls bonde, sier hun.

Det vil ikke Fide og Dvorkovitsj kommentere til NRK.

– Vi kan kun svare på faktiske spørsmål. Vi kan ikke kommentere folks meninger, sier Llada.

PRESIDENT: Arkadij Dvorkovitsj er tidligere visestatsminister i Russland. I dag er han president i Fide. Foto: Jørund Wessel Carlsen / NRK

Fide benekter at hun er sparket

Siden VM i fischersjakk har ikke dommeren blitt brukt av Fide. Hun er heller ikke en del av dommerkommisjonen – det styrende organet for dommere i Fide.

Til NRK forteller Bayat at hun ikke vet hun om er utestengt fra å være dommer i Fide-turneringer eller ikke. Det internasjonale sjakkforbundet benekter på sin side at Bayat er sparket som dommer.

VISEPRESIDENT i FIDE: Jøran Aulin-Jansson. Foto: Jørund Wessel Carlsen / NRK

Jøran Aulin-Jansson, visepresident i Fide, forteller at det ikke uvanlig at det tar lang tid fra hver gang en dommer dømmer i deres turneringer.

– Nei, det finnes veldig mange dommere. Når det gjelder større arrangementer i Fides regi, er det langt flere dommere enn det finnes turneringer, sier han til NRK.

– Vet du om hun er «fjernet» av Fide?

– Jeg kan aldri tenke meg at hun er fjernet eller boikottet av Fide for det. Det finner jeg veldig merkelig. Det har jeg ikke tro på, sier Aulin-Jansson.

– Visste at de gjorde noe galt

Det som uansett er klart er at Bayat ikke lenger er en del av dommerkommisjonen i forbundet. Hun forklarer at alle medlemmene av kommisjonen ble tilbudt å jobbe i enten den samme eller en annen Fide-kommisjon.

Hun ble forespeilet en rolle i kvinnekommisjonen.

– Så utnevnte de delegaten til Det iranske sjakkforbundet som sekretær for kvinnekommisjonen og tilbød meg å jobbe i kvinnekommisjonen sammen med de som undertrykket meg, sier Bayat til NRK, med henvisning til Det iranske forbundet.

Hun takket derfor nei til å jobbe i kommisjonen, noe Aulin-Jansson forståelse for.

– Nå vet jeg ikke hva som har skjedd først her. Om hun fikk tilbud før eller etter den iranske delegaten. Det er ofte en dynamisk prosess, forteller han.

Ifølge Aulin-Janssons Fide-kollega, David Llada, er det vanlig med store utskiftninger i de ulike Fide-kommisjonene, og at mange ansatte får nye roller hvert fjerde år. Bayat ble forsøkt flyttet til kvinnekommisjonene fordi Fide mente at hun kunne være mer verdifull der.

Usikker på om hun får dømme igjen

Bayat fikk mye oppmerksomhet etter Iran-markeringen på Island, som blant annet ble omtalt av NRK. Sjakkdommeren hevder også at har fått flere støttende meldinger fra folk i Fide-systemet.

Ifølge Bayat har enkelte uttrykt at de tror hun mistet plassen i kommisjonen fordi Fide-ledelsen var irriterte på henne.

– En annen sa at det var veldig skuffende at Fide ikke bryr seg om å være profesjonelle og at jeg er den beste sjakkdommeren i verden, sier Bayat.

– Tror du det vil være mulig for deg å jobbe for Fide så lenge Dvorkovitsj er president?

– Jeg vet ikke. Jeg vet at Arkadij er en politisk figur og jeg vet at jeg tok en risiko ved å bruke disse klærne for å frem et poeng. Men jeg ønsket å gjøre det, og jeg mener det er et menneskerettsspørsmål som jeg ikke kunne tie om, sier Bayat.

Det finnes regler for kleskode i sjakken som både spillere og dommere er pålagt å følge. Senest under VM i lyn- og hurtigsjakk ble det igjen bråk da blant andre Jan Nepomnjasjtsjij stilte i en T-skjorte med et Lionel Messi-sitat.

Magnus Carlsen fulgte heller ikke kleskoden da han kom løpende i joggebukse etter å ha kommet for sent til et parti. Nordmannen fikk en advarsel, men ble ikke straffet for regelbruddet.