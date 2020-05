– Det er absolutt godkjent. Veldig bra, sier Jakob Ingebrigtsen om sesongdebuten onsdag kveld.

Onsdag løp nemlig Jakob og storebror Henrik sitt første løp i 2020. På 5000 meter gateløp på Forus utenfor Stavanger, avsluttet 19-åringen forrykende og satte ny bestenotering i Norge.

– Det var først og fremst veldig gøy å få startnummeret på. Jeg måtte vekke kroppen litt. Jo mer jeg økte, så ble det liksom ikke tyngre, sier Jakob Ingebrigtsen til NRK etter løpet.

Den gamle rekorden tilhørte Sondre Nordstad Moen. Han løp på 13.37 for snaut halvannet år siden. Tiden til Ingebrigtsen ble 13.29. Storebror Henrik løp også under den gamle bestenoteringen.

– Jeg har lurt meg selv

Sesongen har naturligvis blitt svært annerledes enn brødrene Ingebrigtsen hadde sett for seg.

REKORD: Jakob Ingebrigtsen løp inn på 13.29 på 5000 meter gateløp onsdag. Det er det raskeste noen nordmann har løpt på øvelsen. Foto: Jewel Samad / AFP

I skrivende stund ser det ut til at Diamond League starter for fullt i midten av august. Sesongoppkjøringen har allerede vart mye lenger enn planlagt, og fortsatt må brødrene vente med å vite hva de faktisk trener mot.

– På en måte er det i seg selv helt forferdelig. Men jeg må si at jeg har lurt meg selv. Jeg har sagt til meg selv at «nå er det ikke lenge til jeg skal løpe», selv om jeg vet innerst inne at det nok blir en stund til, når ting er som de er. Men det motiverer meg å lure meg selv med at kanskje det kommer et løp rundt neste sving, smiler Jakob Ingebrigtsen.

Ifølge han selv har han aldri tidligere hatt en bedre treningsperiode enn han har hatt nå.

– Sammenlignet med samme tidspunkt i fjor, må jeg kunne si at jeg har tatt et steg i riktig retning igjen. Siden jeg ble skadet i desember, har jeg ikke stått over en eneste økt. Jeg tror ikke jeg har gjort det før, å gå fra desember til juni uten å stå over en eneste økt, sier Jakob Ingebrigtsen.

– Du er rett og slett bedre enn noen gang?

– Noe annet ville vært merkelig når jeg har hatt en sånn oppkjøring som jeg har hatt. Jeg har trent ekstremt bra. Da er det litt dumt at jeg ikke får vist det skikkelig i konkurranse enda, smiler han.

Dobbelt Ingebrigtsen

Etter to kilometer, passerte feltet på fem på 5 minutter og 18 sekunder. Dermed lå de an til en tid rett i overkant av 14 minutter.

Så satte Jakob Ingebrigtsen opp tempoet. Kun storebror Henrik klarte å holde følge, men rekorden så ut til å glippe da de passerte halvveis.

Med 500 meter igjen satte Jakob Ingebrigtsen opp farten ytterligere. Avslutningen var så god at Ingebrigtsen til slutt klokket inn på rundt 13.29.

Storebror Henrik var i mål noen sekunder senere.

FORNØYD: Henrik Ingebrigtsen var glad for at kroppen fungerte så godt som den gjorde onsdag. Foto: Tore Meek / NTB scanpix

– Det viktigste var å ikke drite seg ut sammenlignet med Jakob. Jeg syns jeg klart det greit. Kroppen holdt, og jeg føler jeg er der jeg skal være i forhold til Jakob, sier Henrik, og legger til:

– Dette er med ingen topping og masse trening i beina. Dette er kun kondisjon og grunntrening. Jeg sier ikke at jeg løper så mye fortere med topping, men det sier noe om et nivå jeg kan ligge stabilt. Nå vet jeg at jeg kan stille i en hvilken som helst 5000-meter og løpe rett i overkant av 13.30 som et minimum.

– Vi må snart begynne å løpe løp

5000-meteren på Forus var første gangen de to brødrene hadde startnummeret på brystet i år.

– Det er for så vidt gøy i den betydningen at vi kan trene litt mindre. Men det kjekkeste er å komme på oppløpet og gjøre et godt løp, sier Jakob Ingebrigtsen.

For det er akkurat det de ønsker seg mest av alt nå: Å kunne konkurrere med og mot de andre i verdenstoppen.

– Jeg vil gjerne begynne så fort som mulig. Jeg har gjort mye kjedelige ting allerede, men vi får se. Vi må snart begynne å løpe løp, sier Jakob, før storebror Henrik følger opp:

– Ifølge planen er det jo i midten av august. Så får vi se hvor mye de firer på smittevernsreglene for å se hva vi kan gjøre og ikke.