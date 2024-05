– Det er en marerittdag på jobben når det gjelder forsvarsspill, en-til-en-spill og dueller, oppsummerte Viaplay-ekspert Nils Johan Semb.

– Det er skremmende. Skrekkelig dårlig, sa kollega Pål André Helland.

For Crystal Palace kjørte over storklubben i London og vant til slutt hele 4–0 – og igjen ble Erik ten Hags fremtid som manager i klubben et tema.

– Dette prosjektet står, for å si det mildt, på veldig vaklende grunn, uttalte Helland i Viaplays studio.

FORTVILET: Manager Erik ten Hag. Foto: AFP

– Det ser ut som Crystal Palace har verdens beste trener, og så ser det ut som han som satte opp strategi, taktikk og formasjon hos United er noe de har vunnet på flax lodd, der premien var å lede dette laget inn mot kamp. Det ser ikke ut i måneskinn, fortsatte Helland.

«Har forsvart ten Hag på mye. Men dette lar seg ikke forsvare. En manager får ikke sparken fordi laget er svakt. Han får det fordi laget er svakt – og de som bestemmer ikke mener han kan snu det. Tror Manchester United har kommet dit nå», skrev Viaplay-ekspert Lars Tjernås på X.

Selv lover ten Hag at han vil kjempe videre. På spørsmål fra Sky Sports om han er rett mann for klubben, kommer svaret kontant:

– Absolutt. Om de rette spillerne er der og er tilgjengelige så har vi et godt lag, men nå mangler nesten hele forsvarsrekka.

– Dette er flaut

Manchester United er skadeplaget, og før kampstart meldte Bruno Fernandes forfall. Og med forsvarskjempen Harry Maguire også ute, var det Casemiro og Jonny Evans som utgjorde stopperduoen.

Etter 12 minutter fikk Michael Olise helt fri bane og satte den første scoringen i mål. Vertene lekte seg, og fem minutter før pause var det formspiller Jean-Philippe Mateta som doblet ledelsen.

TRØBLET: Casemiro hadde en dårlig dag på jobben. Her i duell med Eberechi Eze. Foto: AFP

Både norske og engelske eksperter var nådeløse.

– En fryktelig kamp av Casemiro, mente ekspertkommentator Semb.

– Casemiro spiller i en uvant posisjon, men dette handler ikke om at han er ute av posisjon. Dette er flaut. Han må byttes ut, tordnet Jamie Carragher i Sky Sports' studio.

Og den tidligere Liverpool-forsvareren var ikke mildere mot den brasilianske stjernen etter kampslutt.

– Casemiro bør som en erfaren spiller vite i kveld at han bør bare ha tre kamper igjen på toppnivå, i to ligakamper og en cupfinale, så gå til MLS eller Saudi, sier Carragher og fortsetter med at folka rundt ham før si at dette må stoppe.

– En spiller med det nivået skal ikke gå igjennom det han gjør, og må «call it a day».

– Nitrist!

De røde fra Manchester er nummer åtte i serien, men har tapt rekordmange 13 kamper og har negativ målforskjell. Totalt har de sluppet inn 81 mål denne sesongen, noe som ikke har skjedd siden 1976-77, ifølge OptaJoe.

– Defensivt har det vært skremmende i store deler av sesongen. Hva slags plan har Erik ten Hag for det defensive? spurte Viaplay-ekspert Semb under sendingen.

Mens Tjernås mente laget var blottet for både stolthet og struktur. «Nitrist!» skrev han halvveis.

Foto: Skjermdump, Twitter

– Det er helt åpenbart, vi underlever og presterte ikke sånn vi ønsket, og det er ikke bra nok. Vi er veldig skuffet, sier ten Hag til Sky Sports.

For Tyrick Mitchell satte enkelt inn 3–0 etter 58 spilte minutter, og deretter scoret Olise sitt andre for kvelden ni minutter senere.

FORSVARSKRISE: Jonny Evans holder seg til hodet etter at hjemmelaget har scoret to. Casemiro til venstre og Diogo Dalot kunne heller ikke forhindre at målene rant inn. Foto: Reuters

– De har lekt seg med et dysfunksjonelt United. Her er de blitt totalt ydmyket i London, sa Semb, før han kalte det årsverste av storklubben.

Tre kamper gjenstår for Manchester United, og da venter Arsenal, Newcastle og Brighton. 25. mai møter de Manchester City i FA-cupfinalen.