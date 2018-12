Solskjær har fått United til å smile igjen

Det er ikke lett å si hva Manchester Uniteds spillere har tenkt de siste månedene, men lørdag kveld, med Ole Gunnar Solskjær på trenerbenken, sa smilene alt.

Dette var en anledning de har ventet på lenge.

I lang tid har Uniteds stjerner slitt med den defensive fotballen til José Mourinho. De har ligget lavt i banen og blitt bedt om å ta liten risiko med ballen. Resultatene har vært elendige.

På lørdag ba Solskjær laget om å ta av håndbrekket og kose seg. Resultatet ble 5–1-seier mot Cardiff og festfotball. Det er som kjent denne offensive fotball fansen krever.

Men det som kan bli nøkkelen for Solskjær, er at spillerne krever den minst like mye.

Offensiv stall

Det er tross alt spillerne som må trives med spillestilen om Solskjær skal lykkes, samme hva Uniteds fans og tradisjoner sier. Ingen stil vil lykkes om den ikke passer stallen.

Heldigvis for Solskjær har han tatt over et lag som har kriblet etter å angripe.

Paradokset for Mourinho var at stallen ikke var bygget til å spille defensiv fotball. United har offensive backer (Luke Shaw, Ashley Young), en begavet playmaker (Paul Pogba) og hurtige, tekniske angripere (Marcus Rashford, Jesse Lingard, Anthony Martial).

Solskjær kom til Manchester onsdag, så han har ikke hatt tid til å drille inn komplekse angrepsmønstre med denne gjengen.

Alt han gjorde mot Cardiff, var rett og slett å slippe dem fri.

SMIL: Solskjær var åpenbart fornøyd med innsatsen til sin tidligere elev Jesse Lingard. Foto: Craig Brough / Reuters

Koste seg

Byttet av stil var krystallklart. For første gang på lenge bykset United i angrep. De presset aggressivt, sto høyt med forsvaret, vant ballen tidlig og holdt den i laget.

ET LØFT: Paul Pogba, Fred, og resten av Manchester United-spillerne «uttrykte seg på banen», som Solskjær har vært opptatt av før lørdagens kamp. Foto: Geoff Caddick / AFP

Spillerne fikk lov til å uttrykke seg. De driblet, kombinerte og tok sjanser med ballen.

De fikk endelig vist hvor talentfulle de faktisk er.

Spesielt Pogba så ut som en ny. Franskmannen var en av dem som sa offentlig at United burde spille mer offensiv under Mourinho. Stjernespissen Romelu Lukaku var en annen.

Mot Cardiff var håndbrekket av, tøylene frie og smilene brede. Spesielt Martials mål kom etter lekre kombinasjoner som fansen ikke har vært vant med i det siste.

United hadde ikke scoret fem mål i et oppgjør siden Fergusons avskjedskamp i 2013.

Laster Twitter-innhold Kunne ikke laste innhold, men du kan gå til twittermeldingen.

Stort løft

Hva betyr denne seieren for Solskjær? Den bekreftet at laget har fått et stort løft ved å få ut Mourinho. Minnet går tilbake til januar 2016, da Real Madrid spilte sin første kamp under Zinédine Zidane.

Zidane hadde akkurat tatt over for defensive Rafa Benítez, og lovet å spille offensiv. Som United virket Real Madrid lettet og frigjort den dagen. De slo Deportivo La Coruña 5–0.

Man kan si at United «bare» slo Cardiff, ligaens dumpekandidater. Men om United hadde hatt evnen til å valse over mindre lag, hadde ikke Mourinho trengt å bli sparket.

Dette er den samme United-gjengen som denne sesongen har mistet poeng mot Brighton (2–3), Wolves (1–1) og Southampton (2–2).

Faktisk hadde United tapt sine tre siste bortekamper i ligaen mot nyopprykkede lag før i dag.

SCORET: Anthony Martial scoret et av de fem målene for United. Foto: Rebecca Naden / Reuters

God timing

Mot Cardiff scoret de ikke bare fem mål; de hadde også ballen mer enn i noen annen kamp denne sesongen.

Laster Twitter-innhold Kunne ikke laste innhold, men du kan gå til twittermeldingen.

Kan Solskjær holde dette oppe? Timingen virker god. Uniteds neste kamper er hjemme mot Huddersfield og Bournemouth. Tre av de neste fire etter det er mot Newcastle, Brighton og Burnley.

Alle er lag som United bør kunne slå ved å angripe som de gjorde mot Cardiff.

Resultatene vil selvsagt tiden vise, og enn så lenge kan Solskjær kose seg med drømmestarten, og rollen han allerede har spilt. Han har riktignok ikke tatt så mange treninger med laget ennå.

Men han har fått smilene tilbake hos spillerne. Og det kommer man langt med.