– Kylian Mbappé er imot ekstreme syn, imot ideer som splitter folk. Her har vi muligheten til å forme landets fremtid. Det er veldig viktig, sier Kylian Mbappé.

Søndag holdt Frankrikes kaptein og superstjerne sin pressekonferanse før deres EM-åpning mot Østerrike.

Situasjonen Mbappé sikter til har oppstått etter EU-valget som ble avholdt forrige uke. Der gjorde ytre høyre-partiet Nasjonal Front et brakvalg.

Som en direkte konsekvens valgte sittende president Manuel Macron å lyse ut nyvalg til parlamentet.

Det er ofte et tema de store fotballstjernene ønsker å styre unna, men Mbappé hadde bestemt seg på forhånd. Sammen med lagkamerat Marcus Thuram hadde han et budskap han ville få frem.

– Jeg mener at dette er et sentralt øyeblikk i den franske føderasjonen. Vi må tenke på prioriteringene våre. Ja, EM er veldig viktig for karrierene våre. Men vi er også franske innbyggere. Vi er ikke fullstendig avkoblet fra verden rundt oss, spesielt når det skjer ting i landet vårt. Vi vet at dette er et avgjørende øyeblikk i fransk historie. Dette er et «aldri sett før»-øyeblikk, innleder Frankrike-spissen.

– Derfor vil jeg snakke til hele den franske befolkningen og spesielt ungdommen. Jeg tror vi er en generasjon som kan gjøre en forskjell. Vi kan se på at de ekstreme banker på maktens dør, men vi har muligheten til å forme landets fremtid, fortsetter han.

Frankrike åpner EM mot Østerrike kl. 21:00 mandag. Kampen kan du se på NRK1 og høre på NRK radio.

Frankrikes største stjerne, kaptein og spiss, Kylian Mbappé, viste at han er opptatt av andre ting enn bare fotball. Her under en trening. Foto: AP

– Stoler på det franske folk

Mbappé oppfordrer folk til å bruke stemmerettens deres. Han sa rett ut at han ikke ønsket at folk skulle «stemme på ekstremister som vil splitte landet».

– Jeg vet at min stemme ikke skal endre noe, men hver stemme teller. Det er helt udiskutabelt. Jeg håper faller på rett avgjørelse, og at jeg vil være stolt over å bære denne trøyen 7. juli (valgdagen), sier den ferske Real Madrid-angriperen.

– Jeg vil at alle ungdommer skal forstå hvor viktig denne situasjonen er. De må ut å stemme! Jeg håper at min stemme vil bli hørt, for vi trenger å identifisere hva som er våre verdier. Vi må være tolerante og respektfulle, og for mangfold. Det er helt tydelig. Og jeg stoler på det franske folk.

Mbappe er også kjent for å ha et nært forhold til Frankrikes sittende president Macron - rett –før EM spiste de blant annet middag sammen.

– Tydeligere blir det ikke

Frankrike-ekspert Kjerstin Aukrust omtaler utsagnet som «unikt».

Hun er førsteamanuensis i fransk litteratur og områdekunnskap ved Universitetet i Oslo.

– Det er ikke første gangen at en landslagsspiller viser mer eller mindre at han tar avstand fra krefter som kan føre til mer rasisme i det franske samfunnet. Det skjedde blant annet med «Les Bleus»-generasjonen som vant VM på hjemmebane i 1998. Men jeg synes det er ganske unikt at den største fotballstjerne av dem alle går ut og er så tydelig, sier Aukrust og legger til:

– Han sier jo mellom linjene at han ikke vil spille for Frankrike om ytre høyre kommer til makten 7. juli. At han ikke vil representere et land som han ikke deler verdiene med. Han åpner for at han etter valget ikke kan representere Frankrike med like mye stolthet. Tydeligere enn det blir det nesten ikke, mener Aukrust.

Kjerstin Aukrust bet seg merke i utspillet til Kylian Mbappé. Bildet er tatt ved en tidligere anledning. Foto: NRK

Det var Inter-spissen Marcus Thuram som sparket det hele i gang på en pressekonferanse lørdag.

Der gikk han knallhardt ut mot partiet Nasjonal Front.

– Situasjonen er veldig alvorlig. Etter kampen mot Canada (samme dag som EU-valget), var alle ganske sjokkerte i garderoben, sa Thuram.

Marcus Thuram var den på det franske landslaget den første til å snakke om veksten til ytre høyre. Her fra en tidligere anledning. Foto: AFP

Minner om ytringsfrihet

Under Mbappés pressekonferanse fikk kapteinen spørsmål fra en journalist i salen om han hadde noe å tilføye Thurams meninger.

Da svarte Mbappé følgende:

– Jeg deler meningene hans. Jeg snakker om toleranse og mangfold. Ja, jeg er med på det Marcus har sagt. Jeg synes ikke han gikk et skritt for langt. Vi har ytringsfrihet, vi er i et land der man kan si meningene sine. Han ga sin mening og jeg er enig i den.

– Hvilke konsekvenser kan dette utspillet få, Aukrust?

– Dette blir lagt merke til. Alle avisene har det på sine førstesider. Utsagnet i seg selv er oppsiktsvekkende, og det er ikke en hvem som helst som sier dette. Jeg skal være forsiktig med å si at «dette kan snu vaget», for valget er allerede veldig uforutsigbart.

Hun fortsetter:

– Valgdeltagelsen har vært synkende de siste årene, og det skal mye til å snu den trenden. Men dette kan potensielt ha en effekt. Dette kan mobilisere noen av hjemmesitterne, slik som ungdommer med minoritetsbakgrunn, som er en velgergruppe som politikerne har slitt med å nå ut til de siste tiårene. Fordi Mbappé er en kjendis «alle» har hørt om vil dette bli lagt merke til, sier Frankrike-kjenneren.