Annerledesåret fortsetter i friidretten. For Norges internasjonale langdistansestjerne Sondre Nordstad Moen handler det nå om å slå rekorder på litt uvanlige distanser.

På Bislett sist torsdag gikk han for europarekord på én times løp og verdensrekord på 25.000 meter i ett og samme løp. Begge rekordene glapp, men i stedet løp han inn til europarekord på 25.000 meter.

Torsdag kveld gjør han et forsøk på å slå Jakob Ingebrigtsens ferske norgesrekord på fem kilometer gateløp, et løp som for øvrig vises direkte her på NRK.no kl. 19.30.

Senere i sommer, på fortsatt uavklart dato, vil han gjøre et nytt forsøk på å slå europarekorden på én times løping på bane.

Den innehas av nederlandske Jos Hermens, lyder på 20944 meter og ble satt så langt tilbake som 1. mai 1976.

– Jeg håper den blir slått. Den burde vært slått for lenge siden, sier Hermens selv til NRK, og påpeker at det er en konkurranseform som ikke lenger arrangeres særlig ofte.

– I samme sko

Hermens har hørt rykter om at flere kan komme til å prøve seg akkurat i år. Det samme har Moen hørt.

– Det gjelder å være først ute, konstaterer Moen overfor NRK.

Han vurderer dessuten å ta et drastisk grep, nemlig å vrake de omdiskuterte «superskoene» han nå normalt løper i, kjent som «vaporfly». I stedet vil han gjennomføre rekordforsøket i sko som minner mer om dem Hermens løp i.

KORONAFAST: Sondre Nordstad Moen ble værende i Kenya da koronapandemien brøt ut. Det skulle blir problematisk å komme seg hjem. Foto: Privat

– Det hadde vært litt moro å ta rekorden i samme sko som de sprang i den gangen, på samme teknologiske nivå. Så får vi se om det lar seg gjøre å få tak i noe som er lovlig å bruke uten at det kalles en prototyp, sier Moen.

– Du vil ikke han skal si du hadde en utstyrsfordel?

– Det blir jo fort at man trekker de konklusjonene. Jeg vil tro folk responderer ulikt på alle typer sko, men man ser jevnt over nivåhevning når det har blitt tatt i bruk sko med bedre demping de siste årene, spesielt på maraton.

Men Jos Hermens er nok ikke blant dem som ville hevdet at moderne supersko hadde gitt Sondre Nordstad Moen en fordel. Som manager for mange av verdens beste langdistanseløpere, er han godt oppdatert på skoutviklingen.

Springsteen mot kjedsomhet

Til NRK sier Hermens at det faktisk kan ha vært en ulempe for Moen å løpe i vaporflyskoene på Bislett.

– På bane tror jeg det er vel så bra med normale piggsko. Jeg har prøvd de nye maratonskoene, og de er så høye at det er vanskelig i svingene. Det er ikke effektivt, fastslår han.

Moen bekrefter at han følte på det samme da han løp 20703 meter på en time på Bislett, 241 meter kortere enn europarekorden.

– Når du skal igjennom over 50 runder på en bane, tror jeg ikke det er gunstig at skoene er så høye, for jeg kjenner det litt på slutten i et sånt løp at skoene er litt i høyeste laget. Det går bort litt «sideveiskrefter» i svingene, forteller han.

Jos Hermens er trygg på at Sondre Nordstad Moen har kapasiteten som skal til for å slå ham, og mener kjedsomheten kan bli nordmannens største rival.

– Det er utrolig kjedelig å løpe rundt en bane i en time. Da jeg satte min rekord, satte jeg sammen en spilleliste for å motivere meg. Den gangen hadde vi ikke høretelefoner, så musikken ble spilt høyt på stadion. Det startet med rolig musikk, for at jeg skulle finne en fin flyt. Mot slutten var det raskere musikk med mer energi. Siste sang var Bruce Springsteens «Born to run», mimrer han.

ANNERLEDESÅR: Sondre Nordstad Moen vil bruke 2020 på å flytte grenser på distanser som ikke så ofte løpes. Foto: Heiko Junge / NTB Scanpix

Dieselmotor

Men først skal altså Sondre Nordstad Moen prøve seg på norgesrekorden på 5 km gateløp, på Sand i ettermiddag. Gjeldende rekord innehas av Jakob Ingebrigtsen. Den er på 13.28 og ble satt så sent som 20. mai i år. Moens personlige rekord er på 13.37.

Moen påpeker imidlertid at han akkurat nå har en kropp som er bedre forberedt på å løpe en time enn et lite kvarter.

– Jeg tror nok kanskje det er litt for mye dieselmotor fortsatt etter vintertreninga mot London maraton. Så vi får se, sier han, og antyder en tid på rundt 13.45.

Men i neste åndedrag sier han at planen er å åpne på 2.42-fart, for så å øke mot slutten. I så fall vil han være rundt Ingebrigtsens rekord, eller til og med foran.

Det mener NRKs friidrettskommentator Jann Post er realistisk – fordi Jakob Ingebrigtsen ennå ikke har vist sitt aller beste på distansen.

– Ingebrigtsen løp siste halvdel av løpet over 30 sekunder raskere enn første halvdel, noe som viser at han har mye mer inne den dagen han går på for fullt fra start, påpeker han.

Post mener dessuten at Sondre Nordstad Moen har mer inne enn det han fikk vist på Bislett, og at det vil vise seg på flere distanser utover sommeren.

– For det første gapte han over litt for mye på Bislett ved å prøve seg på flere rekorder i ett løp. Dessuten var det bare 10–11 dager siden han kom hjem fra Kenya, etter det som ikke akkurat var verdens letteste hjemreise, sier kommentatoren.

Den fire dager lange hjemreisen kan du lese mer om her.