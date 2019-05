Ny nedtur for Solskjær: United tapte for bunnlag

Laster innhold, vennligst vent.. For å se dette innholdet, må du aktivere JavaScript i nettleseren din.

Solskjær måtte til slutt se at gamleklubben Cardiff tok en meget sterk seier på Old Trafford.

– Det som skjedde i dag var ikke problemet. Du kan ha ballen så mye du vil, men vi slapp inn enkle mål og scoret ikke i den andre enden. Det er ikke der utfordringen vår ligger. Vi har en lang og tøff vei for å komme dit vi ønsker å være, sier United-manageren til BBC.

Manchester United hadde i utgangspunktet ikke annet å spille for enn heder og ære, siden mesterligaplassen røk tidligere i sesongen.

Solskjær kan likevel ikke være fornøyd med at Cardiff, som rykker ned fra Premier League denne sesongen, kunne være i stand til å dominere Premier League-avslutningen mot Manchester-laget.

Spesielt ikke etter Uniteds svake 1-1-opptreden mot et annet nedrykkslag, Huddersfield, i forrige runde.

– Det kommer til å ta tid å nærme seg toppen. Vi endte fem eller seks poeng bak nummer tre, fire og fem, og det må være målet vårt å matche dem. De to beste lagene har satt en høyere standard enn før, og vi må ta den utfordringen, sier Solskjær.

Paul Pogba og de andre stjernene på Manchester United skapte lite mot Cardiff. Foto: Andrew Yates / Reuters

Omdiskutert straffespark

Et omdiskutert straffespark startet nedturen på Old Trafford etter 23 minutter. Selv om Diogo Dalot tilsynelatende var først på ball da Nathaniel Mendez-Laing gikk i bakken, pekte Jonathan Moss på krittmerket. Fra elleve meter var Mendez-Laing sikker i sin sak.

Cardiff utnyttet meget svakt forsvarsspill ti minutter etter sideskiftet. Josh Murphy fikk servert Mendez-Laing som enkelt pirket inn sitt andre for dagen.

Flere mål kom det ikke i kampen. United-laget virket nesten uinteresserte i å slå tilbake, og det kommende Championship-laget kunne dermed innkassere en seier i sesongens siste oppgjør.

«You're getting sacked in the morning», runget det fra bortefansen, men også hjemmefansen var tydelig misfornøyd med det United presterte.

Marcus Rashford trøstes av Solskjær etter det skuffende oppgjøret. Foto: Andrew Yates / Reuters

Mye motgang for Solskjær

En betenkt Solskjær måtte nemlig konstatere at det er svært mye som ikke stemmer hos laget han overtok som permanent manager 28. mars i år.

Da hadde Manchester-laget vunnet 14 av 19 kamper med nordmannen som vikar-sjef. Laget hadde også, mot alle odds, kommet seg videre i mesterligaen.

Men etter ansettelsen av Solskjær har resultatene uteblitt. Etter at nordmannen tok over som permanent manager har laget faktisk kun vunnet to av tolv kamper.

Manchester United endte på sjetteplass i Premier League, hele 32 poeng bak seriemester Manchester City, som sikret ligatittelen etter å ha slått Brighton 4-1.

