Moen reiste i fire døgn for å komme hjem – 16 timer i taxi og buss

Ingen nye smittetilfeller i PL

Det var ingen positive prøver da Premier League-lagenes spillere og støtteapparat ble testet for koronaviruset for fjerde gang.



Testrunden er den første etter at det igjen ble tillatt med trening med full kontakt for klubbene.



Testene utført torsdag og fredag. Hver klubb kunne teste 60 personer, og det ble utført til sammen 1.130 tester.