– Hva er det som skjer med Magnus Carlsen, spurte en forundret Torstein Bae i NRKs sjakkstudio.

Resten av sjakkeliten satt og ventet i flere minutter på at Carlsen skulle gå gjennom sikkerhetskontrollen, og inn til spilleområdet. Rett etter klokka 15.00 lokal tid, kunne man se spillere se seg over skulderen i vente på nordmannen.

NRKs TV-team sto også og ventet i spillertunnelen, men det var ingen Carlsen å se i en god stund.

Først syv minutter etter partiet opprinnelig skulle starte kom Carlsen, sammen med landsmannen Benjamin Haldorsen, joggende inn i hallen.

Kledd i hettegenser og joggebukse satte Carlsen seg ned med brettet, hvor han spilte mot Vladislav Kovaljov.

Da hadde Carlsen bare rundt 30 sekunder igjen på klokka.

Til tross for den sene starten, spilte Carlsen sterkt med svarte brikker og vant partiet mot Kovaljov.

– Det er min feil selvfølgelig, men jeg ble sittende fast i trafikken. Det tok jo en evighet. Det var ganske frustrerende, men det gikk akkurat. Det var hyggelig at runden var litt utsatt. Det var litt sjokk å komme til brettet og se at det var 30 sekunder. Nå skal jeg gå og skifte, og forhåpentligvis er jeg klar til neste parti, sier Carlsen til NRK etter partiet.

Carlsen har også vunnet de tre neste partiene og står med fire poeng etter fire partier. Dermed deler han ledelsen i turneringen.

HETTEGENSER: Magnus Carlsen kom til det første partiet uten dress.

Var ute på skitur

Et kvarter etter det første partiet var Carlsen igjen på plass nede ved brettene, iført dress.

I tiden frem mot det første partiet hadde Carlsen vært på en organisert skitur av arrangøren, hvor det altså tok litt for lang tid på vei tilbake fra fjellet.

– Jeg får bare beklage til alle som har sittet og ventet. Plutselig satt vi der et kvarter og da var det kjørt. Jeg er jo typen som generelt ikke liker å vente her (i hallen), men det var jo fullstendig skandale. Nå er jeg klar, sier han.

– Jeg kjente ordentlig på adrenalin etter at jeg måtte løpe for å rekke det som var igjen av første runde, sier han.

For Benjamin Haldorsen ble det tap i første parti, etter at han også kom inn da det bare var rundt 30 sekunder igjen.

– Det var bra skitur, men det var ikke så mye tid da vi kom i gang med partiet, sier han.

– Jeg var egentlig ikke så stresset. Jeg trodde de skulle holde det litt igjen, de sa i hvert fall det. Plutselig så jeg det var fullt spill på alle brett og da var det bare å komme seg på plass.

Haldorsen forklarer at også Carlsen trodde det skulle bli holdt igjen, slik det også ble i tre-fire minutter.

– Han stresset ikke før han så at folk spilte. Da begynte han å løpe han også. Det var veldig uflaks, for det var en trafikkulykke også som gjorde at alle ble sendt på samme vei.

– Han driver med psykisk terror når han bare spiller med 30 sekunder. Da er alt presset på motstanderen istedenfor. Det er veldig imponerende, sier Haldorsen med et smil.

Får ingen straff

Carlsens bekledning med hettegenser og joggebukse i det første partiet er et klart brudd på dresskoden i mesterskapet, men Carlsen var selv ikke redd for å få noen straff.

Milan Dinic, presserepresentant i det internasjonale sjakkforbundet (Fide), bekrefter at Carlsen ikke vil få noen straff.

– Jeg skjønte at han havnet i trafikk. Han ville skifte her, men runden hadde allerede startet. Reglene er ikke like klare i lynsjakken, men de følger regelen fra hurtigsjakk. Hva funksjonærene har som prinsipp, er å gi alle spillerne opp til runde tre til å skifte, hvis de ikke er kledd seg passende. Det er regnet som en måte å gi de rom på, hvis de kanskje har glemt noe, sier Dinic.

Bae: – Var heldig

– Denne gangen så var han litt lenge på hotellet. Som han sier: Han var jo heldig at dette ikke startet på slaget. Da hadde dette blitt tap. Men siden det var litt utsatt start, hadde han utrolig nok enda en gang gudene på sin side, sier Bae.

Ekspertkollega Atle Grønn følger opp:

– Det er 300 mennesker der som har trafikkproblemer og så er det én nordmann som har trafikkproblemer. Hvordan får han det til?

– Jeg ble veldig overrasket. Jeg visste at han kom sent, fordi vi skulle egentlig starte klokken tre, men så var klokken sånn tre over og vi ventet på Magnus. Det at han kommer til partiet og fortsatt vinner er helt utrolig. Han spiller mot en sterk spiller òg, sier Aryan Tari til NRK.

– Vi måtte alle sitte og vente på Magnus. Det var en veldig spesiell situasjon, sier Monika Machlik.

Jakter VM-gull nummer 15

Magnus Carlsen tok sin 14. VM-tittel da han onsdag vant VM i hurtigsjakk etter en dramatisk og nervepirrende avslutning.

Under et døgn senere startet jakten på det 15. VM-gullet. Carlsen har to ganger tidligere, i 2014 og 2019, vunnet både hurtigsjakk og lynsjakk i samme mesterskap.

Torsdag var det klart for dag én (av to) i lynsjakk. Magnus Carlsen gikk inn i lynsjakken med en innstilling om at det var en bonus. Samtidig hadde han noe å revansjere etter fjorårets lynsjakk-VM, hvor Maxime Vachier-Lagrave vant og Carlsen «kun» ble nummer 12.

Carlsen har vunnet lynsjakken fire ganger tidligere, disiplinen som ofte kalles «sjakkens Formel 1».

– For min del, til en viss grad, så er lynsjakken mer prestisjefull, sa Carlsen på pressekonferansen etter hurtigsjakk-gullet.

Carlsen har vært den store profilen i sjakken i mange år, men i lynsjakk er han ikke rangert som den beste. Inn i VM var de to amerikanske spillerne Hikaru Nakamura og Fabiano Caruana begge rangert over Carlsen.