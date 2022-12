Tror Sara (25) risikerer fengsel etter sjakk-VM – nå rømmer hun til nytt land

Det bekrefter sjakkspilleren overfor NRK fredag, før hun takker pent nei til intervju.

Khadem ønsker ikke å oppgi grunnen for at hun velger Spania over Iran etter mesterskapet.

– Det er utrolig tøft av henne å ta det valget, men svært trist at det ender med at hun må reise fra sitt eget hjemland, sier sjakkspiller Johan-Sebastian Christiansen.

Iraneren stilte uten hijab under VM i hurtig- og lynsjakk i Almaty, noe som ikke er i tråd med de strenge iranske klesreglene.

– Det er trist at hun muligens ville fått store konsekvenser dersom hun reiste hjem. Vi er snart i 2023, og da skal det virkelig ikke være sånn, legger Christiansen til.

– En reell frykt

Iran-spesialist og professor i religionsvitenskap Marianne Hafnor Bøe ved Universitetet i Stavanger påpeker overfor NRK at en eventuell hjemreise kan få alvorlige konsekvenser for Khadem.

– Man har sett flere ganger at myndighetene har reagert på akkurat dette. Det er nok derfor hun velger vekk å reise tilbake til Iran, sier eksperten.

IRAN-EKSPERT: Marianne Hafnor Bøe Foto: Elisabeth Tønnessen / Pressefoto UiS

– Det er en spesiell tid med pågående demonstrasjoner i Iran. Landet har et påbud om å dekke til håret, og det er spesielt betent, fortsetter hun.

Ifølge Bøe ser ikke myndighetene på hijab-nekten som kun en protest mot klespåbudet, men også som en protest mot Den islamske republikken Iran.

– De iranske kvinnene kan risikere å bli fengslet. Det er over 14.000 mennesker i Iran som har blitt fengslet etter å ha deltatt i demonstrasjoner. Så dette er helt klart en reell frykt for Khadem, fastslår Bøe.

Iranere tok til gatene etter at Mahsa Amini døde i moralpolitiets varetekt i september. Det er de som blant annet kontrollerer at kvinner følger de strenge klesreglene i landet.

Fakta: Irans moralpoliti Ekspandér faktaboks Irans såkalte «moralpoliti» har i oppgave å sikre respekten for islamsk moral som beskrevet av landets geistlige myndigheter. De innebærer blant annet å rapportere om «dårlig hijab», et samlebegrep som gjelder brudd på landets strenge kleskode for kvinner.

I henhold til sharialovene er kvinner forpliktet til å dekke håret og bruke lange, løstsittende klær for å skjule figuren sin.

En typisk enhet i moralpolitiet består av en varebil, en mann og en kvinne, som patruljerer eller venter i travle offentlige rom for å overvåke ukorrekt oppførsel og påkledning.

Personer som blir pågrepet av moralpolitiet slipper enten unna med en advarsel eller blir brakt i varetekt på en politistasjon eller til en anstalt, hvor de blir fortalt hvordan de skal kle seg eller opptre «moralsk». Kvinner løslates kun til mannlige slektninger.

I enkelte tilfeller gis det også bøter, selv om det ikke er noen generell regel om pengestraff.

Moralpolitiet er i Iran offisielt kjent som Gasht-e Ershad eller «veiledningspatruljen».

Det har vært demonstrasjoner mot Irans strenge kleskode for kvinner siden den Iranske revolusjonen i 1979. (NTB)

Hylles av legende

Både Khadem og landskvinne Atousa Pourkashian stilte uten tildekt hår gjennom hele de to romjulsmesterskapene.

Atousa Pourkashian er seks ganger iransk kvinnemester. Foto: Christian Grieg Sander / NRK

Sjakkprofilen Susan Polgar er en av de som har hyllet Khadem og Pourkashians valg på sosiale medier.

– Bravo til Sara Khadem og Atousa Pourkashiyan, to iranske kvinnelige spillere på toppnivå, som ikke har på seg hijaben i verdensmesterskapet! Jeg har så mye beundring for disse to modige damene, skrev Polgar i en Twitter-post.

NRK har ved flere anledninger forsøkt å få en kommentar fra spillerne, men ingen av de har ønsket å si noe.