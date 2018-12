Engelsk avis: Solskjær får enorm bonus ved mesterliga-plass 

Dersom Solskjær, som har en kontrakt med United frem til mai 2019, klarer å sørge for at laget klatrer på tabellen og opp blant de fire beste lagene i Premier League frem til ligaslutt, kan han nemlig forvente en klekkelig ekstrautbetaling oppå lønnen sin.

Ifølge Mirror vil nordmannen få en bonus på to millioner pund, som etter dagens kurs tilsvarer litt over 22 millioner norske kroner. For 2017 står for øvrig Solskjær oppført med en skattbar inntekt på litt over syv millioner kroner.

– Må ikke se for langt frem i tid

STARTET GODT: Ole Gunnar Solskjær, her fra sitt første møte med internasjonale medier 21. desember. Foto: Simon Peach / AP

Solskjær fikk spørsmål om muligheten for å avslutte sesongen blant de fire beste allerede etter 5-1-seieren over Cardiff sist lørdag.

– Vi tar en kamp av gangen. Vi er åtte poeng bak, men i denne klubben har vi hentet inn lag før. Men vi må ta igjen noen, sier Solskjær på det spørsmålet.

– Vi må ikke se for langt frem i tid. Men vi spiller alltid bra i den andre halvdelen av sesongen, sier han avslutningsvis om det temaet.

To millioner pund er småpenger sammenlignet med hva Manchester United taper på å ikke delta i den største klubbturneringen neste sesong.

Enorme summer

UNITED-TOPP: Klubbdirekter Ed Woodward, her avbildet i forbindelse med en kamp i 2016. Foto: OLI SCARFF / Afp

For ifølge Mirror er klubbdirektør Ed Woodward desperat. Klubben vil nemlig gå glipp av inntekter i størrelsesorden 40 millioner pund, eller nesten en halv milliard kroner. I det regnestykket ligger det tapte inntekter i forbindelse med kamper, ingen premiepenger og sponsorklausuler som faller bort.

En oversikt UEFA (Det europeiske fotballforbundet) har lagt ut bekrefter langt på vei de enorme summene som kommer klubbene til gode bare ved å spille kvalifisering til mesterligaen.

God start

VIL OPP OG FREM: Manchester United-back Luke Shaw feirer en av lagets fem scoringer mot Cardiff sist helg. Foto: CRAIG BROUGH / Reuters

Solskjær og hans United fikk i hvert fall en god start i jakten på den viktige topp fire-plasseringen i ligaen. 5-1-seieren over Cardiff sist lørdag har gjort at 45-åringen har høstet voldsomt med skryt.

Fra deres sjetteplass på tabellen er det nå åtte poeng opp til Chelsea på fjerde, mens det er 13, 15 og 19 poeng opp til Tottenham, byrival City og Liverpool på tabelltoppen når 20 kamper gjenstår.

– Selvfølgelig vil vi avslutte blant de fire beste. Vi vil spille i Champions League neste sesong. Jeg kan ikke se at vi ikke kan, hvis vi fortsetter å spille slik, sier Luke Shaw, ifølge BBC etter seieren sist helg.