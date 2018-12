Det var riktignok vanskelig å kritisere Solskjærs debutkamp som manager for Manchester United. I stedet høstet han lovord fra klubbens tidligere spillere, som Wayne Rooney og Michael Owen, etter 5-1-seieren over Cardiff lørdag.

Forventer tøff Neville-behandling

Men plutselig kan situasjonen snu. Og fra Manchester Uniteds storhetstid fra 90-tallet og frem til 2013, året hvor Sir Alex Ferguson overlot United-skuta videre, har en rekke eks-spillerprofiler kritisert managerne David Moyes, Louis van Gaal og nå sist José Mourinho.

GAMLEDAGER: Gary Neville og Ole Gunnar Solskjær feirer et mål mot West Bromwich tilbake i januar 2003. Foto: DARREN STAPLES / REUTERS

– Ikke vær bekymret, Gary kommer til å være hard med meg, sier Ole Gunnar Solskjær om Gary Neville, backen med United-bakgrunn og blant de mest profilerte nåværende ekspertene på TV hos Sky Sports.

– Jeg satt ved siden av han i elleve år. Jeg kjenner Gary, sier Solskjær, smiler litt, før han blir mer alvorlig.

– Og han er betalt for å si sin mening. Det skal han gjøre også. Jeg er ikke annerledes enn noen andre managere når man leder laget ut på banen. Det er ansvaret som følger med, sier Manchester Uniteds norske vikarmanager.

– Kommer til å kritisere meg

Men det finnes langt flere enn Gary Neville som har uttalt seg kritisk til Manchester Uniteds manager eller ledelse. Med jevne og ujevne mellomrom har Roy Keane, Paul Scholes, Eric Cantona, Paul Ince, Wayne Rooney, Michael Owen – for å nevne noen – også vært i medienes spalter eller i TV-ruta for å si sin mening.

HARDTSLÅENDE EKSPERT: Tidligere Manchester United-spiller, Roy Keane, ser utover Anfield-matta under en kamp mellom United og Liverpool tidligere i desember. Foto: CARL RECINE / Reuters

Det kan imidlertid virke som Solskjær får «litt gratis» fordi han har Manchester United-bakgrunn. Blant annet fikk Solskjær tips og råd fra Wayne Rooney før kampen mot Cardiff. Solskjær ville på pressekonferansen etter kampen mot Cardiff ikke gå inn på innholdet i SMS’ene mellom de to.

– Mine gamle lagkamerater har tekstet meg og ønsket meg all lykke til. Og de har gitt meg gode råd. Men de kommer nok til å kritisere meg også, ikke vær bekymret for det, gjentar Solskjær.

– Resultatene veier tyngst

TV 2-KOMMENTATOR: Øyvind Alsaker, her avbildet i forbindelse med sist sommers fotball-VM i Russland. Foto: TV 2 Daniel Sannum Lauten / TV 2

TV 2-kommentator Øyvind Alsaker mener at Solskjærs United-bakgrunn «bare vil kjøpe ham litt tid» dersom det skulle butte imot resultatmessig.

– Men ikke så mye tid, da. Det er sånn det er. Den dynamikken, mellom medienes eksperter og managere, den er jo ganske konstant. Det er resultatene som veier tyngst, innleder Alsaker.

Han påpeker deretter at Solskjær er i en helt spesiell situasjon. Han er tross alt vikar-manager og er ferdig i jobben, etter alle solemerker, i mai en gang. Det gjør at han er i en helt spesiell stilling sammenlignet med sine forgjengere i nyere tid.

– En god situasjon å være i

Alsaker viser så deretter til seiersprosenten til Moyes, van Gaal og Mourinho, som alle lå på over 50 prosent, men under 60-tallet.

– Der vil sikkert også Ole Gunnar ligge. Og gjør han det, så vil man si at «det var morsommere fotball, tilbake til røttene, god stemning i troppen», og kanskje er resultatene bare sånn passe. Det er nesten «worse case» for Solskjær.

– Så har du «best case». Det kan innebære et lite Champions League-eventyr, med kvart- eller semifinale, kanskje en seiersprosent som kryper opp på 60-tallet og nærmere topp fire enn da han overtok. Da har han gjort en kjempejobb og får fortsette. Kanskje trer han til side, men som en enda større legende i United. Det er en ganske god situasjon å være i, slår Alsaker fast.

2. juledag leder han Manchester United for andre gang og for første gang på Old Trafford når Huddersfield kommer på besøk.