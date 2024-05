Smadret verdensrekorden på 10.000 meter - første kvinne under 29 minutter

Beatrice Chebet lå klistret i ryggen til etiopiske Gudaf Tsegay til det gjensto litt under 2000 meter under 10 000-meteren under Diamond League-stevnet i Eugene i USA.

Da den regjerende verdensmesteren slapp lysharen, gikk Chebet forbi og avsluttet løpet på imponerende stil. Hun økte avstanden til lysharen og løp inn til verdensrekord på 28.54,14.

– Jeg er så glad. Jeg hadde ikke planer om å sette verdensrekord, men løp for å kvalifisere meg til OL, sier Chebet til NRK.

Kenyaneren angrer ikke på at hun bet seg fast i Tsegays rygg.

– Jeg fulgte henne, men kjente at kroppen var god. Jeg så at jeg kunne løpe et godt løp. Alt stemte. Klimaet, fansen, formen, forteller hun.

Jakob Ingebrigtsen møter verdensmester på 1500 m, Josh Kerr, til duell på en engelsk mil, og Karoline Bjerkeli Grøvdal løper 5000 meter i Eugene, USA. Du trenger javascript for å se video. Jakob Ingebrigtsen møter verdensmester på 1500 m, Josh Kerr, til duell på en engelsk mil, og Karoline Bjerkeli Grøvdal løper 5000 meter i Eugene, USA.

Brøt drømmegrense

Chebet er første kvinne gjennom tidene til å løpe under 29 minutter på distansen på bane. Agnes Ngetich løp på 28.46 i vinter, men det var under et gateløp i Valencia. Friidretten skiller på rekorder satt på bane og gate.

Før tilhørte verdensrekorden Letesenbet Gidey med tiden 29.01,03. Den ble satt for tre år siden i Hengelo i Nederland.

Etter målgang ble Chebet liggende langflat av utmattelse i målområdet, før hun ble hjulpet opp av Tsegay. Agnes Ngetich har tidligere løpt på 28.46, men det var under et gateløp i Valencia.

UTMATTET: Men glad. Chebet lå smilende og sliten på dekket etter målgang. Foto: AFP

Chebet som tidligere i vinter vant VM i terrengløp, sikret dermed OL-billetten for Kenya. Hun har tidligere sølv og bronse på 5000 meter i VM fra bane.