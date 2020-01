Frykter «skojuks» – forbyr supersko og strammer reglene

Under maratonøvelsen i OL 2016, dukket tre utøvere – Eliud Kipchoge, Feyisa Lelisa og Galen Rupp, opp i skotyper som angivelig var like som resten av feltet. Bak kulissene derimot, hadde mennene fått utdelt en protoype av modellen Vaporfly fra produsenten Nike.

Alle tre tok olympisk medalje.

FORBUD: Det internasjonale friidrettsforbundet har i dag innført nye regler som skal hindre at enkelte utøvere får en ekstra fordel gjennom en spesiell type sko. Slik som Eliud Kipchoge, Feyisa Lelisa og Galen Rupp hadde under OL i 2016. Foto: Marcos Brindicci / Reuters

En ny skotype tvang det internasjonale friidrettsforbundet til å endre reglene allerede for to år siden, men nå har forbundet igjen måtte endre reglementet.

De siste årene har maratontidene rast nedover, og flere rekorder har blitt satt. Felles for de alle? De løp i de samme, nyutviklede skoene. Nå har det internasjonale friidrettsforbundet tatt grep.

I en pressemelding fra det internasjonale friidrettsforbundet 31. januar står det:

Alle typer sko som skal bli brukt i konkurranse fra og med 30. april må ha vært tilgjengelig for kjøp i butikk eller på nett i fire måneder. Hvis ikke skoene er tilgjengelig for alle vil de bli kategorisert som en prototyp og vil ikke være tillatt i konkurranse.

De nye typene sko, som Eliud Kipchoge brukte da han løp maraton på under to timer, er nå forbudt i konkurranse.

Friidrettsforbundets spesialgruppe har funnet ut at disse skotypene kan være prestasjonsfremmende og derfor kan true integriteten til idretten.

– Jeg mener at disse reglene gir en nødvendig sikkerhet til utøvere og produsenter i forberedelsene til OL i Tokyo, samtidig som vi adresserer bekymringene rundt skoteknologi, sier president i det internasjonale friidrettsforbundet, Sebastian Coe, i pressemeldingen.

– Det er vår plikt å bevare integriteten til elitekonkurransene ved å forsikre at skoene brukt av eliteutøvere ikke gir noen form for urettferdig hjelp eller fordel, fortsetter Coe.

NYTT REGLEMENT: President i det internasjonale friidrettsforbundet har i dag innført et nytt og strengere skoreglement. Foto: Eric Gaillard / Reuters

Maratonløper Kristian Ulriksen fikk prøve en lignende skotype som Kipchoge sprengte maratonrekorden med.

– Om denne utviklingen fortsetter, så må jeg si at jeg er bekymret for en så enkel idrett som løping, sa Ulriksen i en episode av podkasten I det lange løp.

– Når enkelte utøvere får løpe på en prototyp og andre ikke, syntes jeg at vi har kommet til en vei i idretten som vi ikke skal, fortsatte Ulriksen.

Nå kan Ulriksen puste lettet ut, i det minste frem til etter OL i Tokyo senere i år.

Den siste tiden har saken blitt diskutert verden rundt, og nå har det internasjonale friidrettsforbundet satt en stopper for utstyrsutviklingen frem til etter mesterskapet.

Dette for å forhindre at enkelte utøvere ikke får tilgang til utstyr som er utilgjengelig for resten.

Viktig regelverk

NRKs friidrettskommentator Jann Post tar det nye regelverket imot med åpne armer.

– Jeg tenker at det er veldig bra at det er et klart regelverk sånn at vi unngår prototyper og at det blir forskjellsbehandling. At folk i en enkel idrett som løping ikke kan løpe med likt utstyr er totalt unødvendig og tiden var kommet for et soleklart regelverk, sier Post.

De store skoprodusentene som Nike har tidligere gitt enkelte av sine topputøvere nytt utstyr, lenge før det samme utstyret har vært tilgjengelig for alle. Det har gitt enkelte en potensiell stor fordel.

RETTFERDIG: NRK-kommentator Jann Post, som selv er en svært habil løper, mener det er viktig med et klart og rettferdig regelverk. Foto: Privat

– Det er så jevnt nivå i toppidretten at hvis man får en fordel på bitte litt kan det være forskjellen på medalje og ikke i et OL for eksempel, forklarer NRK-kommentatoren.

Dette er ikke første gang nyutviklet utstyr har skapt mye oppmerksomhet. I 2008 kom en ny type svømmedrakt på markedet, som blant annet ga svømmere bedre flyteevne og fremdrift. Draktene resulterte i 138 verdensrekorder i løpet av to år, og ble senere bannlyst.

– Helt latterlig

Utstyrskrigen har nå for lengst også kommet til løping. Tidligere langdistanseløper og verdensmester på 10 000 meter, Ingrid Kristiansen, er sterkt kritisk til det nye forbudet.

– Jeg må ærlig innrømme at jeg synes det er helt latterlig å forby et par joggesko. Jeg synes det internasjonale friidrettsforbundet bør jobbe litt mer med andre ting som bedrives i lange løp i dag enn akkurat hvilke sko man løper med, sier Kristiansen oppgitt til NRK.

– Hva sikter du til da?

– Jeg sikter jo til doping, rett og slett. Det er jo ganske mange ganger vi har hørt om doping som er funnet i Kenya og Etiopia, men det har ikke blitt gjort noe med det.

UENIG: Tidligere langdistanseløper Ingrid Kristiansen mener det blir feil av friidrettsforbundet å forby enkelte sko når det er andre, større problemer som ikke blir gjort noe med.

De nye skoreglene er veldig detaljerte og det skal ikke lenger være mulig å konkurrere med sko som gir en klar fordel. For at skoene skal være tillatt i konkurranse må sålen ikke være tykkere enn 4 cm og det er ikke lenger tillatt å ha mer enn én karbonplate i skoen.

Kristiansen har selv prøvd en variant av den nå forbudte skotypen og har ikke selv merket noen stor forskjell. Hun mener at trening fortsatt er det viktigste om man skal oppnå suksess.

– Jeg nekter å tro at disse skoene skal være så mye bedre enn andre sko. Jeg synes det er synd at det internasjonale friidrettsforbundet henger seg opp i et par sko i stedet for å ta skikkelige grep på andre ting, avslutter 63-åringen.