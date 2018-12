– Jeg vil prøve å holde følelsene i sjakk. For jeg er der for å gjøre en jobb. Jeg skal være fokusert. Men det er ikke lett, selv om jeg ser frem til det, og jeg tror spillerne ser frem til det, sier Ole Gunnar Solskjær selv – om hvordan det blir å komme til Old Trafford, et stadion med kapasitet til nesten 75.000 tilskuere.

Drømmeåpning

2. juledag møter hans Manchester United Huddersfield på hjemmebane. Gjestene ligger nest sist i Premier League og har én seier på bortebane på åtte forsøk så langt denne sesongen.

Det blir Solskjærs andre kamp som sjef for en av verdens største klubber. Debuten mot Cardiff ble en maktdemonstrasjon. Waliserne ble feid av banen med 5-1 i sekken.

TAKK FOR INNSATSEN! Ole Gunnar Solskjær (midten) var godt fornøyd med hva Anthony Martial presterte i Cardiff sist helg. Foto: REBECCA NADEN / Reuters

Forventningene til Solskjærs hjemmedebut kunne trolig ikke blitt større etter lørdagens resultat.

Kristiansunderen forteller at han har inntatt en av «sjefsstolene» på Old Trafford en gang tidligere i hans forrige periode i klubben, uten at han nevner hvilken kamp det var spesifikt. Han erindrer i hvert fall at det var tidligere reservelagstrener René Meulensteen han satt ved siden av. I tillegg har Solskjær vært på Old Trafford som Cardiff-trener.

Men nå blir det selvfølgelig spesielt, gjentar 45-åringen.

– Vanvittig og heftig

KOMMENTATOR: TV 2s Øyvind Alsaker. Foto: Heiko Junge / NTB scanpix

TV 2s Øyvind Alsaker spår følgende mottakelse for Solskjær på hans gamle hjemmebane:

– Det blir jo mektig. Den blir vanvittig og heftig, selvfølgelig. Det kan vi ta for gitt. Det er ingen som ikke liker ham av United-supporterne, selv om det nok ikke er mange som har ham på det beste United-laget gjennom tidene. Så han er jo bare ufattelig populær, sier Alsaker til NRK, og humrer litt.

Lojalitet og Glazer-kritikk

Kommentatoren mener det henger sammen med det helt åpenbare. At Solskjær står bak det «ikoniske øyeblikket» i 1999, målet som sørget for at United slo Bayern München i mesterliga-finalen.

CHAMPIONS LEAGUE-VINNER: Ole Gunnar Solskjær, her etter at han selv ble matchvinner mot Bayern München en mai-dag i 1999. Foto: REUTERS FILE PHOTO / Reuters

I tillegg handler det om Solskjærs lojalitet til klubben, for eksempel at han som spiller ikke ville bli solgt, men var fornøyd med å sitte på benken i løpet av sin karriere med de «røde djevlene».

Til slutt nevner Alsaker hvordan Solskjær, som en av de første spillerne, var kritisk til milliardærfamilien Glazers oppkjøp av Manchester United som klubb.

– Det husker selvfølgelig den harde United-kjernen. Han har på en måte både prestasjonene og verdiene som man forbinder med klubben under Sir Alex Ferguson. Det gir ham en relativt unik posisjon av Uniteds eks-spillere, sier TV 2-kommentatoren.

Har ikke overgått seg selv

Mot Cardiff plukket enkelte Manchester United-supportere frem banneret med påskriften «20Legend». Det er fansens egen hyllest til Solskjær.

– De er den beste fansen i verden. Men å se det banneret er spesielt, kommenterer nordmannen.

På spørsmål om United har satt standarden for høyt, etter 5-1-seier sist, svarer Solskjær slik:

– Nei, du kan aldri sette listen for høyt. Spillerne her har høye standarder å leve opp til. Og det er ikke sånn at spillerne har overprestert (mot Cardiff). Nå skal vi evaluere, se på noen klipp. Vi kan bedre, vi kan forstå hverandre bedre. Det kan bli bra, sier Solskjær.