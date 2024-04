Scholes, som vant Premier League 11 ganger og spilte 499 Premier League-kamper for Manchester United, er en av de tyngste meningsbærerne i verden når det kommer til storklubben fra Old Trafford.

Derfor rynket nok mange på nesen da Scholes nylig publiserte et bilde av de to United-yndlingene Kobbie Mainoo og Alejandro Garnacho fra klubbens treningsfelt.

Bildet viste duoen i ruskete vær, ikledd vanter, lue og med hetta over hodet.

Foto: Skjermdump Instagram

Scholes, som åpenbart er av den gamle skolen, likte dårlig det han så:

– Jeg bryr meg ikke om lue og vanter, men det er ikke snakk om at det er mulig å trene skikkelig med hetten på. Det er på treningsfeltet standarden skal settes, skrev han på Instagram.

Det tok ikke lang tid før reaksjonene begynte å renne inn, og muligens fikk Scholes kalde føtter.

Ifølge Daily Mail tok det bare noen timer før han valgte å slette det fra Instagram.

Likevel har utspillet skapt flere avisoverskrifter og vakt oppsikt på balløya.

REAGERER: NRK-ekspert Carl-Erik Torp. Foto: Anders Boine Verstad / NRK

– Utrolig pirkete

NRKs fotballekspert Carl-Erik Torp rister på hodet av hele greia.

– Jeg syns det er utrolig pirkete, og for meg blir det en «jeg vet best-holdning». Det oser av «sånn gjorde ikke vi det, og vi vant», og slike utspill tror jeg bare er ødeleggende, egentlig, sier Torp.

– På hvilken måte syns du at det er ødeleggende?

– Det setter jo hele tiden klubben opp mot en fortid, og hvordan ting skulle vært, og hvordan ting var før. Det er nå engang sånn at verden utvikler seg. Alle kjenner seg jo igjen i dette i livet sitt. «Det var veldig fint i min barndom da vi gjorde det sånn». Og når neste generasjon ikke gjør det sånn, så er det feil, mener Torp.

United har de siste sesongene slitt med å ta nye steg tilbake mot gammel storhet. Denne sesongen er foreløpig i ferd med å bli et stort steg tilbake for Erik ten Hag og hans mannskap.

De røde djevlene har ikke vunnet ligagull siden 2012/2013-sesongen, da Alex Ferguson sto bak spakene og styrte det meste.

Og de største kritikerne mot United er stadig vekk deres gamle spillere som Scholes, Roy Keane, Gary Neville og Rio Ferdinand, som alle har figurert som TV-eksperter i ulike kanaler.

– Skaper bare mer press

NRK-ekspert Torp mener disse gamle heltene og de stadige utspillene er med på å gjøre tingenes tilstand enda mer utfordrende for gamleklubben.

– Det skaper bare enda mer press, og det er i hvert fall ikke med på å gi den roen som trengs. Alle som har drevet med fotball på et høyt nivå vet at spillere og klubber trenger det. Men jeg tror dette bare er en del av hemskoen til sånne store klubber, sier Torp.

Og legger til:

– Jeg tror overhodet ikke at slike utspill er med på å skjerpe spillerne.

FÅTT DEBUTEN: Kobbie Mainoo spås en stor fremtid og har allerede fått sin første kamp for det engelske landslaget. Foto: Reuters

Det er ikke to erfarne spillere Scholes velger å «henge ut». Alejandro Garnacho er bare 19 år og Mainoo 18.

– Fnyser nok av det

Carl-Erik Torp tror de får med seg utspill som den Scholes kom med denne uken.

– De blir nok preget av det, i form av at det tar fokus, kanskje får de spørsmål om det fra media og de snakker nok om det i garderoben. Men jeg tror nok de internt fnyser litt av det og ikke bryr seg så mye om det, sier Torp.

Han gir Scholes rett i én ting: Hvis det faktisk er sånn at disse spillerne ikke klarer å trene skikkelig fordi de fryser og har hetta over hodet på trening, er det et problem.

– Men da er det jo den indre justisen som er hovedproblemet i United. Hvis dette gjør at United ikke trener så godt som de bør, så er det Erik ten Hag som er problemet. Da er det lederne i laget som er problemet, ikke disse unge spillerne som gjør det, mener NRK-eksperten.

UNITED-HELT: Paul Scholes spilte for samme klubb hele karrieren. Foto: Reuters

Scholes var helten

Mainoo, som så langt spilt 18 kamper i Premier League og allerede er belønnet med debuten for England, har tidligere uttalt at Paul Scholes er hans drømmepartner på midtbanen hvis han måtte velge én.

– Jeg liker alt med ham. Pasningene, bevegelsene, måten han avsluttet på. Intelligensen. Ja, han var en stor spiller, har Mainoo uttalt ifølge The Mirror.

Han har så langt ikke kommentert utspillet fra sin midtbanehelt.

Etter 31 kamper ligger Manchester United foreløpig på en 6. plass i Premier League. Neste kamp spilles 18.30 lørdag kveld borte mot Bournemouth.